A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño: partido en el Callao por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño: partido por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal se medirá este miércoles 8 de abril ante Cerro Porteño en su debut por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este partido también marcará el estreno de Zé Ricardo como entrenador del equipo ‘celeste’. A continuación, los horarios del encuentro.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño por fecha 1 de Copa Libertadores 2026

Este partido dará inicio a las 21:00 horas de Perú y a las 23:00 horas de Paraguay. Con respecto a otros países, arrancarán de la siguiente manera: a las 20:00 horas de México; a las 21:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 22:00 horas de Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela; y a las 23:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.

Canal para ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por fecha 1 de Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño será transmitido en Perú y Paraguay a través de ESPN. En Ecuador, Colombia y Venezuela, la señal estará disponible por ESPN 2, mientras que en Chile se podrá ver por ESPN 5 y en Argentina por Fox Sports. En México y países de Centroamérica, la transmisión estará disponible en Disney+.

Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura completa de este enfrentamiento internacional a través de su página web, con la previa, el minuto a minuto, los goles, incidencias, detalles y declaraciones.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: programación del partido por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Cambio de localía de último momento

Sporting Cristal no puede jugar como local en el estadio Alberto Gallardo debido a que no cumple con los requisitos exigidos por la Conmebol. Ante esto, el club eligió el estadio Alejandro Villanueva como alternativa, pero este fue clausurado tras el fallecimiento de un hincha y varios heridos en un banderazo en las instalaciones de Alianza Lima.

La directiva de Cristal, junto con Alianza, buscó revertir la sanción, pero no tuvo éxito y debió optar por una nueva sede. Así, se decidió disputar el partido en el estadio Miguel Grau del Callao, escenario que ya había utilizado en la fase previa del torneo internacional.

De manera sorpresiva, un día después de confirmarse el cambio de escenario, la Municipalidad de La Victoria levantó la clausura de Matute. Sin embargo, Sporting Cristal continuará siendo local en el Miguel Grau del Callao, ya que la Conmebol oficializó esta sede mediante un documento y no permite modificaciones a último momento.

Sporting Cristal comunicó su nueva localía para el partido ante Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

En el aspecto deportivo, Sporting Cristal afronta su debut en la Copa Libertadores 2026 con resultados adversos. En su más reciente partido por la Liga 1, los ‘celestes’ perdieron 2-1 frente al recién ascendido CD Moquegua. Martín Távara anotó el descuento, pero los goles de Édgar Lastre y Cristian Mejía aseguraron la victoria para el equipo moqueguano.

Los rimenses ocupan la novena posición en la tabla del Torneo Apertura con 11 puntos, lejos del líder Los Chankas, que suma 23 unidades. A pesar de ello, existe expectativa por el debut del equipo bajo la dirección técnica del brasileño Zé Ricardo.

Sporting Cristal cayó en casa frente a un ordenado Deportivo Moquegua. Mira el golazo de Lastre, la definición de Mejía y el penal de Távara en el resumen completo del partido por la Liga 1 | L1MAX

¿Cómo llega Cerro Porteño?

Por su parte, Cerro Porteño llega a este encuentro tras imponerse 3-0 sobre 2 de Mayo en la fecha 15 del Torneo Apertura de la Primera División de Paraguay. Bajo la dirección de Ariel Holan, quien asumió recientemente el cargo de entrenador, el equipo se llevó la victoria con un doblete de Ignacio Aliseda y un tanto de Jonathan Torres.