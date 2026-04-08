Prensa colombiana llena de elogios a Universitario tras empate ante Deportes Tolima: “Fue un equipo fogoso”

La 'U' robó un punto en su debut en la Copa Libertadores 2026. Créditos: ESPN.

Universitario de Deportes empató sin goles frente a Deportes Tolima en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo generó situaciones de peligro y también atravesó momentos complicados en Ibagué, aunque dejó la impresión de que pudo haber sumado tres puntos como visitante.

Tras el encuentro, los panelistas de ESPN Colombia reconocieron el desempeño del equipo dirigido por Javier Rabanal. El conductor destacó que, de haber un ganador en este primer partido del Grupo B, la ‘U’ habría sido el merecedor del triunfo.

“Universitario manejó la intención ofensiva, fue un equipo mucho más fogoso, Tolima respondió eventualmente, se volvió a parecer a su viejo enemigo, que cuando tiene la oportunidad, le cuesta definir, Universitario se aproximó más, si hubiese un ganador, si es Universitario, nadie estaría hoy diciendo absolutamente nada, sino reconociendo que Universitario hizo un poco más”, comentó.

Durante el análisis, uno de los panelistas propuso posibles titulares para resumir el partido, resaltando la actuación del club peruano: “Muy aplicado Universitario”, y “Deportes Tolima no se pudo graduar con Universitario”, sugirió.

“Deportes Tolima decepcionó”

Por otra parte, la prensa digital colombiana fue crítica con el desempeño de Deportes Tolima. El portal Semana tituló: “A Tolima se le escapan puntos contra Universitario en Ibagué: así fue el debut en Libertadores”.

En su cobertura, el medio destacó el trabajo del conjunto peruano: “Tolima, representante de Colombia, tenía al frente un rival complicado, uno de los equipos más fuertes de Perú. Universitario se plantó fuerte en Ibagué e, incluso, logró asustar en varios tramos al Deportes Tolima”.

La reacción de la prensa colombiana al empate de Universitario vs Deportes Tolima.

El Rincón Fútbol y Deporte, medio afín al equipo de Ibagué, fue contundente en su análisis: “Deportes Tolima decepcionó en su estreno en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026: firmó un amargo empate ante Universitario”.

En su crónica, el portal señaló: “El ‘Vinotinto y Oro’ no logró superar al conjunto ‘crema’ y firmó un empate sin goles, en un partido en el que el local exhibió dominio territorial, pero mostró una preocupante falta de variantes y profundidad ofensiva. Es por esto que el resultado fue recibido con desilusión por parte de la afición en las redes contrarias, que esperaban una actuación más contundente como anfitrión, teniendo en cuenta sus antecedentes en la escena local”.

La reacción de la prensa colombiana al empate de Universitario vs Deportes Tolima.

Caracol Radio también analizó el empate entre Universitario y Deportes Tolima, y describió el planteamiento de Javier Rabanal: “Apostó por un bloque medio-bajo, priorizando el orden defensivo y la conservación del resultado, una estrategia que le permitió llevarse un punto valioso”.

La reacción de la prensa colombiana al empate de Universitario vs Deportes Tolima.