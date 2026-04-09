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Expulsión de Cecilio Domínguez tras absurda agresión a Maxloren Castro en Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026

El ‘10’ del equipo paraguayo protagonizó una insólita acción en un saque lateral al impactar el balón en el rostro de un jugador ‘celeste’; tras la revisión del VAR, fue expulsado

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Cecilio Domínguez agredió con la pelota a Maxloren Castro y el árbitro le mostró la rojo tras revisión del VAR - Crédito: ESPN.

Un hecho insólito marcó el duelo entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, disputado este miércoles 8 de abril por la fecha inaugural del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El protagonista fue el paraguayo Cecilio Domínguez, quien terminó siendo expulsado tras una acción que generó sorpresa tanto en el campo como fuera de él.

La jugada se produjo a los 43 minutos del primer tiempo, cuando el ‘10’ del conjunto visitante se preparaba para ejecutar un saque lateral por la banda derecha. En una acción tan inesperada como polémica, Domínguez lanzó el balón con fuerza e impactó directamente en el rostro de Maxloren Castro, quien se había colocado delante para impedir una reanudación rápida del juego.

La jugada se produjo a los 43 minutos del primer tiempo, cuando el ‘10’ del conjunto visitante se preparaba para ejecutar un saque lateral por la banda derecha. En una acción tan inesperada como polémica, Domínguez lanzó el balón con fuerza e impactó directamente en el rostro de Maxloren Castro, quien se había colocado delante para impedir una reanudación rápida del juego.

Este hecho provocó de inmediato la reacción de los jugadores de Sporting Cristal, quienes acudieron a defender a su compañero y a reclamar airadamente al árbitro Darío Herrera. En un primer momento, el juez principal mostró tarjeta amarilla al futbolista de Cerro Porteño, generando dudas por la sanción. No obstante, debido a la naturaleza de la acción, el VAR intervino para revisar la jugada con mayor detenimiento.

Maxloren Castro fue agredido en el rostro y provocó insólita expulsión por Copa Libertadores 2026.
Maxloren Castro fue agredido en el rostro y provocó insólita expulsión por Copa Libertadores 2026. Crédito: Captura ESPN

Tras revisar las imágenes, el árbitro argentino determinó que existió una conducta antideportiva por parte de Cecilio Domínguez, al considerar que el impacto no fue accidental, sino intencional. Como consecuencia de esa agresión absurda, el jugador paraguayo vio la tarjeta roja directa, dejando a su equipo con un hombre menos antes del descanso.

La decisión generó polémica, pero también consenso en varios sectores, ya que las repeticiones mostraron claramente que el balón fue dirigido hacia el rostro de Maxloren Castro en una acción poco habitual en este tipo de jugadas.

Un episodio que da la vuelta al continente

Más allá del resultado final, la acción de Cecilio Domínguez se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada inaugural en la Copa Libertadores 2026. La insólita agresión en un saque lateral no solo sorprendió por su naturaleza, sino también por el contexto en el que ocurrió: un partido oficial de competencia internacional.

Este episodio quedará como una de las jugadas más llamativas del torneo en su inicio, recordando que, en el fútbol, incluso las acciones más rutinarias pueden terminar en situaciones inesperadas que cambian el rumbo de un encuentro.

De hecho, durante la transmisión de ESPN, los periodistas Alejandro Calumite y Marcelo Burgos calificaron la acción como la “expulsión más insólita” del torneo continental. Increíblemente, Cecilio Domínguez volvió a ver la tarjeta roja después de tres años, dejando a Cerro Porteño en inferioridad numérica en el Estadio Miguel Grau, pero esta vez de una manera tan absurda como inexplicable.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño.
Sporting Cristal vs Cerro Porteño: partido en el Callao por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: Club Cristal.

Sporting Cristal pelea por meterse a octavos

Sporting Cristal comenzó su recorrido internacional desde la Fase 2 previa, donde superó con autoridad a 2 de Mayo y Carabobo FC para asegurar su lugar en la fase de grupos. Tras ese arranque alentador, el conjunto ‘celeste’ apunta ahora a dar un paso más y meterse entre los 16 mejores del torneo.

Sin embargo, el reto será exigente. En el Grupo F, además de Cerro Porteño, deberá medirse ante rivales de peso como Palmeiras y Junior de Barranquilla. En un escenario competitivo y de alto nivel, el elenco peruano buscará hacerse fuerte y sumar puntos clave que le permitan seguir soñando con la clasificación a los octavos de final.

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