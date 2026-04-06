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El plan B que baraja Sporting Cristal ante la imposibilidad de jugar en Matute por la Copa Libertadores 2026

La directiva celeste explora opciones para su debut en la fase de grupos, tras la clausura del Estadio Alejandro Villanueva, y prioriza la seguridad tras los incidentes que dejaron un fallecido, según confirmó la directiva celeste

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Sporting Cristal – Gustavo Zevallos – Cerro Porteño – Zé Ricardo - Copa Libertadores 2026 - Perú – deportes – 6 abril
La directiva rimense analiza jugar en el Estadio Miguel Grau o incluso a puertas cerradas, en una carrera contrarreloj para definir la sede del partido ante Cerro Porteño. (Sporting Cristal)

El debut internacional de Sporting Cristal en la Copa Libertadores quedó en suspenso por la reciente clausura del Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, tras los graves incidentes ocurridos en el último “banderazo” de Alianza Lima.

La tragedia, que resultó en la muerte de un hincha y decenas de heridos, llevó a la Municipalidad de La Victoria a cerrar el recinto de manera indefinida, complicando los planes de la directiva rimense para recibir a Cerro Porteño en la primera fecha del torneo continental. El club celeste, que había gestionado el alquiler del estadio, ahora se ve forzado a buscar alternativas en tiempo récord mientras aguarda una respuesta oficial de las autoridades.

La incertidumbre sobre la sede afecta directamente la planificación del equipo dirigido por el brasileño Zé Ricardo, quien asumirá su primer partido oficial al frente del plantel. El encuentro ante los paraguayos está programado para este miércoles 8 de abril a las 21:00 (hora local), y la directiva ya trabaja en un plan de contingencia para garantizar el desarrollo del evento en un entorno seguro y regulado.

La Clausura de Matute

Sporting Cristal – Gustavo Zevallos – Cerro Porteño – Zé Ricardo - Copa Libertadores 2026 - Perú – deportes – 6 abril
La directiva de Sporting Cristal intensifica gestiones para definir la sede de su debut internacional en la Copa Libertadores, tras la clausura del Estadio Alejandro Villanueva por motivos de seguridad luego de graves incidentes previos al clásico peruano (Alianza Lima)

El Estadio Alejandro Villanueva fue cerrado de manera temporal el 3 de abril, luego de que una masiva concentración de hinchas de Alianza Lima, durante una actividad previa al clásico ante Universitario de Deportes, derivara en disturbios graves. La Municipalidad de La Victoria fundamentó la clausura en la “alteración grave del orden público” y en la falta de garantías para los asistentes, tras comprobar que no se cumplieron medidas esenciales de seguridad, control de aforo y prevención del uso de pirotecnia.

La tragedia dejó como saldo el fallecimiento de Freddy Ronnie Cornetero Cueva, de 39 años, y decenas de personas heridas. El gerente de Fiscalización, Manuel Carlos Falla Chanamé, explicó que la clausura se mantendrá hasta que el club Alianza Lima acredite la implementación de controles internos y protocolos enfocados en la seguridad. La comuna advirtió que cualquier intento de utilizar el recinto sin autorización podría derivar en acciones legales, incluidas denuncias por desobediencia a la autoridad.

El club blanquiazul, a través de su apoderado José Asti, solicitó sin éxito el levantamiento de la medida para que el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño se juegue en Matute. La respuesta oficial fue negativa, ya que no se acreditaron mejoras sustanciales en los protocolos de seguridad. Mientras tanto, el recinto permanecerá inhabilitado para cualquier evento deportivo o masivo.

El plan B de Sporting Cristal ante la falta de estadio

Sporting Cristal – Gustavo Zevallos – Cerro Porteño – Zé Ricardo - Copa Libertadores 2026 - Perú – deportes – 6 abril
El cierre del estadio responde a disturbios durante un banderazo que terminó en tragedia, lo que impacta no solo a Alianza Lima, sino a toda la planificación del torneo local e internacional. (Gobierno Regional del Callao)

La imposibilidad de utilizar Matute llevó a la directiva de Sporting Cristal a activar un plan alternativo. Gustavo Zevallos, gerente deportivo del club, manifestó: “Desde el primer momento estamos gestionando ante las autoridades la posibilidad de jugar en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, ya contemplamos un plan de contingencia en caso no se otorguen las garantías necesarias”.

El Estadio Nacional de Lima, opción habitual para partidos internacionales, también se encuentra cerrado debido a recientes conciertos. Entre las alternativas que analiza el club figuran el Estadio Miguel Grau del Callao y la posibilidad de disputar el encuentro a puertas cerradas, aunque esta última dependerá de la aprobación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y de las autoridades nacionales.

La decisión debe tomarse en menos de 48 horas, pues el partido está fijado para el miércoles. Zevallos precisó que cualquier información oficial será comunicada a través de las redes institucionales del club una vez que se defina la sede.

El debut de Zé Ricardo y el momento de Sporting Cristal

Sporting Cristal – Gustavo Zevallos – Cerro Porteño – Zé Ricardo - Copa Libertadores 2026 - Perú – deportes – 6 abril
Zé Ricardo afrontará su primer partido con escaso tiempo de preparación, en un contexto marcado por resultados adversos y la presión de debutar en la Copa Libertadores. (Sporting Cristal)

El encuentro frente a Cerro Porteño será el primer desafío oficial para el técnico Zé Ricardo, quien llegó a Lima el sábado 4 de abril y dispone de apenas cinco días para preparar el equipo. El entrenador brasileño fue elegido por su experiencia en clubes de alto nivel y su conocimiento de metodologías modernas, en sintonía con la línea de trabajo que Sporting Cristal busca consolidar en los últimos años.

La llegada de Zé Ricardo ha sido una decisión meditada. Su trayectoria en ligas competitivas como la brasileña facilita la adaptación al modelo que implementamos en el club”, señaló Zevallos. El directivo remarcó que existe confianza en que el nuevo cuerpo técnico podrá revertir el mal inicio de temporada, marcado por la reciente derrota 2-1 ante CD Moquegua en la Liga 1, resultado que generó preocupación en la afición celeste.

Por su parte, Julio César Uribe, director de fútbol de la institución, afirmó: “Muchas veces, el primer paso para el triunfo es la derrota”. El plantel y la directiva confían en que el debut internacional sirva como punto de partida para enderezar el rumbo en el torneo local y continental.

Expectativa y transmisión del partido

El compromiso entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, correspondiente a la primera fecha del Grupo de la Copa Libertadores, será transmitido en toda Latinoamérica por el canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium. El partido comenzará a las 21:00 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 23:00 en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, a las 20:00 en México y a las 4:00 del jueves 9 de abril en España.

La sede definitiva se conocerá en las próximas horas, mientras la dirigencia de Sporting Cristal continúa las gestiones para cumplir con las exigencias de seguridad y garantizar el desarrollo del evento bajo las disposiciones vigentes.

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