Rodrigo González exige a Magaly Medina una respuesta en el caso con Jefferson Farfán: "La ley es para todos"

Rodrigo González analiza la polémica entre Jefferson Farfán y Magaly Medina. El presentador explica la gravedad de las acusaciones del exfutbolista, quien amenaza con publicar imágenes que demostrarían que la 'Urraca' mintió. Video: Willax TV / Amor y Fuego

El conductor Rodrigo González le exigió a la periodista Magaly Medina que responda con claridad si cumplió o no con las 138 jornadas de servicio comunitario ordenadas por el Poder Judicial, y cuestionó que su estrategia pública haya consistido en bailar, victimizarse y recurrir a discursos que, según él, no abordan el fondo del asunto.

“Se la ha pasado haciendo hora, bailando y victimizándose, pero no ha dicho sí o no”, planteó el conductor en su programa ‘Amor y Fuego’. Su posición fue directa: la sentencia es cosa juzgada y la pregunta central no es si la pena es justa, sino si fue cumplida. González fue enfático al separar los planos del debate.

PUBLICIDAD

“Nada tiene que ver si la sanción es justa o no, si es desproporcionada o está bien impuesta, si estamos del lado de uno o del otro. Es una sentencia, es una cosa juzgada, eso ya está decidido. Se tiene que respetar”, sostuvo el conductor. En ese marco, señaló que lo que Jefferson Farfán denuncia no es una discusión sobre la proporcionalidad de la pena, sino una presunta corrupción con funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la parroquia donde Medina debía cumplir sus labores.

El popular 'Peluchín' deja en claro su postura frente al fallo judicial del caso Farfán-Medina. Sostiene que ninguna figura de la televisión, radio o internet está por encima de la ley y que las sentencias se deben cumplir sin favoritismos. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La conductora Magaly Medina respondió a González y a Janet Barboza —quien también cuestionó el cumplimiento de las jornadas— desde su propio programa. Los acusó de leer “un guion entregado por Farfán” y los tildó de ser sus “‘chupes’”.

PUBLICIDAD

Sobre la denuncia del exfutbolista, señaló que quienes tengan dudas pueden verificar la información con las entidades correspondientes. “Que vaya a preguntar al INPE y se informe bien”, respondió. Medina también indicó que exige privacidad sobre el lugar donde realiza el servicio para no afectar a terceros con su presencia mediática.

Rodrigo González, 'Peluchín', exige a Magaly Medina que aclare si cumplió o no su sentencia por el caso de Jefferson Farfán, acusándola de victimizarse en lugar de dar una respuesta clara. Video: TikTok @josepastord

González: “Si falsificaste documentos, eso es un acto de corrupción”

El conductor de ‘Amor y Fuego’ fue más lejos al describir lo que, según él, estaría en juego si las pruebas de Farfán resultan válidas. “Si aquí lo que Jefferson Farfán denuncia tener pruebas, estamos hablando de un caso de corrupción, de coludirte para poder aparentar ir a un lugar, haber cumplido con tu pena, haber hecho a rajatabla las horas que se te han enviado, hacer la labor comunitaria en el lugar acordado”, afirmó González en el programa.

PUBLICIDAD

El conductor también apuntó a un detalle específico que habría trascendido desde la producción del espacio: que Farfán contaría con imágenes que mostrarían a Medina ingresando al lugar de trabajo comunitario y retirándose apenas cinco minutos después, en al menos una de las fechas registradas en el acta de supervisión.

Rodrigo González comenta las declaraciones de Magaly Medina sobre su caso legal con Jefferson Farfán y desata la polémica al igualarla con el apodo que la 'Urraca' le puso a su rival, Gisela Valcárcel. Video: TikTok @farandula.lorcha

“Jefferson Farfán ha amenazado con hacer públicas esas imágenes que demostrarían que Magaly Medina miente”, señaló González. Sobre los argumentos que Medina utilizó en su defensa pública —entre ellos referencias a las barrenderas y a sus orígenes provincianos—, González los descartó como distracciones.

“El tema no es si barres o no en tu casa, si barres o aspiras o pasas el Zipi. Aquí el tema es si le diste un revés a la justicia falsificando documentos para que parezca que cumpliste con esa sentencia y que falsificaste fechas y horas que no se habrían ajustado a la realidad”, dijo el conductor.

PUBLICIDAD

La respuesta de Medina y el recurso ante el Tribunal Constitucional

Medina, por su parte, sostuvo en su programa que cumple rigurosamente con todas las medidas ordenadas por la justicia y que el recurso de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) permanece pendiente de resolución desde hace varios meses. La conductora no confirmó ni negó los detalles específicos sobre los horarios de asistencia, y reiteró que el lugar donde realiza el servicio es una “parroquia militar” donde su presencia pública podría generar inconvenientes.

Rodrigo González analiza el conflicto entre Jefferson Farfán y Magaly Medina, asegurando que la conductora habría falsificado documentos y recibido un trato preferencial para no cumplir su sentencia de labor comunitaria como lo dictaminó la justicia. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Al referirse a Farfán, Medina rechazó la caracterización de que el exfutbolista actúa motivado por un interés legítimo en el cumplimiento de la ley. “¿Animadversión? Obsesión, diría yo. Debe de ser un hombre que vive para las vendettas personales”, declaró la conductora.

PUBLICIDAD

González cerró su análisis con un mensaje directo a Medina: “Dejemos los bailes atrás, dejemos la victimización atrás y responde”. El conductor argumentó que nadie en la televisión, la radio o el streaming tiene “corona” en el país, y que la ley aplica por igual independientemente de la notoriedad pública de quien deba cumplirla.

Farfán, según González, habría registrado imágenes “a sol y sombra” para documentar las ausencias de Medina en la parroquia donde debía cumplir sus labores, en una metodología que el propio conductor comparó con la que la periodista usa para sus reportajes de seguimiento.

Rodrigo González exigió a Magaly Medina que aclare si cumplió o no las 138 jornadas de servicio comunitario ordenadas por el Poder Judicial en el caso Farfán.

El origen del conflicto entre ambos se remonta a 2019, cuando el programa de Medina difundió imágenes del interior del departamento de Farfán. En 2024, la jueza Eliana Tuesta condenó a la conductora a 2 años y 8 meses de prisión efectiva, convertida en 138 jornadas de servicio comunitario, y al pago de S/ 300 000 de reparación civil.

PUBLICIDAD

La Octava Sala Penal Liquidadora de Lima confirmó el fallo en segunda instancia, y la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de nulidad presentado por Medina, dejando firme la sentencia, según reportó Infobae en agosto de 2025.