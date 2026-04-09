Sporting Cristal vs Palmeiras: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

La próxima prueba para Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026 se presenta lejos de casa. Luego del triunfo inicial ante Cerro Porteño, el equipo peruano deberá medirse con Palmeiras en condición de visitante por la segunda jornada del Grupo F.

Sporting Cristal vs Palmeiras: fecha y hora del duelo por Copa Libertadores 2026

La expectativa crece en torno al segundo choque de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026, que tendrá lugar en el Allianz Parque de Sao Paulo frente a Palmeiras. El partido se celebrará el jueves 16 de abril y está programado para comenzar a las 21:00 horas en Perú.

La organización del torneo ha confirmado los horarios para diferentes países del continente. Los aficionados de Venezuela, Bolivia y Miami podrán sintonizar el compromiso a las 22:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el pitazo inicial será a las 23:00 horas. Esta programación facilita que públicos de varias regiones sigan las alternativas del grupo F en tiempo real.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: partido en el Callao por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: Club Cristal.

Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

La cobertura del duelo entre Sporting Cristal y Palmeiras por la Copa Libertadores 2026 estará garantizada para los aficionados de toda la región. La transmisión televisiva será responsabilidad de ESPN, que llevará el partido en vivo a través de su señal para toda Latinoamérica.

Quienes prefieran el formato digital podrán disfrutar del encuentro de manera online gracias a Disney Plus, disponible para usuarios con suscripción activa en la plataforma de streaming. Esta alternativa permite seguir el partido desde cualquier dispositivo conectado a internet, brindando flexibilidad a los seguidores del torneo.

Además de las opciones televisivas y de streaming, el portal de Infobae Perú proporcionará un minuto a minuto detallado del enfrentamiento. Los usuarios tendrán acceso a la previa, las reacciones de los protagonistas, la narración en tiempo real de los goles, las jugadas polémicas y los momentos determinantes del partido, así como la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Así fue el triunfo de Sporting Cristal ante Cerro Porteño

El triunfo de Sporting Cristal sobre Cerro Porteño en el estadio Miguel Grau del Callao marcó un inicio alentador para los peruanos en la Copa Libertadores 2026. La victoria por la mínima diferencia les permite cerrar la primera jornada como líderes del Grupo F, situación que contrasta con las dificultades recientes en el torneo doméstico.

El partido se resolvió en los minutos finales. Felipe Vizeu fue el encargado de definir el marcador al minuto 82, conectando de cabeza un centro preciso de Yoshimar Yotún desde la banda izquierda. El tanto fue celebrado con intensidad por el atacante brasileño, quien había recibido cuestionamientos por parte de la hinchada en las semanas previas.

La dinámica del encuentro cambió drásticamente antes del descanso, cuando Cecilio Domínguez vio la tarjeta roja directa tras impactar con un pelotazo el rostro de Maxloren Castro. El conjunto paraguayo quedó con diez futbolistas desde el minuto 43, lo que condicionó su planteamiento y facilitó que los ‘celestes’ asumieran mayores riesgos ofensivos en la segunda mitad.

El dominio numérico permitió a Sporting Cristal insistir en ataque, aunque la resistencia de Cerro Porteño se mantuvo firme hasta el tramo final. Finalmente, el gol de Vizeu desbloqueó el resultado y otorgó a los locales un respiro necesario tras semanas de presión.

El cuadro celeste se impuso 1-0 con gol de Felipe Vizeu en el estadio Miguel Grau del Callao - Crédito: ESPN.