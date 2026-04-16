Fecha y horario confirmado para el Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Alianza Lima/Sporting Cristal.

El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal es uno de los partidos más emblemáticos del fútbol peruano, un enfrentamiento que trasciende generaciones y rivalidades deportivas. La nueva edición de este duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva como parte de la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, y promete ser determinante para el rumbo de ambos equipos en el certamen.

La última vez que se enfrentaron, el espectáculo estuvo a la altura de la expectativa. Sporting Cristal, con una destacada actuación de Martín Távara, logró igualar un 3-1 en contra y forzó la definición por penales, instancia en la que se impuso tras una remontada memorable para hacerse con el pase a la final de los ‘play-offs’.

En la presente temporada, las realidades de ambos clubes son contrastantes. Alianza Lima ha centrado todos sus esfuerzos en el torneo local y se mantiene como protagonista en la pelea por el liderato. Por su parte, Sporting Cristal compite en la Copa Libertadores, lo que ha generado un desgaste en su plantel y cierta irregularidad en la Liga 1, relegándolo algunos puestos en la tabla.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 11 del Torneo Apertura.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha y hora

De acuerdo a la programación oficial de la Liga 1, el choque Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará el sábado 9 de mayo a partir de las 20:00 horas en Perú, en el Alejandro Villanueva del barrio victoriano de Matute, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. En el plano internacional, el duelo podrá seguirse desde México a las 19:00 horas, mientras que en Colombia y Ecuador desde las 20:20 horas.

En Bolivia y Venezuela el inicio está fijado para las 21:00 horas, y finalmente en países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, el encuentro arrancará a las 22:00 horas. Con ambos equipos necesitados de sumar puntos en la tabla, el partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada en la Liga 1 2026.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: dónde ver

La Liga 1 2026 contará con transmisión exclusiva a cargo de L1 Max, que emitirá en vivo todos los encuentros de la novena jornada del Torneo Apertura. Los aficionados podrán ver los partidos a través de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, además de la opción de streaming por la aplicación Liga 1 Play.

Quienes elijan el formato digital encontrarán en Infobae Perú un seguimiento integral: desde la previa y el minuto a minuto hasta los goles y declaraciones, brindando información precisa y actualizada sobre cada partido de la fecha para todos los seguidores del campeonato.

Sporting Cristal visita a Alianza Lima en el marco de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026. Crédito: X Liga 1.

La última vez que Alianza Lima le ganó a Sporting Cristal en Matute

Alianza Lima buscará romper una racha adversa frente a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los últimos resultados han sido favorables para el equipo del Rímac. El plantel dirigido por Pablo Guede llega con la consigna de recuperar la fortaleza en casa y dejar atrás una seguidilla de partidos sin triunfos ante un clásico rival en ese escenario.

La última vez que los ‘blanquiazules’ vencieron a los celestes en Matute fue el 1 de diciembre de 2019, en la ida de las semifinales del torneo nacional. Aquella tarde, el equipo dirigido por Pablo Bengoechea logró imponerse 1-0 gracias a un gol agónico de Aldair Fuentes, resultado que le permitió tomar ventaja en la serie.

En el encuentro de vuelta, disputado en el Estadio Nacional, Alianza Lima empató 1-1 y aseguró su pase a la final del campeonato. Desde entonces, Sporting Cristal ha conseguido mejores resultados en territorio aliancista, consolidando una racha que el actual equipo de La Victoria intentará revertir.

El gol de Aldair Fuentes que le permitió a Alianza Lima poner pie y medio en la final de la Liga 1 2019. Crédito: Liga 1.