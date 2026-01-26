Maguilaura Frías escribe una página dorada con Fundación Cajasol Andalucía al conquistar la histórica Copa de la Reina

Maguilaura Frías, campeona de la Copa de la Reina como capitana del Fundación Cajasol Andalucía. Crédito: Instagram Maguilaura Frías.

El arduo trabajo de Maguilaura Frías continúa rindiendo frutos en el extranjero. La voleibolista nacional se ha proclamado campeona de la 51° edición de la Copa de la Reina 2026 luego que su equipo, el Fundación Cajasol Andalucía, derrote por 3-0 (25-22, 25-17 y 25-20) al Heidelberg Volkswagen, favorito en la previa, en la final disputada en Tenerife.

Frías, capitana en el sexteto de Ricardo Fernández Torronteras, fue la encargada de levantar el trofeo nacional y ser parte de la historia en el conjunto del municipio andaluz de Dos Hermanas. Es la primera vez que la institución suma a sus vitrinas un título nacional.

'Magui' se ha consolidado en el club sevillano y ha encontrado en Dos Hermanas un lugar donde potenciar sus virtudes. La punta de 28 años mantuvo su rol de lideresa durante la cita que tuvo lugar en el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz.

Maguilaura Frías brilló en la final de la Copa de la Reina. Crédito: X Fundación Cajasol Andalucía.

El plantel bajo las órdenes del adiestrador Ricardo Fernández firmó una participación sólida en este campeonato. Durante las semifinales, dejaron fuera de carrera al Avarca de Menorca, club que defendía el título, y selló su hazaña con un triunfo ante un adversario que llegaba como el gran candidato al trofeo.

Por primera vez en la historia, el trofeo se dirige a Dos Hermanas como resultado de un plan de trabajo serio y con metas claras. El éxito del club se basa en un modelo de juego propio y una propuesta deportiva que mantiene su esencia en cada encuentro.

Carrera ascendente

La carrera de Maguilaura Frías experimentó un ascenso imparable desde su salida de Alianza Lima en 2021. Tras su fichaje por el Fundación Cajasol Andalucía, la peruana se consolidó como una pieza irreemplazable en el voleibol español. Su regularidad en el club es notable, pues se mantiene en la plantilla titular hasta la fecha con actuaciones determinantes.

Maguilaura Frías levantó el trofeo de la Copa de la Reina. Crédito: X Fundación Cajasol Andalucía.

Durante la temporada pasada, Frías destacó como la segunda máxima anotadora de la Liga Iberdrola, logro que ratificó su jerarquía en Europa. Además, exhibió un nivel sobresaliente en la Challenge Cup, donde compitió contra la élite del continente. El reciente título de la Copa de la Reina representa el éxito más fresco en su palmarés y corona un proyecto deportivo ambicioso y exitoso.

Alejamiento de la selección peruana

El alejamiento de Maguilaura Frías de la selección peruana de vóley responde a una combinación de factores deportivos y profesionales que marcaron un quiebre en los últimos años. El motivo principal surge durante la gestión del técnico español Francisco Hervás, la cual finalizó en 2023.

En ese periodo, la relación entre el entrenador y varias jugadoras referentes, como Frías, sufrió un desgaste evidente por discrepancias internas. Este clima de tensión provocó que la atacante, junto a otras figuras históricas, decidiera dar un paso al costado y no participar en torneos internacionales clave.

Antonio Rizola explicó ausencia de algunas jugadoras en su convocatoria de la selección adulta. (Video: FPV)

A la par de este distanciamiento, la carrera de Maguilaura tomó un rumbo exitoso en el extranjero. Actualmente, la jugadora brilla en la Liga Iberdrola de España, donde ejerce como capitana y principal figura del Fundación Unicaja Andalucía.

Su consolidación en Europa se volvió su prioridad número uno. Debido a sus compromisos contractuales y al gran nivel que mantiene en el exterior, la deportista optó por enfocar todas sus energías en su club, donde es considerada una de las mejores jugadoras del torneo español.

Con el inicio del ciclo de Antonio Rizola en 2024, hubo un intento de acercamiento. El técnico brasileño conversó con ella para integrarla a su nuevo proyecto; sin embargo, Frías mantuvo su postura de no retornar por el momento. Esta decisión se fundamenta en metas personales y en la necesidad de estabilidad profesional en su equipo actual.