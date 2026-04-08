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A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo HOY: partido por fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

En su estreno en el campeonato continental, los ‘dorados’ enfrentarán al campeón vigente en Cusco y buscarán sumar sus primeros puntos. Revisa los horarios y detalles del encuentro

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A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo por Copa Libertadores 2026
A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo por Copa Libertadores 2026

Cusco FC afronta hoy, miércoles 8 de abril, un estreno exigente en la Copa Libertadores 2026, cuando reciba en casa al vigente campeón, Flamengo, por la primera jornada del Grupo A. El cuadro ‘dorado’ intentará aprovechar la altura y hacerse fuerte ante uno de los gigantes del continente, con el objetivo de comenzar sumando y dar el golpe en su debut internacional.

A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo por la Copa Libertadores 2026

El esperado enfrentamiento entre Cusco FC y Flamengo por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026 tendrá lugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco. El partido marca el debut internacional del equipo dorado ante el actual campeón del torneo sudamericano.

El compromiso está programado para comenzar a las 19:30 horas en Perú, horario que coincide con el de Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial será a las 20:30 horas, mientras que en Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el encuentro arrancará a las 21:30 horas.

A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo por la Copa Libertadores 2026
A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo por la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Cusco FC vs Flamengo por la Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Cusco FC y Flamengo por la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 contará con transmisión en vivo para toda Latinoamérica. Los aficionados podrán seguir el partido a través de ESPN 7, canal encargado de llevar las imágenes desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco.

Además, quienes prefieran la alternativa digital tendrán la opción de ver el duelo mediante la plataforma de Disney Plus, disponible en su aplicación y sitio web. La cobertura de ESPN 7 y Disney Plus garantizará que los hinchas no se pierdan ningún detalle del debut internacional del equipo dorado frente al campeón vigente.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del vibrante duelo con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, otros resultados y mucho más.

Facundo Callejo y Gabriel Carabajal, sociedad incordia en Cusco FC. - Crédito: Difusión
Facundo Callejo y Gabriel Carabajal, sociedad incordia en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Así llegan Cusco FC y Flamengo al partido

Cusco FC afronta su debut copera impulsado por una racha positiva en el Torneo Apertura. El equipo dorado superó a FBC Melgar por 3-1 y a CD Moquegua por 2-1, resultados que han elevado la moral del plantel de cara al desafío internacional. Bajo la conducción de Alejandro Orfila, quien tuvo un debut exitoso, los cusqueños han mostrado un juego ofensivo y presión alta, características que buscarán repetir ante el campeón continental.

La escuadra cusqueña jugará como local en la ciudad imperial, ubicada a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, condición que podría convertirse en un aliado estratégico frente a un rival de jerarquía y experiencia internacional. Aprovechar la altitud será clave para las aspiraciones de los ‘dorados’, que busca iniciar con pie firme una campaña histórica en la máxima competencia sudamericana.

El cuadro cusqueño se impuso 3-1 ante los arequipeños con doblete de Facundo Callejo - Crédito: L1MAX.

Por el lado de Flamengo, el panorama es menos estable. El equipo brasileño llega tras una victoria 3-1 sobre Santos, donde juega Neymar, pero también arrastra una contundente derrota 0-3 ante RB Bragantino y un empate 1-1 frente a Corinthians, equipo de André Carrillo. La gestión del nuevo entrenador, Jardim, no ha logrado consolidar el rendimiento esperado en el Brasileirao, situando al club en la séptima posición de la tabla.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Santos - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - April 5, 2026 Flamengo's Lucas Paqueta celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Sergio Moraes
Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Santos - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - April 5, 2026 Flamengo's Lucas Paqueta celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Sergio Moraes

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