Carlos Zambrano confesó que quiere retirarse en Academia Cantolao, pero no descartó a Alianza Lima: “No le cierro las puertas a nadie”

Carlos Zambrano confiesa que le gustaría volver a Alianza Lima, pero quiere retirarse en Cantolao. La Sustancia - YouTube

La carrera de Carlos Zambrano ha sumado un nuevo capítulo tras su reciente fichaje por Sport Boys, pero ya piensa en el final de su recorrido profesional. En una entrevista para el podcast La Sustancia, conducida por Ricardo Gareca, el ‘Kaiser’ reveló que sueña con despedirse del fútbol en Academia Cantolao, el club donde dio sus primeros pasos, sin importar la categoría en la que se encuentre.

“Lo he dicho muchas veces y me gustaría retirarme en Cantolao. Soy hincha aliancista a muerte, pero me inicié en Cantolao, que ahora está en Segunda División y espero que suba a Primera, y si baja a Tercera igual iría a Cantolao. No tengo ningún problema. En modo de agradecimiento, me gustaría retirarme ahí”, fueron sus primeras palabras.

El zaguero aclaró que su decisión no responde a cuestiones económicas ni a la búsqueda de protagonismo, sino al reconocimiento de sus orígenes. “No es por el tema económico ni nada, es agradecimiento. O sea, ponerme esa camiseta donde me inicié y mi última foto que sea con esa camiseta va a ser una locura. ¿Sentido de pertenencia con Cantolao? Sinceramente sí, y me siento orgulloso de decirlo, no tengo que aparentar ni decir nada”, afirmó.

Carlos Zambrano jugó contra Academia Cantolao con Alianza Lima. - créditos: Alessio Martínez

Carlos Zambrano y la posibilidad de retirarse en Alianza Lima

A pesar de su confesión sobre Cantolao, Carlos Zambrano no descarta la posibilidad de retirarse en Alianza Lima, club del que es hincha confeso y donde vivió momentos intensos en los últimos años de su carrera. Cuando Ricardo Gareca le preguntó si consideraría volver al elenco ‘íntimo’ si el club le abría las puertas, respondió con honestidad:

“Yo estoy seguro que esto se va a aclarar y ahí las cosas van a tomar un giro totalmente distinto porque la realidad es solo una, no hay que maquillarla ni nada. Tampoco le voy a cerrar las puertas a nadie. Me gustaría retirarme de la mejor manera de Alianza, no como pasó ahora. Duele verte así, pero la tengo clara que si tengo que dejar el fútbol va a ser en Cantolao”.

En ese diálogo, el ‘León’ también compartió detalles personales sobre su entorno familiar y su vínculo con el fútbol peruano. “Siempre fui fanático de Alianza. Mi familia es de la ‘U’, mi padre y mi hermano son de la ‘U’. Ellos querían volverme de la ‘U’”, contó.

La situación actual de Zambrano está marcada por el desafío de relanzar su carrera en el fútbol peruano tras su paso por Alianza Lima, donde su salida se produjo en medio de una denuncia por abuso sexual en Uruguay. El jugador considera que una vez aclarada esa situación, su futuro podría tomar otros caminos, aunque mantiene firme su deseo de retirarse en el equipo que lo formó.

El técnico del cuadro 'rosado' y el 'Kaiser' charlaron sobre su compromiso con el club y la oportunidad que hay de volver a la selección peruana. (Video: Horacio Zimmermann / Nada Que No Sepa)

Carlos Zambrano y su mensaje a la hinchada de Alianza Lima

Tras su salida de Alianza Lima, Carlos Zambrano dedicó palabras directas a la afición y a la institución, marcadas por la autocrítica y la gratitud. “Me apoyaron bastante. Este tema mediático fue muy duro para la institución, lo tengo muy claro. Como hincha, como jugador y como persona me dolió bastante porque soy la persona involucrada en este problema. Simplemente, pedirle la disculpa del caso a todo el club, pero no comparto lo que pasó porque la realidad es una”, expresó.

El mensaje del futbolista incluyó un reconocimiento al papel de la entidad ‘victoriana’ en su desarrollo y un agradecimiento sincero por la oportunidad de regresar al fútbol peruano. “Agradecido con el club porque vine a jugar a mi país profesionalmente por Alianza, que me abrió las puertas. Como niño y como hincha fue un sueño volver a Perú y jugar en Alianza. Pasaron problemas en el medio que uno no se los espera, las cosas se dan así, la vida te pone pruebas; no quería este tipo de pruebas, pero asumirlas como persona grande que uno es y tratar de corregir”, agregó.