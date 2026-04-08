Presidente de Talleres lamentó complicado presente de Federico Girotti en Alianza Lima: “Hay que darle la confianza, es goleador”

Presidente de Talleres lamentó complicado presente de Federico Girotti en Alianza Lima.

La derrota de Alianza Lima frente a Universitario de Deportes en el clásico del pasado sábado dejó a la escuadra ‘blanquiazul’ sin el liderato del Torneo Apertura, ahora en manos de Los Chankas. La caída no solo golpeó el ánimo del plantel, sino que también puso el foco en la sorpresiva ausencia de Federico Girotti en la lista de convocados. El delantero argentino, una de las apuestas de la directiva para esta temporada, quedó fuera incluso del banco, en un momento en que el equipo necesitaba alternativas ofensivas tras la seguidilla de malos resultados.

Los días después a este relevante commpromiso estuvieron marcados por el debate sobre el futuro inmediato de Girotti, quien llegó al elenco ‘íntimo’ con la expectativa de ser protagonista, pero ha tenido escasas oportunidades. En este contexto, las declaraciones de Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, club dueño de la mitad de los derechos económicos del atacante, aportaron claridad sobre la situación contractual y deportiva del jugador.

“Alianza Lima solo puede decidir venta de Federico Girotti. Nosotros damos la conformidad (50% derechos económicos)”, fueron las primeras palabras del dirigente en diálogo con TV Perú Deportes. De este modo, descartó que el club peruano tenga la opción de cederlo a préstamo o concretar una salida sin el aval de la entidad cordobesa, que mantiene una fuerte participación en el destino del futbolista.

Más allá del aspecto contractual, el mandatio de la institución ‘gaucha’ insistió en que el ‘Tanque’ necesita continuidad y confianza para demostrar su capacidad goleadora. “¡Es goleador! Hay que darle confianza! Que juegue tres a cuatro partidos seguidos los 90 minutos y rendirá. ¡Es goleador!”, expresó el presidente de Talleres de Córdoba, remarcando que el atacante requiere respaldo desde el comando técnico para recuperar su nivel y aportar al equipo.

Declaración de Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, sobre el presente de Federico Girotti en Alianza Lima. - captura: Twitter Alfredo Ccasa Godoy

¿Por qué Federico Girotti no es considerado en Alianza Lima?

La ausencia sistemática de Federico Girotti en el once titular y, más recientemente, en la convocatoria para el clásico, ha generado especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión. Según el periodista deportivo, Peter Arévalo, la explicación es sencilla y responde a la preferencia del actual entrenador.

“A Pablo Guede no le gusta Federico Girotti. Es la realidad. No lo pidió y la realidad es que no lo quería. Por eso, cuando se afinaban detalles para ficharlo yo advertí que quizás a Guede no le convenza, porque puede preferir un jugador de características distintas”, contó en su programa de YouTube, Madrugol.

La versión de Mr. Peet confirma que el fichaje del delantero no fue una solicitud directa de Pablo Guede, quien prioriza otro perfil de atacante en su esquema táctico. Esta incompatibilidad futbolística ha dejado a Girotti sin espacio ni minutos en el actual plantel de Alianza Lima, a pesar de las expectativas generadas por su llegada.

El 'Tanque' quiere marcar una era en La Victoria. | VIDEO: Alianza Lima

Competencia en Alianza Lima con Paolo Guerrero y Luis Ramos

La competencia interna en el ataque de Alianza Lima se ha intensificado con la presencia de Paolo Guerrero y del recién llegado, Luis Ramos. Ambos delanteros han captado la atención del cuerpo técnico de Pablo Guede, relegando a al argentino a un papel secundario. El ‘Depredador’, con su experiencia y jerarquía, se ha convertido en la principal referencia ofensiva, anotando tres goles en 10 partidos. En tanto, el exfutbolista de América de Cali ha aprovechado cada oportunidad para sumar minutos pese a no haber convertido (solo anotó en amistosos de pretemporada ante Colo Colo e Inter Miami).

En este contexto, la confianza del DT se ha volcado hacia estos dos nombres, dejando a Girotti sin margen para pelear un puesto en la alineación titular. La falta de oportunidades ha generado frustración en el entorno del futbolista y en Talleres, club que mantiene la esperanza de que el argentino pueda revertir la situación y justificar la apuesta por su fichaje.