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Golazo de Felipe Vizeu para 1-0 de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026

El ariete brasileño respondió con creces a la confianza brindada por Zé Ricardo, quien decidió su ingreso minutos antes de anotar el tanto que le está dando tres puntos valiosos a los suyos

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El delantero brasileño entró desde el banco de suplentes y abrió el marcador en el Callao - Crédito: ESPN.

Felipe Vizeu ha hecho valer el hombre de más de Sporting Cristal y ha marcado el 1-0 para el equipo ‘rimense’ en el duelo ante Cerro Porteño que tiene lugar en el Estadio Miguel Grau del Callao. El delantero brasileño marcó una diana que puede valer tres puntos en el estreno del ‘cervecero’ en la Copa Libertadores.

Conviene mencionar que antes del final de la primera mitad, el árbitro argentino Darío Herrera echó del campo de juego a Cecilio Domínguez por arrojarle el balón a Maxloren Castro en el rostro. El VAR advirtió al juez y este expulsó al paraguayo. Cristal se hizo exclusivamente del balón gracias al hombre de más, pero no lograba batir la portería de Alexis Martín Arias.

Hasta que a los 71 minutos, Zé Ricardo decidió el ingreso de Felipe Vizeu y el brasileño ocupó el lugar de Irven Ávila en el ataque de Sporting Cristal. El ingreso de Yoshimar Yotún también le brindó otro espíritu al elenco ‘bajopontino’ sobre el verde del Miguel Grau.

Gol de Felipe Vizeu para marcar el 1-0 en Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026
Gol de Felipe Vizeu para marcar el 1-0 en Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026

Precisamente, los dos futbolistas citados se involucraron para darle una victoria fundamental al elenco del Rímac. A los 82 minutos, Yotún envió un centro al corazón del área desde su preciso botín izquierdo y Vizeu se estiró en el aire para mover las redes del arco de Arias y celebrar efusivamente el tanto de la victoria y los tres puntos en el debut del elenco peruano en la Copa Libertadores.

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2025

Copa Libertadores.
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Resultados de la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2025

- Junior de Barranquilla 1-1 Palmeiras (Finalizado)

- Sporting Cristal 1-1 Cerro Porteño (Finalizado)

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal se alista para un desafío de máxima exigencia en su segunda presentación por la Copa Libertadores 2026. Tras su debut en el Callao, el cuadro ‘cervecero’ deberá viajar a territorio brasileño para medirse ante el poderoso Palmeiras. El compromiso tendrá lugar en el imponente Allianz Parque de Sao Paulo el próximo jueves 16 de abril, a partir de las 17:00 horas (horario peruano).

La escuadra ‘rimense’ contará con un margen mayor de descanso y preparación para este viaje a Brasil. Este fin de semana, Sporting Cristal no tendrá acción en el torneo local debido a la suspensión de la fecha por la realización de las elecciones generales en todo el Perú. Esta pausa en el calendario nacional permite que el comando técnico de Zé Ricardo ajuste detalles tácticos y recupere físicamente a sus principales figuras antes de enfrentar el rigor del fútbol paulista.

El conjunto que dirige Abel Ferreira llega a este encuentro con la necesidad de sumar de a tres en casa. En su estreno, el vigente finalista del certamen rescató un empate 1-1 frente a Junior en la calurosa Barranquilla. En aquel duelo, Teófilo Gutiérrez adelantó al ‘tiburón’, pero el ‘verdao’ logró la paridad gracias a una anotación del paraguayo Ramón Sosa.

Para la escuadra rimense, este escenario evoca fantasmas del pasado que buscará erradicar. La última visita de Sporting Cristal al Allianz Parque no trae buenos recuerdos para la afición celeste, ya que el equipo de Ferreira pasó ampliamente por encima al entonces equipo de Paulo Autuori. Aquella noche terminó con un demoledor marcador de 6-0 a favor de los locales. Ahora, el club peruano intentará cambiar la narrativa y demostrar su crecimiento internacional en una de las plazas más complicadas de Sudamérica.

Sporting Cristal cayó 6-0 ante Palmeiras en Copa Libertadores 2025 | YouTube Copa Libertadores

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