Cristiano da Silva sufrió racismo y se activó protocolo: jugador de Cristal confrontó a Franco Coronel en el vestuario

El brasileño recibió un insulto racista por parte de un futbolista de Alianza Atlético. Según Gustavo Zevallos, el argentino lo llamó “macaco”

- Liga 1

El sábado 7 de marzo, Sporting Cristal superó 3-1 a Alianza Atlético por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El desarrollo del partido quedó opacado por un episodio de racismo contra Cristiano da Silva, que llevó a la activación del protocolo de la FIFA. La tensión en el campo aumentó y los jugadores de ambos equipos estuvieron cerca de enfrentarse físicamente. Tras el encuentro, el brasileño buscó en el vestuario a Franco Coronel, identificado como el responsable del agravio.

Tras el tercer gol de Sporting Cristal, convertido por Ian Wisdom, se produjo una gresca en la cancha del estadio Alberto Gallardo. La causa no se conoció de inmediato, pero reporteros de L1 Max informaron que se trató de un acto racista dirigido al jugador brasileño. Ante esta situación, el árbitro Daniel Ureta activó el protocolo antirracismo, mientras jugadores de ambos equipos protagonizaban empujones e intercambiaban insultos.

En medio del tumulto, el técnico de Alianza Atlético, Federico Urciuoli, perdió el control. El entrenador argentino ya mostraba molestia por la expulsión de dos de sus jugadores y por el tiempo de descuento otorgado en la segunda parte. Estuvo a punto de enfrentarse físicamente con Jorge Soto, asistente técnico de Paulo Autuori, y debió ser contenido por miembros del staff. El árbitro principal decidió expulsarlo del encuentro.

Luego de que se restableciera el orden, el partido continuó sin que se conociera con exactitud lo ocurrido con Cristiano ni se aplicara una sanción al autor del insulto. Durante la transmisión, la reportera de campo explicó que no se impuso una sanción directa porque ya se había expulsado al técnico de Alianza Atlético, a modo de advertencia. Así concluyó el compromiso.

Da Silva fue a buscar a Coronel en el vestuario

El brasileño manifestó su disgusto por la falta de medidas del árbitro pese a la activación del protocolo y decidió retirarse al vestuario. Algunos jugadores de Sporting Cristal permanecieron en el campo para reclamar a los futbolistas de Alianza Atlético, aunque la situación no se agravó.

Poco después, las cámaras de L1 Max registraron el momento en que Cristiano increpó a Franco Coronel cerca de los vestuarios del estadio Alberto Gallardo, identificado como el autor del insulto racista. Varios jugadores intervinieron para evitar una confrontación física.

La transmisión también rescató la imagen en la que Alejandro Pósito ofreció consuelo a Cristiano da Silva, quien se mostró visiblemente afectado y al borde de las lágrimas tras el episodio de discriminación ocurrido durante la sexta fecha del Torneo Apertura.

Gustavo Zevallos reveló que le dijeron “macaco” a Cristiano

Tras el partido, Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, informó que Franco Coronel insultó a Cristiano da Silva. El directivo rechazó la conducta del futbolista argentino y anunció que solicitará sanciones severas.

Él lo agrede verbalmente, le dice ‘macaco’. No entiendo cómo un jugador extranjero, al que el país le brinda la posibilidad de trabajar, puede cometer un acto de racismo como este. Vamos a pedir sanciones drásticas”, expresó para las cámaras de L1 Max.

