Perú

El guía espiritual de Roberto Sánchez invoca a “no incendiar el país” y “saber perder” frente a Keiko Fujimori

El exsacerdote Luis Bazalar, allegado a Juntos por el Perú, llamó a respetar el veredicto electoral y exhortó a las comunidades cristianas y católicas a fomentar calma

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El círculo más íntimo del candidato Roberto Sánchez incluye al exsacerdote Luis Bazalar, un personaje que fue sentenciado a 8 años de prisión en Ayacucho por un delito contra la libertad sexual, aunque posteriormente fue absuelto por la Corte Suprema | Cuarto Poder

El exsacerdote Luis Bazalar, quien se autodenomina “guía espiritual y confesor” del candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), exhortó este viernes a “no incendiar el país” y a “saber perder” tras la virtual victoria de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en las elecciones presidenciales.

Durante la última edición de su podcast transmitido por YouTube, Bazalar expresó que “en una contienda se debe tener palabra”, aunque aseguró que continuará como “el mayor y más grande rival y enemigo político de la señora Fujimori”.

“Las razones las conoce el Perú, usted y todo el mundo. Pero si usted ha ganado la elección, yo seré el primero en reconocerlo, porque de eso se trata la democracia. Nos guste o no, porque dimos la palabra de respetar los resultados”, afirmó mientras el escrutinio coloca a la política a unos pasos del sillón presidencial.

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El exreligioso, expulsado por el Vaticano tras un escándalo sexual y posteriormente absuelto por el Poder Judicial, subrayó que no comparte la postura del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien denunció fraude sin pruebas y que, incluso por un solo voto, si el resultado favorece a Fujimori, deberá reconocerla como jefa de Estado.

Bazalar reafirmó su postura opositora frente a Fujimori, pero aseguró que, en democracia, corresponde reconocer el resultado electoral, incluso por un solo voto de diferencia
Bazalar reafirmó su postura opositora frente a Fujimori, pero aseguró que, en democracia, corresponde reconocer el resultado electoral, incluso por un solo voto de diferencia

“Eso no nos hace menos, sino dignos, porque de lo único que podemos estar orgullosos es de nuestra palabra. Por lo tanto, si el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE muestran resultados transparentes, de acuerdo a los veedores, a la comunidad internacional, a los personeros legales, (...) y se constata que usted ha ganado, hay que aceptar los resultados”, manifestó.

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Bazalar aclaró que esta posición no representa un “cheque en blanco” para la candidata de Fuerza Popular, sino una obligación para demuestre “desde el primer momento que no va a ser como su padre en los temas de autoritarismo, de dictador, de autócrata y de aquellos delitos que él mismo confesó”, en referencia al fallecido Alberto Fujimori (1990-2000).

“La cancha está muy bien marcada. Y si eso significa que tendremos que estar alertas, atentos y salir a enfrentar cualquier decisión que usted tome en contra de nuestro pueblo siendo presidenta del Perú, aquí estaremos”, añadió.

Durante su intervención final, también dirigió un mensaje a los “pastores” para que promuevan la paz social y eviten discursos de enfrentamiento.

Bazalar advirtió que aceptar el triunfo de Fujimori no implica un “cheque en blanco” y exigió vigilancia ciudadana para que la futura presidenta no repita prácticas autoritarias asociadas a su padre, Alberto Fujimori
Bazalar advirtió que aceptar el triunfo de Fujimori no implica un “cheque en blanco” y exigió vigilancia ciudadana para que la futura presidenta no repita prácticas autoritarias asociadas a su padre, Alberto Fujimori

“Hago un llamado a los verdaderos y legítimos pastores de las comunidades cristianas en el Perú y, al mismo tiempo, a toda la comunidad católica a que nos mantengamos en prudencia, con inteligencia, en unidad y con la perspectiva de la reconciliación. Porque hay que saber ganar y también hay que saber perder”, avanzó.

Con el 99.206 % de las actas contabilizadas, Fujimori registra 9,141,269 votos, lo que representa el 50.099 %, mientras que Sánchez acumula 9,105,222 sufragios, equivalente al 49.901 %. La diferencia entre ambos es de 36,047 votos, en una de las presidenciales más reñidas de los últimos años.

La política está en el umbral de Palacio tras una cita a la que llegó sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

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