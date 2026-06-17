Rafael López Aliaga afirma que busca un “trabajo cordial” con Keiko Fujimori, aunque ejercerá “oposición responsable”

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció este martes que buscará un “trabajo cordial” con Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular y virtual ganadora de las elecciones según el escrutinio oficial, con el objetivo de coordinar acciones entre su bancada y el Ejecutivo, en especial sobre el acceso al agua, emergencias y tecnología educativa.
“Yo vengo conversando con diferentes bancadas y líderes de bancadas en este momento, y veo que hay consenso en estos temas. Dar agua de emergencia en el primer año de gestión, trabajando coordinadamente con el Ejecutivo, con la señora Fujimori”, señaló en un pronunciamiento público difundido en sus redes sociales.
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No obstante, añadió que ejercerá una “oposición constructiva y responsable (...) que justamente va a solucionar este reclamo legítimo del sur del Perú, principalmente, y también de Cajamarca y también de Amazonas”.
“Vivir sin agua, vivir sin alimento, vivir sin medicinas, vivir sin calidad de salud, vivir sin educación, no pues. Nosotros no vamos a parar hasta que los colegios tengan tablets, tengan conexión satelital en todos los colegios nacionales del Perú. No vamos a parar. No vamos a parar hasta tener hospitales solidarios en todo el Perú, en cada provincia, en cada distrito del Perú”, agregó mientras anunciaba que postulará como teniente alcalde en la carrera por Lima.
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López Aliaga insistió, sin mostrar pruebas, en que las autoridades electorales cometieron fraude en su contra, lo que lo dejó fuera del balotaje, y sostuvo que “si no hubiera habido trafa” podría haber superado a Fujimori “en la primera vuelta”.
“Aquí se han unido empresarios de una casta realmente que le hace mucho daño al Perú, que quieren seguir con sus prebendas, sus monopolios, oligopolios, que se han acostumbrado a este ritmo de vida, las concentraciones monopólicas en diferentes sectores de nuestra patria”, afirmó.
“Con este nuevo Congreso, eso se acabó, señores. Han querido matar a Porky, se han empecinado en sacarme de carrera. Ya lo han hecho dos veces, porque saben que no les debo nada. He hecho mi vida sin ustedes, señores, y no les debo nada”, añadió.
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Explicó que, aunque tiene “voz y voto” en ambas cámaras como cabeza de Renovación Popular, decidió no asumir el cargo de senador porque considera que aceptarlo sería avalar el “fraude y la corrupción” que ha denunciado sin pruebas.
“Va a quedar en la historia del Perú (...) Yo sí juraría, pero no se dan cuenta que mi razón es otra. Yo no necesito dinero, no necesito ningún tipo de prebenda del Estado para seguir trabajando”, declaró.
Anticipó que, a partir del 28 de julio con la entrega de mando, la formación política que dirige impulsará cambios legislativos para modificar presupuestos y destinar recursos a seguridad ciudadana, lucha contra el hambre, acceso al agua de emergencia, educación tecnológica en las escuelas y hospitales de alta complejidad en todas las provincias.
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“Me comprometo a que toda la bancada, ya sea de diputados o senadores, bajo mi mando, va a estar insistiendo hasta lograr que el Congreso modifique ese presupuesto actual (...) plata hay”, concluyó.
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