Michelle Alexander explica por qué ya no llama a Christian Domínguez para sus novelas: “Hasta que dejes los escándalos”

Michelle Alexander explicó por qué ya no convoca a Christian Domínguez para sus novelas. La productora peruana lo contó durante su participación en el streaming ‘Si +Q Decir’ la mañana del 17 de junio, donde recordó el origen televisivo del actor y cantante en sus producciones, los éxitos que protagonizó y el punto en el que, según su versión, decidió tomar distancia.
Alexander aseguró que habló del tema directamente con Domínguez y que, pese al cariño que le tiene, estableció una condición para volver a trabajar juntos: que termine con los escándalos. “Yo no voy a grabar contigo hasta que dejes de tener escándalos”, afirmó.
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El casting para Néctar en el cielo’
La productora reconstruyó cómo llegó Domínguez a uno de sus primeros papeles fuertes. Contó que el equipo buscaba a quien interpretaría a Johnny Orozco en Néctar en el cielo, poco tiempo después de la tragedia vinculada al cantante.
“Hicimos casting, casting y nadie, nadie, nadie, nadie”, recordó. Según su relato, la opción apareció cuando una asistente de locaciones llamada Greti le hizo una recomendación: “Ve este chico que cantó en La joven sensación y que ahora es cajero de un banco, pero mira, yo creo que tiene actitud”.
Alexander dijo que lo vieron y tomaron una decisión rápida: “Lo vimos y dijimos sí”. En ese mismo proceso, añadió, también se cruzaron con Erick Elera, a quien ubicó como otro hallazgo en ese momento: “Su primer protagónico fue con nosotros también”.
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“Era un tipo muy carismático”: la evaluación que la llevó a elegirlo
Alexander subrayó que Domínguez funcionó en la audición y que el casting fue determinante para apostar por él. “Hicimos un casting y lo hizo muy bien”, sostuvo.
También remarcó la cualidad que, según ella, fue clave para el personaje y para su proyección en la pantalla: “Cristian era un tipo muy carismático, muy carismático. Era”, dijo, en un tono que marcó distancia entre el pasado y el presente.
Con Domínguez y Elera ya dentro del elenco, Alexander afirmó que el proyecto tuvo un impacto fuerte: “La novela funcionó increíblemente”. Y aseguró que, en ese punto, sintió que estaba frente a un perfil con potencial: “Dije: ‘Okey, este chico tiene cualidades’”.
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Alexander vinculó ese primer gran salto a una etapa de crecimiento profesional para Domínguez. Según su relato, en ese entonces él todavía no estaba instalado como figura musical de orquestas.
“En esa época no cantaba en muchas orquestas”, afirmó, y luego añadió que a partir de esa visibilidad lo llamaron para cantar: “A partir de ahí lo llaman, creo que los hermanos Yaipén”.
En televisión, dijo, continuaron trabajando con él. Mencionó Los del barrio y destacó especialmente un proyecto: “El gran éxito de Mi amor, el guachimán”.
Sin embargo, marcó allí un antes y un después. Para Alexander, ese fue el último gran punto alto en el que lo tuvo en sus producciones. “Fue lo último grande que hemos hecho, porque a partir de ahí… ya yo no sé qué pasó con él”, declaró.
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La razón de fondo: “No ha sabido manejar su vida profesional y privada”
La productora planteó que el quiebre con Domínguez fue más de conducta y manejo mediático que de talento. “Creo que no ha sabido no solo manejar su vida profesional, sino su vida privada”, afirmó.
En ese punto, dejó claro que no se trataba de una crítica aislada, sino de algo que asegura haber conversado con él. “Yo lo he hablado con él”, dijo, antes de contar cuál fue su límite laboral.
“Se lo digo con todo cariño. Se lo dije. Yo no voy a grabar contigo hasta que dejes de tener escándalos”, sostuvo, al explicar por qué dejó de llamarlo a nuevas novelas.
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Alexander remarcó, de todos modos, que el vínculo personal no se rompió: “Pero le tengo mucho cariño”.
Un comentario adicional: “Mucho músculo… no es natural”
En la misma entrevista, Alexander deslizó además una observación sobre el cambio físico del artista y lo dijo entre risas, pero con una conclusión: “Después se puso más poto, la cara, todo. Mucho músculo. Pero ya era una cosa que no es natural”.
El comentario apareció como un agregado a su diagnóstico general: para ella, hubo un punto en el que Domínguez dejó de proyectar una imagen que encaje con lo que busca en pantalla, tanto por su exposición mediática como por la construcción de su personaje público.
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En su balance final, la productora mantuvo el tono directo: reconoce lo que Domínguez aportó a sus éxitos, pero sostiene que, mientras no cambie su rumbo, no volverá a convocarlo.
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