Municipalidad de La Victoria levantó clausura de Matute, estadio de Alianza Lima: ¿Qué pasará con el Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

Este martes 7 de abril, Alianza Lima logró el levantamiento de la clausura del estadio Alejandro Villanueva, luego de la tragedia ocurrida el pasado viernes 3, cuando un hincha falleció y varios resultaron heridos durante un banderazo realizado en sus instalaciones.

La Municipalidad de La Victoria confirmó la reapertura a través de su página de Facebook. La institución transmitió en vivo el retiro de los carteles de clausura en Matute y anunció que el estadio queda habilitado mientras continúan las investigaciones.

“La Municipalidad de La Victoria informa sobre el levantamiento de la clausura temporal del estadio Alejandro Villanueva, tras la subsanación de observaciones y el compromiso de reforzar las medidas de seguridad. Seguimos trabajando por el orden y la seguridad de todos los vecinos”, publicó la entidad.

El levantamiento de la clausura tiene carácter temporal, ya que continúa el proceso de investigación por el fallecimiento y los heridos en Matute. Por ahora, Alianza Lima podrá disputar su próximo partido como local en ese estadio, programado para el sábado 18 de marzo ante Cusco FC.

Municipalidad de La Victoria levantó la clausura de Matute.

¿Sporting Cristal jugará en Matute o en el Miguel Grau?

Con la reciente noticia sobre la habilitación de Matute, surge incertidumbre en otro club: Sporting Cristal. Los ‘celestes’ tenían previsto ser locales en el estadio Alejandro Villanueva para su debut ante Cerro Porteño en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, programado para el miércoles 8 de abril.

Un día antes, Cristal confirmó el cambio de sede, pasando de Matute al estadio Miguel Grau del Callao, debido a la negativa de la Municipalidad de La Victoria a la medida cautelar solicitada por Alianza Lima.

El club del Rímac se mantendrá como local en el Miguel Grau, a pesar de la habilitación posterior del Alejandro Villanueva. La Conmebol oficializó esta modificación mediante un documento, por lo que no se permitirán cambios de sede de último momento.

“Por medio de la presente me dirijo a ustedes y por su intermedio a sus clubes afiliados que disputarán el partido Sporting Cristal (PER) x Cerro Porteño (PAR), por la CONMEBOL Libertadores 2026, a fin de informar que el escenario del encuentro deportivo ha sido modificado. Rogamos la comunicación a los clubes correspondientes para que tengan en cuenta para sus preparativos de logística para el partido”, se lee en el documento.

Comunicado de Conmebol oficializando el Miguel Grau del Callao como estadio de Sporting Cristal en su debut de Copa Libertadores 2026.

Dos hinchas de Alianza Lima luchan por su vida en UCI

Aunque el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, que terminó con victoria por 1-0 para los ‘cremas’, fue el foco del fin de semana, la tragedia en el Estadio Alejandro Villanueva sigue generando atención. En ese escenario, durante un banderazo en la tribuna sur, una avalancha provocó la muerte de un hincha y dejó más de 40 heridos.

La situación se agravó, ya que este lunes 6 de abril se confirmó que dos hinchas permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Dos de Mayo, con pronóstico reservado y luchando por su vida. En las próximas horas se informará sobre el avance de su estado de salud.

La información fue dada a conocer por Luis Melchor Loro, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud, quien detalló además que cuatro menores de edad siguen en observación en el mismo hospital tras el incidente en el estadio.