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Universitario vs Coquimbo Unido: el motivo por el Sekou Gassama será titular en duelo por Copa Libertadores 2026

El senegalés le ganó el puesto al ‘Tunche’ Rivera y Edison Flores en el partido por la fecha 2 del Grupo B

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El senegalés arrancará en el duelo por la Copa Libertadores 2026. Créditos: L1 Radio / X.

Este martes 14 de abril, Universitario de Deportes recibirá a Coquimbo Unido en el estadio Monumental, en el partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El encuentro está programado para las 21:00 horas.

Javier Rabanal realizará algunos cambios obligados en la alineación, entre ellos la ausencia de Lisandro Alzugaray, quien sufrió una lesión en el último clásico ante Alianza Lima y tampoco estuvo presente en el debut copero frente a Deportes Tolima en Colombia.

En ese encuentro, José Rivera ocupó el lugar de Alzugaray, pero para el duelo ante Coquimbo Unido será Sekou Gassama quien tomará ese puesto. El senegalés, reciente refuerzo para esta temporada, jugará por primera vez como titular desde su llegada al club.

Universitario vs Coquimbo Unido: el motivo por el Sekou Gassama será titular en duelo por Copa Libertadores 2026.
Universitario vs Coquimbo Unido: el motivo por el Sekou Gassama será titular en duelo por Copa Libertadores 2026.

El periodista deportivo Gustavo Peralta explicó la decisión del técnico Rabanal y señaló que se debe, en parte, a la dolencia que presenta Edison Flores. “Lo que se busca con Gassama, primero, es que Flores tiene un problema en la parte baja de la espalda. No es grave, pero no está para los noventa minutos, por eso no arranca”, detalló en la última edición de L1 Max.

Peralta añadió que José Rivera, titular ante Tolima, no terminó de convencer al entrenador español, y junto a Bryan Reyna serán reservados para aprovechar su velocidad en la segunda mitad. “El ‘Tunche’ no convenció al comando técnico de iniciar las acciones, les gusta más entrando, y Bryan Reyna es más para un segundo tiempo”, comentó.

Finalmente, la titularidad de Gassama responde al estilo de juego que propondrá la ‘U’ y a las características defensivas del rival. “Ante ese contexto, se le da la posibilidad a Gassama de ser titular, buscando principalmente el balón largo para pivotear y ganar la segunda pelota en el balón parado ante una defensa de Coquimbo que no supera el 1.84 metros”, concluyó.

Bryan Reyna será guardado para la segunda mitad del Universitario vs Coquimbo Unido.
Bryan Reyna será guardado para la segunda mitad del Universitario vs Coquimbo Unido.

Alineación de Universitario vs Coquimbo Unido

Según Gustavo Peralta, Universitario presentará la siguiente alineación para enfrentar a Coquimbo Unido en el estadio Monumental de Ate. En el arco estará Miguel Vargas y la defensa estará integrada por Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Caín Fara.

Los carrileros serán Andy Polo, ya recuperado, y José Carabalí. En el mediocampo estarán Jairo Concha, Jesús Castillo y Miguel Silveira, quien ocupará el lugar de Martín Pérez Guedes.

En el ataque estarán Alex Valera y Sekou Gassama. El senegalés será titular por primera vez, en reemplazo de Lisandro Alzugaray, quien no estará disponible por lesión.

Universitario chocará con Coquimbo Unido esta noche en el estadio Monumental.
Universitario chocará con Coquimbo Unido esta noche en el estadio Monumental.

Universitario vs Coquimbo Unido: canal TV del partido

El partido entre Universitario y Coquimbo Unido será transmitido por ESPN en toda Latinoamérica, tanto en televisión por cable como en plataformas digitales. En Perú, la cobertura estará disponible en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV. En Argentina, la transmisión se realizará a través de FOX Sports 3 y Disney+ Premium.

Disney+ Premium también contará con la señal en streaming para países como Chile y México. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse en Fanatiz y beIN Sports. Los aficionados en España deberán ajustar su horario, ya que la señal internacional se habilitará siete horas después del inicio en Perú.

Entre las alternativas para seguir el partido figuran la app DGO y Movistar TV App en Sudamérica, con acceso desde dispositivos móviles y computadoras. Además, Infobae Perú ofrecerá cobertura minuto a minuto de todas las incidencias del enfrentamiento de Copa Libertadores.

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