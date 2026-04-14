Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La Liga 1 2026 entra en una fase decisiva con la llegada de la décima fecha del Torneo Apertura 2026 que arrancará hoy, martes 14 de abril. Alianza Lima buscará recuperar el liderato, mientras que Los Chankas buscarán defender su primer lugar.

La jornada se perfila como una de las más influyentes, con varios equipos obligados a sumar para no perder el tren del título. Cada punto cobra un valor especial en la recta final de la primera parte del torneo, y los aficionados siguen expectantes el desenlace de los próximos encuentros.

Programación de fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Martes 14 de abril

- CD Moquegua vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs Melgar (20:00 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Miércoles 15 de abril

- UTC vs Sport Huancayo (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Miércoles 22 de abril

- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs Sporting Cristal (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs FC Cajamarca (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso (20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Jueves 23 de abril

- Los Chankas vs Cienciano (15:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de fecha 10 del Torneo Apertura 2026

¿Cómo llegan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal a la fecha 10?

El cronograma de la décima jornada del Torneo Apertura 2026 se ajusta por la participación de clubes peruanos en la Copa Libertadores y la Sudamericana, que tendrán acción entre el martes 14 y jueves 16 de abril. Por este motivo, los partidos se repartirán entre mediados de semana y la siguiente.

El primer bloque de encuentros incluye el viaje de Alianza Lima a Tarma para medirse con ADT. El club blanquiazul llega a este compromiso tras caer en el clásico nacional, por lo que la necesidad de sumar es urgente para no perder terreno en la lucha por el campeonato.

La agenda de la semana posterior presenta dos duelos clave: Universitario de Deportes recibirá en el Monumental a Deportivo Garcilaso, en un partido donde buscará extender su serie de victorias y sostener sus opciones al título. Por su parte, Chankas CYC, actual líder, será local ante Cienciano en Andahuaylas. Este enfrentamiento podría consolidar su posición de privilegio si logra imponerse ante un rival directo.

Alianza Lima se enfrentará a ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Dónde ver los partidos de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

La transmisión exclusiva de la Liga 1 2026 está garantizada por L1 Max, canal que ofrece todos los partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura en vivo. Esta señal se encuentra disponible para los usuarios a través de opciones como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, facilitando el acceso desde diferentes sistemas de televisión por suscripción.

Para quienes prefieren las plataformas digitales, Liga 1 Play brinda la posibilidad de seguir los encuentros vía streaming, una alternativa pensada para quienes buscan ver los partidos en cualquier momento y lugar.

De manera paralela a la cobertura televisiva, Infobae Perú acompaña la jornada con una propuesta digital completa. Los seguidores pueden acceder a información previa a los partidos, relatos minuto a minuto, actualización de goles, incidencias de relevancia y declaraciones de los protagonistas, todo desde la página web del medio.