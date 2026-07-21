Perú

¿Quieres escaparte de Lima en Fiestas Patrias? Los mejores destinos para vivir aventuras y descubrir paisajes únicos

Antes de elegir un lugar para viajar, especialistas recomiendan definir el tipo de experiencia que se desea vivir: descanso, naturaleza, historia, adrenalina o sabores regionales

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Tres personas con mochilas junto a un vehículo gris con dos banderas peruanas. Fondo de montañas nevadas, un valle verde y una carretera sinuosa.
Una familia peruana en viaje por carretera observa el paisaje andino con montañas nevadas y valles verdes desde un mirador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El feriado largo por Fiestas Patrias representa para muchas familias peruanas una oportunidad para salir de la rutina y conocer nuevos lugares. Mientras algunos viajeros buscan descansar frente al mar, otros prefieren recorrer montañas, recorrer sitios históricos o vivir experiencias llenas de adrenalina en escenarios naturales.

El Perú ofrece una amplia variedad de destinos capaces de responder a distintos estilos de viaje. Desde playas con atardeceres frente al océano hasta rutas de trekking entre nevados, pasando por ciudades con una gran herencia cultural y espacios ideales para practicar deportes de aventura, las opciones se extienden por la costa, sierra y selva.

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Antes de elegir un destino conviene definir qué tipo de experiencia se desea vivir: turismo de naturaleza, aventura, gastronomía, cultura, descanso o contacto con comunidades locales. El país ofrece opciones para aprovechar el feriado patrio.

Cuatro personas con mochilas peruanas observan con binoculares una playa, un río serpenteante en la selva y montañas nevadas en el fondo.
Un grupo de viajeros con mochilas contempla la diversidad natural de Perú, que combina una playa tropical con la selva amazónica y las montañas andinas nevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Playas, montañas y selvas: paisajes para desconectarse de Lima

Los viajeros que buscan disfrutar de la naturaleza tienen múltiples alternativas en el territorio nacional. En la costa, los balnearios del norte tienen aguas cálidas y playas extensas y actividades relacionadas con el mar, mientras que en la sierra los paisajes andinos ofrecen lagunas, valles y montañas ideales para la fotografía y el senderismo.

Entre los destinos costeros más visitados destacan playas como Máncora, Los Órganos, Vichayito y Punta Sal, en el norte del país, además de otros balnearios ubicados en La Libertad, Lambayeque, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Estos escenarios ofrecen actividades como surf, paseos marítimos, avistamiento de fauna marina y la posibilidad de contemplar espectaculares atardeceres frente al mar.

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En la zona andina, regiones como Cusco, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín y Puno ofrecen escenarios marcados por nevados, lagunas turquesas, cañones y valles. Mientras tanto, la Amazonía peruana invita a recorrer bosques tropicales, ríos, cataratas y comunidades donde los visitantes pueden conocer la biodiversidad y las tradiciones locales.

La imagen muestra un collage de personas en una playa con atardecer, senderistas cerca de una laguna turquesa en montañas nevadas y un hombre en la selva amazónica.
Turistas peruanos disfrutan de los diversos paisajes del país, desde las playas al atardecer hasta las lagunas andinas y la frondosa Amazonía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cultura y patrimonio: rutas para conocer la historia del Perú

Además de sus paisajes naturales, el país cuenta con riqueza arqueológica que atrae a miles de viajeros. Los monumentos y vestigios de antiguas civilizaciones permiten conocer el desarrollo de culturas que dejaron huella en la identidad peruana.

Entre los atractivos culturales destacan:

  • Kuélap y los sarcófagos de Karajía, en Amazonas, como parte del legado de la cultura Chachapoyas.
  • Chan Chan, las huacas del Sol y de la Luna, en La Libertad.
  • Las Tumbas Reales de Sipán y otros museos arqueológicos, en Lambayeque.
  • Caral, en Lima, considerada la ciudad más antigua de América.
  • Las Líneas de Nasca, en Ica.
  • Sacsayhuamán, el Valle Sagrado y Machu Picchu, en Cusco.

