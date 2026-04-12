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Tras la derrota ante Perú, el DT de Uruguay cuestionó la localía en Cusco pese al alto número de peruanas titulares que militan en el extranjero

Ariel Longo expuso que la elección de la ‘Ciudad Imperial’ representa un retroceso en el desarrollo del fútbol femenino. Sin embargo, esta designación acabó con una racha de 19 años sin victorias oficiales para ‘la bicolor’

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Ariel Longo, seleccionador de Uruguay, cuestionó la designación de Cusco como localía de Perú. Crédito: Conmebol/La Bicolor.
Ariel Longo, seleccionador de Uruguay, cuestionó la designación de Cusco como localía de Perú. Crédito: Conmebol/La Bicolor.

El entrenador de Uruguay, Ariel Longo, expresó en conferencia de prensa su desacuerdo con la elección del Cusco como escenario para el duelo ante Perú. El partido, disputado en el estadio Garcilaso de la Vega a 3.400 metros sobre el nivel del mar, fue calificado por Longo como “un tema sanitario para lograr sacar ventaja en un tema de respirar”. El técnico remarcó: “Eso no está bien y no le hace bien al Perú”.

Longo insistió en que la decisión implica un retroceso para el desarrollo del fútbol femenino en Sudamérica. Sin embargo, la realidad del plantel peruano relativiza el argumento del entrenador uruguayo. De las once titulares, siete militan en el extranjero, lo que obligó a la mayoría del equipo nacional a afrontar el desafío de aclimatarse, al igual que las jugadoras de Uruguay.

Futbolistas como Mia Shalir en Israel, Brenda Meier en Suiza, Claudia Domínguez en España, Mía León en México, Alesia García en Hungría, Andrea Thorisson en Suecia y Cherrie Cox en Estados Unidos forman parte de la base titular. De este modo, la supuesta ventaja local se diluye ante la evidencia de que ambas selecciones debieron adaptarse a las condiciones de la altitud.

La selección peruana femenina desata la locura tras un golazo de su número 10, Sandra Arévalo. Tras una gran carrera y un potente disparo, la Bicolor se pone arriba en el marcador en un partido vibrante. | DSports

Durante la conferencia, Longo también evocó un antecedente histórico. “Perú nos dejó afuera del Mundial 1982 en Montevideo en el Estadio Centenario, con una selección extraordinaria que tenían los peruanos. Y aún hoy tienen jugadores extraordinarios varones y están progresando en el tema mujeres”, apuntó el DT.

Finalmente, concluyó: “No se encasillen con algo que es sanitario. Ustedes merecen jugar a todo nivel”. La elección de Cusco, además, significó romper una racha de 19 años sin triunfos oficiales con la victoria ante Chile en la segunda jornada, aportando un matiz relevante al debate sobre la localía.

Arma de doble filo

La estrategia de Perú al elegir Cusco como sede fortalece su rendimiento como local, pero actúa como un arma de doble filo cuando el equipo abandona la altitud. Esta vulnerabilidad ya se evidenció en el debut, con una derrota por 4-1 ante Colombia y, poco después, con un 6-0 adverso frente a Venezuela.

El antecedente de la selección masculina de Bolivia, que utilizó El Alto para clasificar al repechaje y luego quedó eliminada en México, ilustra los riesgos de depender exclusivamente de la localía en altura.

Bolivia quedó eliminada del repechaje mundialista a manos de Irak. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha
Bolivia quedó eliminada del repechaje mundialista a manos de Irak. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

En contraste, Ecuador ha sabido combinar la ventaja geográfica con un plantel competitivo, logrando mejores resultados internacionales. El desafío para Perú será construir un equipo capaz de mantener el rendimiento fuera del Cusco, gestionando las diferencias físicas y tácticas que la altitud impone cuando juega en el llano.

Perú vs Paraguay: día, hora y dónde ver

Luego de la victoria ante Uruguay por 2-1 en casa, el conjunto nacional apunta a volver a hacer valer la localía ante Paraguay. Este compromiso está pactado para el viernes 10 de abril a las 16:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

Perú vs Paraguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: La bicolor/La albirroja.
Perú vs Paraguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: La bicolor/La albirroja.

¿Cómo marcha Perú en la tabla de posiciones?

La selección peruana se mantiene en una zona expectante dentro de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Con 6 puntos obtenidos en cuatro presentaciones, ‘la bicolor’ ocupa la sexta casilla, empatando en puntaje con Paraguay pero con una diferencia de gol de -6. Aunque el camino ha sido irregular, el equipo dirigido por Antonio Spinelli sigue con opciones matemáticas de pelear por los puestos de vanguardia en un certamen sumamente apretado.

El formato de clasificación es exigente y otorga premios de alto valor estratégico de cara al Mundial de Brasil 2027. Las selecciones que finalicen en las dos primeras posiciones de la tabla general obtendrán un boleto directo a la cita mundialista. Por otro lado, quienes ocupen el tercer y cuarto lugar no quedarán fuera de la carrera, sino que accederán al repechaje intercontinental.

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