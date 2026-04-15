Pablo Guede se negó a hablar sobre Federico Girotti tras su reaparición en Alianza Lima vs ADT por Liga 1 2026

El técnico argentino analizó la victoria de los 'blanquiazules' y se negó a hablar de Federico Girotti. (Video: Jax Latin Media)

El triunfo de Alianza Lima por 1-0 como visitante sobre ADT en la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 mantiene al conjunto ‘íntimo’ en la pelea por el primer puesto. Más allá del resultado positivo, la atención de la conferencia de prensa posterior se centró en la reaparición de Federico Girotti, que no jugaba desde el 9 de marzo, cuando el club venció a Melgar. El regreso del atacante generó preguntas directas al entrenador Pablo Guede, quien evitó referirse al caso y optó por destacar el esfuerzo colectivo de su plantel.

Las versiones más recientes apuntaban a un distanciamiento entre el técnico y el futbolista, alimentando rumores sobre la preferencia del entrenador por Paolo Guerrero y Luis Ramos. Incluso se supo que la dirigencia ‘aliancista’ intervino para que el delantero volviera a sumar minutos, dada la magnitud de la inversión realizada para contratarlo como refuerzo principal en el actual ciclo.

Cuando fue consultado sobre el rendimiento y la titularidad del ‘Tanque’, la respuesta de Guede fue tajante: “¿Opinión sobre Federico Girotti? No hablo de individualidades”. Así, el entrenador evitó cualquier mención a la situación particular del exdelantero de River Plate, reforzando la idea de que el grupo está por encima de cualquier figura.

Federico Girotti viajó a Tarma y disputó 19 minutos en el triunfo de Alianza Lima ante ADT. - créditos: Alianza Lima

En otro pasaje de la conferencia, el DT fue interrogado sobre la presencia de Alejandro Duarte bajo los tres palos. El técnico volvió a subrayar su enfoque colectivo: “Te voy a volver a repetir lo mismo porque creo que el triunfo es del equipo porque desde el primero al último se dejaron la vida adentro, es muy difícil. Entonces, nosotros hicimos un planteo que lo llevaron bien los jugadores a la práctica de forma excepcional”.

A pesar del clima de rumores, Pablo Guede prefirió centrar el análisis en el rendimiento defensivo de su equipo ante ADT. “Creo que nos patearon solo una vez a puerta y afuera del área, pudimos aumentar los goles si estuviésemos más finos, pero este triunfo nos permite estando primeros hasta que juegue Los Chankas. Seguir partido a partido, con la misma humildad de siempre y seguir porque esto es largo”, indicó Guede, marcando distancia con las polémicas individuales.

El propio entrenador valoró las condiciones adversas del compromiso en Tarma: “Creo que el triunfo de hoy (ayer) habla y refuerza el compromiso y sacrificio que tienen estos jugadores. No es una cancha fácil, la altura, el césped, y ADT juega bien a la pelota, te somete por momentos a meterte atrás. Creo que el partido refuerza todo lo que venimos trabajando desde que empezamos. Quiero felicitar a los jugadores por su esfuerzo para conseguir este triunfo, que creo que fue justo”.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 con gol de Eryc Castillo en condición de visita - Crédito: ESPN.

Mientras tanto, Alianza Lima continúa sumando puntos y consolidando su candidatura al título en el Torneo Apertura, del que se ubica en primer lugar con 23 puntos, los mismos que Los Chankas, pero con un partido de más.

Declaraciones de Jairo Vélez tras triunfo de Alianza Lima sobre ADT

Por otro lado, Jairo Vélez también ofreció su análisis tras el valioso triunfo en Tarma. “Ha sido un triunfo importante para el equipo y para lo que estamos peleando. Era un partido muy complicado pero creo que el equipo jugó a una misma idea y logramos lo que queríamos”, declaró para L1 MAX.

El ecuatoriano nacionalizado peruano subrayó la importancia de mantener una línea de juego clara: “La idea de juego es la que tenemos todos, jugamos a una sola cosa y creo que eso se ve reflejado en el resultado”.

Además, el ‘Corviche’ puso en valor la regularidad del grupo y el objetivo de sumar fecha a fecha: “Importante es ganar siempre porque esto es partido a partido, así que lo del partido pasado (derrota en el clásico) nadie quería perder, pero así es el fútbol. Ahora nuevamente nos metemos en la punta”.