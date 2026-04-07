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Sporting Cristal oficializa medidas de seguridad para partido ante Cerro Porteño en el Callao por Copa Libertadores 2026

El club cervecero anunció nuevas disposiciones de seguridad y confirmó la reubicación de su partido ante los paraguayos, correspondiente a la primera fecha del Grupo F del certamen internacional

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Sporting Cristal – Copa Libertadores 2026 – Cerro Porteño – Perú – deportes – 7 abril
El club peruano disputará su encuentro de Copa Libertadores ante Cerro Porteño en el estadio Miguel Grau del Callao, implementando estrictos protocolos tras incidentes recientes que obligaron al cierre temporal del estadio Alejandro Villanueva (Facebook / Sporting Cristal)

El encuentro programado para el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas en Perú enfrentará a Sporting Cristal con Cerro Porteño en el inicio del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Tras el cierre temporal del estadio Alejandro Villanueva, la institución rimense activó su plan de contingencia para garantizar la realización del partido en una sede alternativa y bajo estrictos protocolos de seguridad.

La decisión de trasladar el cotejo responde al reciente cierre del recinto de Matute, ordenado por la Municipalidad de La Victoria después del fallecimiento de un hincha de Alianza Lima y varios heridos en incidentes ocurridos el 3 de abril.

Sporting Cristal, imposibilitado de utilizar su estadio habitual, comunicó que tras agotar todas las gestiones posibles para revertir la sanción, el enfrentamiento con los paraguayos se llevará a cabo en el Callao, manteniendo la fecha y el horario previamente establecidos.

Recomendaciones y protocolos de seguridad para el partido

Sporting Cristal – Copa Libertadores 2026 – Cerro Porteño – Perú – deportes – 7 abril
Sporting Cristal implementará estrictos protocolos de seguridad en el Miguel Grau para su debut copero, con controles reforzados, rutas diferenciadas y coordinación con autoridades. (Facebook / Sporting Cristal)

Sporting Cristal subrayó que, en coordinación con las autoridades locales y organismos de seguridad, se implementarán medidas adicionales para asegurar el bienestar de los aficionados, los equipos y el personal involucrado en el evento.

Entre estos medidas se cuenta el refuerzo policial en los alrededores del estadio, la implementación de anillos de seguridad para el ingreso y salida de los hinchas celestes y visitantes.

Por último, habrán rutas de acceso controladas y acompañamiento policial, con corredores en el Jr. Alejandro Granda (Norte y Oriente), Los Topacios (Occidente) y las avenidas La Marina y Guardia Chalaca.

La preocupación de la directiva celeste se acentuó tras los incidentes ocurridos en su última presentación como local en el Miguel Grau, donde seguidores resultaron heridos en un ataque al bus que los transportaba.

Por ello, se enfatizó la importancia de las nuevas disposiciones y el compromiso de la institución en reforzar las coordinaciones con las autoridades competentes. Sporting Cristal también indicó que se informará a los hinchas que ya adquirieron entradas sobre las alternativas disponibles para el acceso al partido.

Motivos del cambio de localía al estadio Miguel Grau del Callao

Sporting Cristal – Copa Libertadores 2026 – Cerro Porteño – Perú – deportes – 7 abril
El cierre del estadio Alejandro Villanueva llevó a Cristal a activar su plan alterno y confirmar el Miguel Grau como sede, decisión ya oficializada por la Conmebol sin opción de cambios. (Facebook / Sporting Cristal)

El cierre del estadio Alejandro Villanueva, tras la tragedia ocurrida en las instalaciones de Alianza Lima, obligó a Sporting Cristal a buscar una sede alternativa para su debut internacional. El club limeño ya había considerado el estadio Miguel Grau del Callao como opción secundaria y, ante la imposibilidad de revertir la sanción sobre Matute, procedió a formalizar el cambio de escenario.

A pesar de que la Municipalidad de La Victoria levantó la clausura del Alejandro Villanueva un día después de anunciarse la reubicación, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya había oficializado el Miguel Grau como sede, por lo que la programación no se modificará. El estadio Alberto Gallardo, tradicional localía de Sporting Cristal, no fue considerado por no cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la Conmebol para esta fase del certamen continental.

El club informó: “El partido correspondiente a la Copa CONMEBOL Libertadores, programado para este miércoles a las 21:00 horas, no podrá disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, debido a la clausura temporal que actualmente afecta a dicho recinto”. Asimismo, la directiva remarcó que todas las gestiones para mantener la programación inicial se realizaron hasta el último momento, pero resultaron infructuosas por factores externos.

Horario y transmisión del Sporting Cristal vs. Cerro Porteño

Sporting Cristal – Copa Libertadores 2026 – Cerro Porteño – Perú – deportes – 7 abril
Cristal debutará en la Copa Libertadores ante Cerro Porteño a las 21:00, con transmisión por ESPN y plataformas digitales, en un partido clave para su arranque internacional. (Facebook / Sporting Cristal)

El debut de Sporting Cristal ante Cerro Porteño se realizará el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas en Perú, mientras que en Paraguay el cotejo comenzará a las 23:00 horas. La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN para ambos países. En otros territorios, los derechos televisivos están distribuidos entre ESPN 2, ESPN 5, Fox Sports y Disney+, según la región.

El enfrentamiento representa el estreno de Zé Ricardo como entrenador de los celestes en la Copa Libertadores. Sporting Cristal llega a este compromiso tras una derrota frente a CD Moquegua en la Liga 1, ocupando la novena posición con 11 puntos, lejos de la cima del Torneo Apertura. Por su parte, Cerro Porteño, dirigido por Ariel Holan, viene de vencer 3-0 a 2 de Mayo en el campeonato paraguayo.

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