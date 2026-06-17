Nicola Porcella, Marisol, Said Palao y Karla Tarazona critican a Magaly Medina tra el caso con Jefferson Farfán: “Ahora pide privacidad”

El enfrentamiento entre Jefferson Farfán y Magaly Medina suma nuevos protagonistas. Nicola Porcella y la cantante Marisol utilizaron sus redes sociales para criticar a la conductora y cuestionar sus métodos. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La denuncia presentada por Jefferson Farfán ante el Poder Judicial por el presunto incumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina desató una cadena de pronunciamientos públicos de figuras del espectáculo que tienen cuentas pendientes con la conductora.

El actor y exchico reality Nicola Porcella, la cantante Marisol, el modelo Said Palao y la conductora Karla Tarazona se expresaron en redes sociales y medios con un argumento común: la incoherencia de pedir privacidad cuando el programa de Medina se ha dedicado durante años a exponer la vida de otros.

Porcella fue el más contundente. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje en el que cuestionó directamente el reclamo de la conductora: “Increíble que ahora pidan privacidad y respeto cuando por años destruyó carreras y familias con mentiras por rating y dinero. Yo y todo el Perú solo queremos saber si cumplió con el servicio comunitario, nada más”, afirmó.

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El conductor del programa Amor y Fuego, Rodrigo González, leyó el comunicado al aire y señaló que, más allá de las disputas personales con Medina, el foco debe mantenerse en la pregunta central que plantea Farfán: si las jornadas registradas corresponden o no a asistencias reales.

Nicola Porcella, Marisol, Said Palao y Karla Tarazona cuestionaron que Magaly Medina pida privacidad tras años de exponer la vida de otros.

Porcella no se limitó al respaldo genérico. Aprovechó el pronunciamiento para recordar episodios propios que, según asegura, afectaron su carrera.

“A mí me denunció sin pruebas y ocasionó que salga de la TV. No me olvido que cuando llegué a México hizo que el Estado me denuncie porque según ella había salido de forma incorrecta del país, lo cual probé que era falso pagando a un abogado con los pocos recursos que tenía. Si es cierto, espero que la justicia actúe de forma correcta", añadió el actor.

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Marisol, Said Palao y Karla Tarazona también reaccionan

La cantante Marisol se sumó al debate con un mensaje en sus plataformas digitales que González también leyó en su programa. “Dices violar tu intimidad y cuando tú haces lo mismo con los demás y muchas veces sin averiguar bien, lapidas a las personas. ¿Cómo se llama eso? Y lo peor es que te burlas cuando no pueden defenderse”, escribió la artista.

Said Palao eligió un formato distinto para su cuestionamiento. A través de sus historias de Instagram, el esposo de Alejandra Baigorria editó un video en el que se escucha a Medina reclamar protección de sus datos personales y su derecho a la intimidad, y lo contrastó con las veces que la conductora expuso públicamente detalles de su situación económica.

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“Qué espectacular que ahora sepa que no se debe exponer datos personales y que existe derecho a la intimidad”, escribió Palao junto a un emoji de payaso. Medina respondió a Palao desde su programa con dureza: “¿Cuál privacidad? Tenemos que averiguar si tu mujer te mantiene, de dónde sacas plata para comprar un departamento… Es diferente entre la privacidad de un servicio comunitario dictado por un juez y nuestra vida pública”, indicó.

Un video que recopila las declaraciones de Magaly Medina sobre el derecho a la protección de datos personales y las contrasta con momentos de su programa donde expone información privada de otros, evidenciando una clara contradicción. Video: Instagram Said Palao

Karla Tarazona también se pronunció durante su participación en el programa Noches de Fantasía de Radio Panamericana. La conductora recordó que Medina dedicó espacio en su programa a cubrir su matrimonio y cuestionó la coherencia del reclamo de privacidad.

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“¿Cómo tú vas a demandar privacidad cuando tú tienes un programa que se dedica a eso? No pidas respeto cuando tú no das respeto”, afirmó Tarazona. La conductora también cuestionó los criterios de Medina al momento de abordar distintos casos: “¿Quién eres tú para juzgar?”, planteó.

La respuesta de Magaly Medina y el nuevo video de Jefferson Farfán

Medina calificó a todos los que salieron a respaldar a Farfán como sus “‘chupes’” y señaló que “leían un guion entregado por Farfán”. Entre sus críticos más directos incluyó a Laura Spoya y Mario Irivarren, conductores del podcast La Manada Galáctica, quienes también habían cuestionado la coherencia de la conductora.

Spoya respondió desde su canal de YouTube: “Nosotros tenemos el derecho a poder comunicarnos, a poder expresar una opinión como cualquier otro. Chupe de nadie, jamás, no como otras”, declaró.

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Irivarren fue más directo al señalar la contradicción que identificó: “¿Por qué cuando se trata de usted y de algo que compete a temas personales suyos, sí es invasión a su privacidad, pero cuando se trata del resto, no?”, preguntó el exparticipante de Esto es guerra, de acuerdo con el mismo medio.

Rodrigo González analiza el conflicto entre Jefferson Farfán y Magaly Medina, asegurando que la conductora habría falsificado documentos y recibido un trato preferencial para no cumplir su sentencia de labor comunitaria como lo dictaminó la justicia. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Farfán, por su parte, publicó un nuevo video en redes sociales en el que reiteró que sus abogados ya presentaron las pruebas ante el Poder Judicial y le hizo una pregunta directa a Medina. “Señora Magaly, quiero que usted me diga, ¿reconoce sus firmas de estas fechas? Porque acá se identifica el INPE y la parroquia. Yo estoy hablando con esto porque tengo un respaldo y pruebas de lo que estoy hablando. Espero que usted solamente pueda decir sí o no”, afirmó el exfutbolista.

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González, al comentar el conjunto de pronunciamientos en su programa, marcó una distinción entre el respaldo a Farfán y el aprovechamiento de la coyuntura para ajustar cuentas personales con Medina. “Estamos centrándose por eso en el tema que hoy hace que Jefferson Farfán la denuncie”, señaló el conductor.