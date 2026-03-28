¿Sergio Peña abandona Sakaryaspor por crisis de resultados y problemas económicos? La clara respuesta que define su futuro en Turquía

Sergio Peña no ha logrado trascender en Sakaryaspor. - Crédito: Difusión

A Sergio Peña no le está yendo nada bien en su aventura por Sakaryaspor. Desde que llegó solo afronta problemas por la catarata de malos resultados que ubican al club en el filo de la cornisa por la permanencia en la Trendyol 1. Lig (Segunda División de Turquía).

Por tal motivo, se ha especulado la posibilidad de que el antiguo ‘10’ de la selección peruana se marche del equipo lo más pronto posible. De hecho, el podcast ‘Fútbol Satélite’ profundizó más la situación, remarcando la existencia de problemas económicos, lo que motivaría al mediocentro a buscar una salida inmediata.

Sergio Peña se ha hecho de un sitio en Sakaryaspor, aunque aún no ofrece el rendimiento esperado. - Crédito: Difusión

Ante ese contexto, Peña se ha visto obligado a salir al frente para desmentir cualquier información que lo desmarca en Sakaryaspor. En concreto, reafirmó su compromiso con el plantel y prometió esforzarse al máximo para evitar la catástrofe hacia la categoría de bronce en Turquía.

“Tengo contrato con Sakaryaspor y me quedaré. No he contactado a nadie de la prensa peruana desde que llegué aquí. Tengo contrato. Haré todo lo posible para que este equipo se mantenga en la liga”, explicó el peruano en una declaraciones compartidas por el periódico ‘Medyabar’.

Desempeño nulo

Por más que Sergio Peña es el futbolista más importante y valorizado en el Sakaryaspor, hasta el día de hoy no ha ofrecido sus capacidades diferenciales, las cuales incentivaron a los directivos a contratarlo en medio de un escándalo de abuso sexual en Alianza Lima.

Desde su debut, durante el último mercado de pases invernal, el mediocampista sudamericano ha disputado 12 partidos con la camiseta ‘verdinegra’ en la Trendyol 1. Lig sin contribuir con anotaciones o asistencias en el marcador.

Sergio Peña suma 12 partidos con Sakaryaspor. - Crédito: Difusión

No cabe duda de que las cosas no le están saliendo como quisiera a Peña. De ahí que se alimenten aquellos rumores de una salida del Sakaryaspor, que cada fecha que pasa se compromete cada vez más con el descenso.

En cualquier caso, el creativo de Perú aún puede contar con algunas soluciones futuras. En concreto, si se consumara el fracaso en Turquía, podría trasladarse a otro club de Europa, teniendo en cuenta que su vínculo con el club turco es hasta concluir el periodo 2025/26.