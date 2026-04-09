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Erick Delgado aseguró que Sporting Cristal sacó su “ADN” en triunfo ante Cerro Porteño, y advirtió: “El plantel es bien corto”

El exfutbolista elogió la actitud del cuadro ‘rimense’ para imponerse al conjunto paraguayo, aunque dejó en claro un mensaje para reforzar el plantel

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El exarquero habló de la victoria de los 'celestes' en la Copa Libertadores y dejó una advertencia. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

Sporting Cristal logró un triunfo ajustado como local sobre Cerro Porteño de Paraguay por la Copa Libertadores 2026 en el estadio Miguel Grau del Callao, durante la primera jornada del grupo F. Un gol de Felipe Vizeu definió el encuentro, dando la victoria a los ‘celestes’ en su debut en la fase de grupos y sirviendo como impulso después de dos derrotas consecutivas en la Liga 1.

}Erick Delgado, identificado con la historia del club, analizó el partido y destacó el carácter mostrado por los ‘rimenses’ en un contexto adverso. “Hasta el más optimista hincha de Cristal no pensó en un triunfo”, dijo en primera instancia para el programa L1 Radio respecto a la incertidumbre y el escepticismo que rodeaban al equipo tras los resultados previos. Agregó que la expectativa no era alta antes del partido, tanto que incluso la televisión internacional notó la escasa concurrencia en las tribunas en comparación con compromisos anteriores por el máximo torneo de Conmebol.

Pese a las dudas iniciales, el ‘Loco’ valoró la respuesta del equipo: “Estoy contento porque creo que Cristal lo afrontó como un partido de Copa Libertadores. A pesar de venir bien, mal o regular, hoy (ayer) afrontó el partido como lo dice su historia”.

El exarquero dejó en claro que Sporting Cristal suele disputar estos encuentros de una manera distinta y que en situaciones de alta exigencia logra recurrir a su característica identidad competitiva. “Saca ese ADN que tanto hablamos muchas veces, que en realidad termina poniéndote eso de sello. Termina sacando un resultadazo porque al final también sabemos que los partidos locales los tienes que ganar”, afirmó.

El gol de Felipe Vizeu ante Cerro Porteño celebrado a lo grande por la delegación e hinchas de Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal
El gol de Felipe Vizeu ante Cerro Porteño celebrado a lo grande por la delegación e hinchas de Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal

Para Delgado, lo conseguido ante Cerro Porteño tiene un valor especial debido al clima enrarecido que se vivía en los días previos. “No hay nada que decir. Porque afrontaste el partido a pesar del mal momento, a pesar de todo lo vapuleado que vienes con la gente, a pesar de la mala vibra, porque la hay; Cristal hoy (ayer) salió a jugar el partido”.

Según el exfutbolista, el equipo mostró pasajes de superioridad sobre el rival paraguayo durante varios momentos, cuando ambos equipos contaban con todos sus jugadores: “Cuando estuvo 11 contra 11 con Cerro Porteño, hasta en algunos momentos fue superior. Esto es lo que yo quisiera ver siempre de Cristal”.

Advertencia de Erick Delgado para el futuro de Sporting Cristal

Más allá de la victoria, Erick Delgado compartió una advertencia dirigida a la directiva y al cuerpo técnico de Sporting Cristal sobre la necesidad de fortalecer el plantel en el próximo mercado de pases. “Sigo pensando de que el plantel es bien corto. Yo miraba el banco de suplentes cuando estábamos en el minuto 70 y decía: ‘los recambios, ¿quién puede entrar?’. Por ejemplo, Yotún por supuesto, para darle un cambio de aire para ver quién la metía, porque no había respuestas que faltaban de 3/4 de cancha para adelante”, apuntó.

El cuadro celeste se impuso 1-0 con gol de Felipe Vizeu en el estadio Miguel Grau del Callao - Crédito: ESPN.

“Sí es corto (el plantel). Habría que ver qué se puede hacer de acá a mitad de año”, planteó el exportero, sugiriendo que el club deberá explorar opciones de refuerzo en la siguiente ventana de transferencias para sostener los objetivos internacionales y locales.

A pesar de esa preocupación, el ‘Loco’ Delgado se declaró conforme con la actitud y el desempeño de los jugadores en el partido frente a Cerro Porteño: “Me deja un poco tranquilo la sensación, y lo digo como una persona identificada con Cristal, porque esto es lo que yo quiero ver de Cristal. Si vas a salir a jugar y lo tienes que perder en algún momento, si es así, yo no tengo nada que decir. Los chicos se entregaron“.

De esta manera, Sporting Cristal consigue tres puntos determinantes en su camino en la Copa Libertadores y su próximo reto será contra Palmeiras en Brasil el jueves 16 de abril.

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