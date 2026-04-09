DT de Cerro Porteño dio llamativa opinión sobre juego de Sporting Cristal y admitió que quiso fichar a su referente: “Conversé con él antes”

Ariel Holan habló del cuadro 'celeste' y de que quiso fichar a un referente de ese equipo. (Video: INKA DIGITAL TV)

Sporting Cristal consiguió un valioso triunfo de local ante Cerro Porteño de Paraguay en la jornada 1 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. En un encuentro disputado en el estadio Miguel Grau del Callao, Felipe Vizeu apareció en la recta final para darle el gol del triunfo a los ‘cerveceros’ y consolidar un inicio prometedor para el equipo peruano en esta instancia de la competencia continental. En ese sentido, Ariel Holan, DT del equipo visitante, brindó declaraciones tras el partido que generaron expectativa tanto por su análisis del juego como por una revelación sobre Yoshimar Yotún.

Al ser consultado sobre si el rendimiento del cuadro ‘celeste’ lo tomó por sorpresa, respondió con claridad en conferencia de prensa: “Sorprendido no. Nosotros empezamos el miércoles pasado, llevo tres entrenamientos y ahora dos partidos. Nosotros tenemos que trabajar internamente para hacernos fuertes en ambas competencias. Así que trabajo y más trabajo, nada más”.

Además, el técnico argentino aprovechó el encuentro en el primer puerto del Perú para referirse a una figura emblemática del elenco ‘bajopontino’. Admitió públicamente que intentó fichar a ‘Yoshi’ en otras etapas de su carrera: “Sobre Yoshimar Yotún, yo lo busqué para otros clubes en algún otro momento. Había conversado con él antes y tengo esa buena relación”.

El gesto afectuoso de Zé Ricardo a Yoshimar Yotún tras victoria de Sporting Cristal sobre Cerro Porteño. - créditos: Sporting Cristal

Análisis del DT de Cerro Porteño por derrota ante Sporting Cristal

En su balance del encuentro, Ariel Holan fue autocrítico con la actuación de Cerro Porteño e identificó los momentos clave que condicionaron el resultado adverso: “No fue nuestra noche, la mano vino cambiada desde los siete minutos cuando teníamos planificado algo que era trabajar mejor la salida con Jorge Morel y Gustavo Velázquez, y poder entrar a campo rival más prolijos. Creo que cuando se desgarró Alan tuvimos que hacer más cambios. Con una semana tratamos de basarnos en lo que habíamos construido en el sistema de juego. Quisimos buscar lo que salió bien el sábado”.

El DT de 65 años profundizó en cómo el desarrollo del duelo trastocó los planes iniciales. “Ocurrieron cosas en el partido y creo que el equipo en el primer tiempo, con los cambios forzados, lo que habíamos armado el sábado ya no lo teníamos. Perdimos consistencia con la pelota y nos costó encontrarnos. Cristal tuvo algunas ocasiones de gol y nosotros solo una de Cecilio”, indicó.

La expulsión de Cecilio Domínguez fue otro de los hechos determinantes para el resultado. El entrenador remarcó: “Cuando nos quedamos con 10 el partido se jugó en otra zona. Nos defendimos como pudimos y, tal vez nos faltó, con Cristal abierto, encontrar el primer pase para poder contragolpear, salir en bloque. No fue la noche esperada, ni planificada, tampoco para los jugadores, y hay que reponerse. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente”.

El gol de Felipe Vizeu le dio el triunfo a Sporting Cristal ante Cerro Porteño en el Callao. - créditos: Conmebol

DT de Cerro Porteño sobre expulsión de Cecilio Domínguez

Sobre la acción que significó la expulsión de Cecilio Domínguez, Ariel Holan brindó su perspectiva tras el cotejo: “Quisiera ver la jugada de vuelta, no la pude ver, fue una jugada confusa, por eso el árbitro tuvo que recurrir al VAR. Él quiso jugar rápido y no sé si quiso tirarle la pelota al jugador de Cristal o si este se interpuso. Desde la posición que estaba, no puedo decir que si el jugador se puso a propósito y provocó la infracción”.