Estos destinos ofrecen una alternativa para quienes desean combinar descanso con aprendizaje y descubrir los conocimientos arquitectónicos, científicos y culturales desarrollados por las sociedades prehispánicas.

Hombre con mochila y cámara frente a ruinas de adobe. Detrás y a la izquierda, ruinas de piedra de Machu Picchu y montañas.
Un viajero peruano con cámara fotográfica observa las antiguas estructuras de adobe de un sitio arqueológico, con el paisaje de Machu Picchu y montañas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destinos para los amantes de la aventura

Para quienes buscan una experiencia más activa, el Perú cuenta con escenarios naturales ideales para practicar deportes de aventura. La geografía del país permite realizar caminatas, ciclismo, canotaje, escalada, sandboard, parapente y otras actividades al aire libre.

Uno de los destinos es el Callejón de Huaylas, en Áncash, considerado uno de los principales lugares para el trekking en el país. Sus rutas permiten recorrer paisajes de la Cordillera Blanca, lagunas de aguas turquesas y montañas nevadas dentro del Parque Nacional Huascarán.

También destacan rutas como el Camino Inca hacia Machu Picchu, la montaña Vinicunca o Montaña de Siete Colores en Cusco, así como diferentes circuitos de aventura en Lima, como las Lomas de Lachay, Lomas de Lúcumo y Marcahuasi.

Hombre con mochila de excursionismo y bastones camina por un sendero de tierra junto a una laguna turquesa con montañas nevadas y un cielo nublado.
Un viajero camina en un sendero de la Cordillera Blanca de Áncash, Perú, bordeando una laguna de aguas turquesas con imponentes montañas nevadas en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades de aventura en Cusco, Lima e Ica

Experiencias de aventura en Cusco, Lima e Ica

Cusco no solo destaca por su patrimonio histórico, sino también por sus actividades para quienes buscan emociones fuertes. En el Valle Sagrado se pueden realizar actividades como ciclismo, parapente, canotaje, escalada en roca, paseos en cuatrimoto, zipline y bungee jumping.

Algunos lugares recomendados para estas experiencias son:

  • Raqchi, donde se practica zipline y canotaje en el río Vilcanota.
  • Cachimayo, ideal para actividades como skybike.
  • Chacan, zona cercana a Sacsayhuamán para escalada.
  • Maras y Moray, con circuitos de ciclismo, cuatrimotos y vuelos panorámicos.

En tanto, el desierto de Ica ofrece escenarios para actividades como sandboard, paseos en vehículos tubulares, parapente y recorridos off road entre sus grandes dunas. Lugares como Cerro Blanco y el Cañón de los Perdidos forman parte de las experiencias elegidas por los viajeros.

Composición de tres imágenes con personas practicando zipline en montaña, sandboard en dunas de desierto y senderismo por un acantilado costero
La imagen ilustra diversas actividades de aventura disponibles en Perú, como zipline en un valle cusqueño, sandboard en las dunas de Ica y senderismo costero cerca de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gastronomía peruana: parte importante del viaje

Un recorrido por el Perú no estaría completo sin probar sus sabores regionales. La gastronomía se ha convertido en un motivo para visitar diferentes destinos y descubrir platos que representan la historia y tradición de cada zona.

En la costa norte destacan preparaciones como el seco de cabrito, el chinguirito, la causa ferreñafana y el King Kong; mientras que en la sierra sobresalen platos como la pachamanca, el chupe de camarones, el rocoto relleno y el cuy en distintas preparaciones.

Mesa rústica con ceviche, pachamanca, juane, ajíes, maíz de varios colores, aguacate y plátano frito. En el fondo, viajeros comen en una mesa.
Viajeros de un recorrido turístico comparten una comida en una mesa rústica con platos tradicionales de Perú como ceviche, pachamanca y juane, acompañados de ingredientes locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Amazonía, regiones como Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios ofrecen una cocina basada en productos locales, con platos como el juane, la patarashca y el inchicapi, que complementan la experiencia de conocer sus paisajes y comunidades.

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