Universitario de Deportes analiza la llegada de un volante argentino que salió campeón con Boca Juniors: de quién se trata

La dirigencia revisa opciones para fortalecer la zona de recuperación tras un primer semestre discreto y el nombre del mediocampista de 31 años aparece en el radar como posible refuerzo para la segunda mitad (Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes aceleró su planificación para el segundo tramo del 2026 y puso el foco en el mediocampo: busca un volante central con oficio y liderazgo.

En ese escenario, el club peruano analiza la opción del argentino Esteban Rolón, de 31 años, actualmente en Aldosivi, como una alternativa para reforzar el puesto de “seis” que pidió el técnico Héctor Cúper para el Clausura 2026, según informó el periodista Gustavo Peralta.

Y es que los ‘cremas’ han encarado el mercado de pases con la intención de recuperar presencia en la segunda mitad de la temporada. La dirigencia busca ofrecerle más variantes a Héctor Cúper para competir en el segundo torneo del año Torneo Clausura 2026 y sostener la meta del tetracampeonato en la Liga 1.

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En esa ruta, las llegadas de Gianluca Lapadula y Jordan Guivin elevaron la expectativa del hincha, y el nombre de Adrián Quiroz apareció como una gestión que avanzó en días recientes. La prioridad, no obstante, se desplazó hacia un punto específico: la primera línea del mediocampo.

Un “seis” para equilibrar el mediocampo

Universitario puso la mira en una pieza clave para ordenar su juego. Tras la salida de Rodrigo Ureña, el club busca un volante central con liderazgo y experiencia para fortalecer la zona media. (Boca Juniors)

El área deportiva identificó la necesidad de sumar un mediocampista de contención, con recorrido y capacidad para ordenar al equipo sin pelota. La búsqueda se volvió más marcada tras la salida del chileno Rodrigo Ureña, ya que Jesús Castillo y Jorge Murrugarra no lograron consolidarse como dueños del puesto en el primer semestre.

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En ese contexto, el periodista Gustavo Peralta reportó que Universitario revisa la opción de Esteban Rolón. Lo comentó durante una transmisión del programa digital Colectivo World, donde detalló el perfil del futbolista y el tipo de jugador que pretende el comando técnico.

“Argentino de 31 años que jugó en Argentinos Juniors, Málaga de España, Genova de Italia, en Huracán, Boca, Belgrano, Aldovisi y se llama Esteban Rolón”, afirmó Peralta al presentar el nombre que entró en el radar crema.

El comunicador agregó que el club revisa la alternativa como parte de una lista de candidatos para el puesto de volante central, una zona que Cúper considera prioritaria. “Es una de las posibilidades que tiene Universitario de Deportes para sumarse como volante, porque están buscando un volante central 6, al margen de Mateus Uribe que hemos contado, Rolón es una posibilidad que se está hablando dentro de Universitario, lo están analizando y entendemos que cumple con los estándares que el comando técnico considera”, sostuvo.

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Quién es Esteban Rolón y qué recorrido tiene

Esteban Rolón construyó una carrera que combina experiencia europea y protagonismo en el fútbol argentino. Su nombre ahora aparece en la agenda de Universitario para reforzar el mediocampo. (Aldosivi)

Rolón, nacido en Posadas, Argentina, también cuenta con nacionalidad polaca. Se desempeña como mediocampista central, con tareas de contención y apoyo en la salida, una posición asociada al orden táctico y la recuperación. Su recorrido incluye etapas en Argentina y experiencias en Europa.

Su carrera se inició en Argentinos Juniors, club en el que se consolidó y desde el que dio el salto al exterior. Luego pasó por el Málaga de España y el Genoa de Italia, dos estaciones que le permitieron sumar competencia en ligas europeas antes de regresar a Sudamérica.

De vuelta en el fútbol argentino, vistió las camisetas de Huracán y Boca Juniors. En el club xeneize obtuvo cuatro títulos locales: Copa de la Liga, Copa Argentina, Liga Profesional Argentina y Supercopa Argentina, según el detalle difundido en las menciones periodísticas sobre su palmarés.

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Más tarde integró el plantel de Belgrano y, en la actualidad, forma parte de Aldosivi. En el Torneo Apertura argentino disputó 14 partidos, un registro que Universitario considera dentro del análisis general del jugador, junto con su experiencia en planteles de alta exigencia.

La evaluación crema se enmarca en una ventana de incorporaciones que pretende elevar la jerarquía del plantel luego de una primera parte del año que el propio entorno del club describió como discreta. Ese tramo incluyó la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores, pese a que el equipo afrontó una serie considerada accesible en la previa.

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Negociación en curso y el calendario del Clausura

Universitario trabaja contrarreloj para cerrar incorporaciones antes del inicio del Clausura. Entre las opciones analizadas figura Esteban Rolón, cuyo futuro aún depende de nuevas conversaciones. (Universitario de Deportes)

La información divulgada por Peralta indicó que Universitario ya avanzó hacia el intercambio inicial para conocer condiciones del posible traspaso. El club trabaja “contra el reloj” por la cercanía del inicio del Torneo Clausura 2026 y por el diagnóstico que Cúper trazó respecto de las piezas necesarias para competir, con la mira extendida hacia la planificación del 2027.

Rolón tiene contrato vigente con Aldosivi hasta finales del 2026, un dato que forma parte del escenario contractual alrededor de la operación. En paralelo, se mencionó que el futbolista llegó al club argentino en esta campaña, por lo que cualquier movimiento exige un acuerdo entre instituciones.

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En el plano de valores de mercado, la web especializada Transfermarkt lo tasó en 275 mil euros, cifra citada en el seguimiento sobre su situación actual. En minutos disputados, el mediocampista acumuló 843 minutos de 1440 posibles en el año, sin goles ni asistencias, de acuerdo con el mismo reporte.

Mientras se define si la negociación toma forma, Universitario mantiene abierto su plan para fortalecer el plantel: ya concretó incorporaciones que generaron expectativa en el aficionado y continúa explorando opciones para cubrir el mediocentro defensivo, una zona que el club considera determinante para sostener el objetivo del tetracampeonato.

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