Mónica Torres revela el motivo de la ausencia de Carlos Ayllón en la final de ‘La Granja VIP’: “No le gustó cómo me trataban”

Mónica Torres negó que haya terminado su relación con Carlos Ayllón y explicó que él no fue a la final de La Granja VIP por compromisos de trabajo con Eva Ayllón. Además, contó que su pareja se alejó de las galas porque le incomodó el trato que algunos participantes le daban dentro del reality. Youtube: 'Q' Bochinche'.

Mónica Torres decidió ponerle freno a las especulaciones sobre su vida sentimental y aclaró que no se ha separado de Carlos Ayllón, el hijo de Eva Ayllón.

La actriz explicó que su pareja se mantuvo distante del tramo final de La Granja VIP por dos motivos: su incomodidad con la forma en que algunos participantes se dirigían a ella dentro del reality y, además, compromisos de trabajo que le impidieron estar en la gran final.

Torres abordó el tema en declaraciones difundidas en programas de espectáculos, donde también aseguró que atraviesa un buen momento personal y que no piensa prolongar la polémica con sus excompañeros del reality.

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“Él veía cosas”: el malestar de Carlos Ayllón por el trato en el reality

En una entrevista en Q’Bochinche, Mónica reveló que a su pareja le afectó lo que veía desde fuera del programa. Según contó, hubo situaciones dentro del encierro que a él “le molestaron mucho”.

“Hubo algo que a él parece que sí le molestó mucho y no voy a negarlo, él quería sacarme”, afirmó la actriz, al explicar que su pareja prefería que ella deje el reality ante el ambiente que percibía.

Durante la conversación, el conductor Samuel Suárez resumió el punto que, según Torres, marcó el quiebre entre Ayllón y la exposición del programa: “No me gusta que le hablen así a Mónica, punto”. Ella respondió afirmativamente.

Torres indicó que, por esa razón, su pareja decidió no involucrarse más públicamente. “Él no se iba a prestar más a salir, a estar”, dijo, al explicar por qué dejó de aparecer en visitas, galas o momentos en los que otros familiares y amigos sí se mostraban como soporte frente a cámaras.

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Mónica Torres revela el motivo de la ausencia de Carlos Ayllón en la final de ‘La Granja VIP’

Por qué ella no entendía lo que pasaba: “Yo preguntaba por él”

Torres también explicó que, mientras seguía dentro del reality, no tenía claridad sobre lo que ocurría fuera. Según su relato, nadie le decía directamente que su pareja había decidido alejarse de la dinámica televisiva.

“Lo peor de todo es que yo no sabía porque a mí nadie me decía nada. Yo preguntaba por él”, contó.

De acuerdo con su versión, cuando consultaba por Ayllón, la respuesta que recibía era ambigua: que no sabían, que no respondía, que era su contacto. Torres sostuvo que no era desinterés, sino una decisión firme de él: “No era que no nos responde. Él había dicho…”, dejó entrever.

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Esa ausencia, según explicó, alimentó su incertidumbre. “Claro que lo esperaba porque no sabía qué estaba pasando”, dijo al recordar que, en las galas, ella imaginaba que en algún momento podrían presentarlo o enviarle un saludo.

Pie de foto: La actriz contó que dentro del reality no entendía por qué Carlos Ayllón dejó de aparecer en galas o visitas. Q' Bochinche.

La broma que se volvió rumor: “Ay, pucha, ya me terminó”

En el mismo diálogo, Torres reconoció que en algún momento soltó una frase en tono de broma que después se convirtió en insumo para especulaciones.

“Yo agarré un día de broma y dije: ‘Ay, pucha, fue así, ya me terminó’”, relató.

Torres insistió en que lo dijo jugando y que no correspondía a una ruptura real. “Pero de broma, porque Carlos no haría una cosa así”, afirmó.

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Aun así, admitió que sí percibía que algo pasaba debido al distanciamiento. “Sí sentía que algo estaba pasando”, sostuvo, al explicar que no entendía el motivo exacto de la ausencia hasta que luego pudo conversarlo fuera del encierro.

Pie de foto: Torres admitió que una broma sobre una supuesta ruptura alimentó rumores en redes.

La razón concreta de la ausencia en la final: shows con Eva Ayllón

Más adelante, Mónica Torres explicó un punto específico: por qué Carlos Ayllón no estuvo en la gran final de La Granja VIP. Según contó en el programa Detrás de Cámaras, conducido por Kurt Villavicencio, hubo un impedimento laboral.

“Nada qué ver… él no fue a la final porque tenía show con Eva, 12 y 13 en Bianca y entonces era imposible que vaya porque no va dejar… es músico de Eva… Es trabajo”, declaró.

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Con esa explicación, Torres buscó separar dos temas que se mezclaron en la conversación pública: el malestar de su pareja con el trato dentro del reality y la ausencia en la final, que atribuyó directamente a compromisos artísticos ya programados.

Mónica Torres aclaró que su relación con Carlos Ayllón sigue adelante tras semanas de silencio durante su encierro en 'La Granja VIP'.

“No pienso facturar”: el cierre de su etapa en ‘La Granja VIP’

Torres aseguró que atraviesa un momento de estabilidad y que no quiere extender la controversia. “Tengo una relación súper linda, súper sana…”, dijo al referirse a su vínculo con Carlos Ayllón.

También remarcó que no planea usar el reality como plataforma para seguir en conflictos: “Ya terminó la experiencia y no pienso facturar de esto, pienso seguir con lo de siempre, el teatro, mis redes, con mis cosas y no aferrarme a los problemas de otros”.

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En esa misma línea, señaló que se siente sólida frente a críticas en redes por episodios personales que contó en el programa, y cerró con una idea: su prioridad es mantenerse tranquila y enfocada en su entorno cercano.