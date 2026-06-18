Botones de pánico en buses no convencen a transportistas: denuncian que la ayuda llega tarde ante extorsiones

La instalación de cámaras y sistemas de monitoreo avanza de forma desigual debido a los altos costos, dejando a numerosas unidades sin cobertura tecnológica frente al avance de las bandas criminales.

La implementación de botones de pánico, cámaras de seguridad y sistemas de monitoreo se ha convertido en una de las principales estrategias para enfrentar la creciente ola de extorsiones contra el transporte público en Lima. Sin embargo, para muchos conductores, estas herramientas aún no representan una garantía real de protección. Aunque algunas empresas han invertido recursos propios para equipar parte de sus flotas, los trabajadores aseguran que la respuesta de las autoridades no siempre llega con la rapidez necesaria cuando ocurre una emergencia.

La preocupación se mantiene en un contexto marcado por los constantes ataques contra empresas de transporte y las amenazas de bandas criminales. Mientras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa la certificación de rutas seguras mediante la instalación de medidas tecnológicas de seguridad, los transportistas afirman que continúan trabajando con temor y sienten que siguen enfrentando solos el problema de la delincuencia.

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Botones de pánico y cámaras no terminan de convencer a los transportistas

Choferes de transporte público cuestionan la efectividad de las cámaras de seguridad en buses, como se observa en esta escena con agentes investigando, ante el aumento de asaltos y extorsiones. (Composición: Infobae Perú)

Una de las empresas que ha comenzado a implementar herramientas de seguridad es Santa Catalina, que opera con una flota de entre 170 y 180 buses distribuidos en distintas rutas de Lima. Actualmente, parte de sus unidades cuenta con botones de emergencia conectados a la Central de Emergencias de la Policía Nacional, mientras que otras disponen de cámaras de seguridad instaladas para registrar posibles incidentes durante el recorrido.

En un simulacro realizado para comprobar el funcionamiento del sistema, el botón de pánico fue activado ante una supuesta situación de extorsión. La respuesta policial llegó en aproximadamente un minuto y medio, un tiempo que las autoridades consideran adecuado para atender una emergencia.

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De acuerdo con la Policía Nacional, cuando un conductor presiona el botón, la alerta es enviada de manera inmediata a una central que distribuye la información a las unidades policiales más cercanas. Esto incluye comisarías, patrulleros y otros equipos operativos que se encuentren en la zona donde se genera la emergencia.

Sin embargo, los propios trabajadores del transporte sostienen que la experiencia diaria es distinta a la observada durante los simulacros. Algunos señalan que en situaciones reales la ayuda puede tardar mucho más de lo esperado y que, cuando finalmente llega, el vehículo ya avanzó varios kilómetros o incluso completó gran parte de su recorrido.

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La percepción entre conductores y cobradores es que los dispositivos pueden servir como una herramienta de apoyo, pero no representan una solución definitiva frente a las amenazas que reciben. Incluso aseguran que en varias oportunidades deben recurrir a sus propios mecanismos de comunicación para alertar a compañeros de ruta cuando detectan situaciones sospechosas.

La situación es todavía más compleja en aquellas empresas que no han logrado implementar estas medidas en todas sus unidades. Algunos conductores reconocen que la instalación de cámaras y botones de emergencia avanza lentamente debido a los costos que implica equipar una flota completa. Esto significa que numerosos buses continúan circulando sin ningún sistema tecnológico de protección.

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MTC plantea rutas seguras, pero el sector exige mayor protección en las calles

Un bus de la empresa Sur Lima fue baleado en Chorrillos mientras ingresaba a su patio de maniobras, en un ataque vinculado a extorsiones, resultando el conductor ileso. (Composición: Infobae Perú)

Frente al aumento de los ataques contra conductores y empresas de transporte, el MTC aprobó lineamientos técnicos para identificar y certificar las denominadas rutas seguras. La iniciativa busca que las empresas incorporen herramientas tecnológicas que permitan prevenir delitos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Entre las medidas exigidas figuran la instalación de cámaras de seguridad, sistemas de vigilancia, botones de pánico y conexiones con centros de monitoreo capaces de recibir alertas en tiempo real. Estas herramientas no solo podrán ubicarse dentro de los buses, sino también en terminales, paraderos y otros puntos considerados críticos para la operación del servicio.

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Para determinar qué rutas requieren una intervención prioritaria, las autoridades utilizarán información proveniente de distintas entidades. Entre ellas figuran el mapa del delito de la Policía Nacional, reportes de monitoreo de la SUTRAN y datos relacionados con rutas, terminales y flota vehicular proporcionados por la ATU, gobiernos regionales y municipalidades.

El análisis también tomará en cuenta factores como la cantidad de pasajeros que utilizan una ruta, los horarios con mayor nivel de riesgo, los paraderos donde se registran más incidentes y la importancia del servicio dentro del sistema de transporte urbano.

La implementación de estas medidas será progresiva y dependerá de la disponibilidad de recursos tecnológicos y presupuestales de cada entidad. Por ello, no todas las rutas podrán incorporar los sistemas de seguridad al mismo tiempo.

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Una vez que una ruta cumpla con los requisitos establecidos, la autoridad competente podrá solicitar al MTC su reconocimiento como ruta segura. Para ello deberá presentar documentación que acredite la instalación y correcto funcionamiento de los sistemas de protección. Entre las evidencias consideradas figuran fotografías, videos, documentos que demuestren la conexión con centros de monitoreo y pruebas de coordinación con la PNP.