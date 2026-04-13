Sergio Peña se hundió con Sakaryaspor pese a lograr su primera asistencia: descendió a la Tercera División de Turquía

Sergio Peña descendió con Sakaryaspor. - Crédito: Difusión

La crisis del Sakaryaspor llegó a su punto más álgido. A pesar de acometer una serie de incorporaciones de emergencia en el último mercado de invierno, con la presencia estelar de un controvertido Sergio Peña, no hubo quién mitigara el aprieto, que acabó convirtiéndose en la hecatombe del descenso.

A falta de tres semanas para el cierre del Trendyol 1. Lig (Segunda División), el club ‘verdinegro’ dijo adiós a ese escenario tras perder su reciente y más trágica presentación contra Esenler Erokspor, oponente que suponía su última oportunidad para mantenerse en la categoría de plata de Turquía.

El plantel que dijo adiós a la Trendyol 1. Lig. - Crédito: Sakaryaspor

Parecía que la suerte se configuraba para los urgidos locales. Apenas a los 15′ minutos del compromiso, llegó la apertura del score a través de un espléndido servicio cobrado por Sergio Peña en un tiro libre. Su centro permitió la anotación de Burak Bekaroğlu, descomprimiendo así un clima cargado de tensión.

En adelante, el Sakaryaspor mantuvo la posesión y el dominio del esférico, pero ni con esas logró mantener la ventaja. Nada más arrancando el complemento llegó la igualada por intermedio de Recep. Cerca a la hora de juego, entretanto, surgió un punto de quiebre que cambió el destino: Serkan dejó a los dueños de casa con un hombre menos por expulsión.

A pesar del notable servicio del peruano, su equipo quedó condenado a la 2.ª Liga. | VIDEO: beIN Sports

A partir de entonces, el Esenler Erokspor aumentó la presión, velocidad y ataque, dejando muy mal parados a Peña y compañía, quienes poco a poco iban perdiendo fuerza para la contención. Así, a los 80′ minutos se decretó la remontada con la anotación de Hamza, configurando así el descenso del equipo de Mustafa Dalcı.

Con este resultado, el Sakaryaspor vuelve a caer a una competición inferior de Turquía después de 13 años. Para la edición próxima militará en la 2.ª Liga (Tercera División) con una plantilla diferente por cuestiones económicas.

Sergio Peña solo registró una asistencia con Sakaryaspor. - Crédito: Difusión