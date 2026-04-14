José Carvallo opinó sobre la competencia entre Miguel Vargas y José Carvallo en Universitario: “Es un puesto de mucha confianza”

El exarquero se refirió a la disputa entre ambos guardametas en el cuadro 'crema'. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

El regreso de Diego Romero a Universitario de Deportes generó expectativas entre los hinchas, quienes veían en el joven arquero una apuesta para el arco tras una experiencia difícil en Banfield de Argentina. Allí, Romero solo disputó un partido en toda la temporada, lo que motivó su retorno a Lima con la intención clara de consolidarse como titular en la ‘U’. Sin embargo, en los últimos encuentros, el técnico Javier Rabanal ha optado por Miguel Vargas, quien parece haberse ganado la confianza del estratega, en una decisión que muchos consideran definitiva.

La situación en el arco ‘crema’ ha llamado la atención de figuras relacionadas al club, entre ellos José Carvallo, quien analizó el presente y futuro de la portería del equipo. “Por lo menos a Vargas denle seis meses (para una posible convocatoria a la selección peruana). Si viene en este nivel, perfecto, tendría su chance”, expresó en primera instancia en el programa L1 Radio.

El exarquero fue enfático al señalar que el cambio bajo los tres palos no puede tomarse a la ligera. “¿Mala suerte de Romero de perder el puesto? Eso ya pasa por gusto del técnico. La decisión al final de Rabanal ha sido acertada porque no viene recibiendo goles. Ya no lo tiene que sacar, porque al arquero no lo puedes estar sacando y poniendo, es un puesto de mucha confianza”, subrayó.

Miguel Vargas se ganó el titularato en Universitario, producto de su seguridad en el arco y buen juego con los pies. - créditos: Liga 1

Romero, quien llegó al club convencido de su rol como titular, se encuentra ahora en una posición inesperada. Carvallo mencionó la importancia del acompañamiento emocional en estos casos: “Yo lo conozco a Diego, es un amigo, lo quiero, pero el fútbol tiene estas cosas. ¿Necesita un psicólogo? La ‘U’ tiene un coach, creo que es Juan Cominges, y debe estar trabajando”.

La competencia entre arqueros no es un fenómeno exclusivo de Universitario. Carvallo recordó que situaciones similares se viven en Alianza Lima, ejemplificando con el caso de Viscarra y Duarte: “Pasa ahora con Viscarra y Duarte, que Viscarra fue la figura en 2025 y a Guede le gusta más Duarte”. Así, el gusto del DT español y su percepción del momento de cada jugador terminan siendo decisivos en la elección de quién defenderá el arco.

En el contexto actual, el chileno-peruano ha respondido con actuaciones sólidas, contribuyendo a que el equipo mantenga su arco en cero en los recientes compromisos, como ante Deportes Tolima en Colombia, que generó el elogio de Conmebol. Este rendimiento parece haber inclinado la balanza a su favor, al menos en el corto plazo. La decisión de Rabanal es interpretada como un respaldo a la seguridad que ha demostrado su nuevo titular, por lo que la continuidad de Vargas parece asegurada.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

¿Rotación en el arco de Universitario?

La incógnita sobre si habrá alternancia en la portería de Universitario fue abordada por el periodista Gustavo Peralta, quien explicó que la decisión de Javier Rabanal contempla tanto el presente del equipo como los retos inmediatos en el calendario.

“La información señala que Rabanal le ha comentado a Romero que no es que le quite la titularidad o le quite la confianza, sino que a partir de ahora lo que viene es darle la oportunidad a Vargas, además de que Romero va a la selección y viene la Copa Libertadores”, indicó en L1 Radio.

El conjunto ‘merengue’ se encuentra, entonces, ante el desafío de gestionar una transición delicada en la portería, con la mirada puesta en los objetivos del semestre y la necesidad de responder tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. La coexistencia de dos arqueros con pretensiones de titularidad exige un manejo cuidadoso por parte del cuerpo técnico y del entorno de la institución.