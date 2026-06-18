Segunda vuelta 2026: Embajador de EE.UU. explica su función en las elecciones presidenciales

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, afirmó que su país mantendrá su respaldo al Gobierno que asuma funciones tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y reiteró que la participación estadounidense en el proceso electoral se limita a un rol de observación. Las declaraciones fueron brindadas durante una actividad pública en la que participó junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.
En declaraciones difundidas por Latina Noticias, el diplomático señaló que Estados Unidos continuará colaborando con las autoridades peruanas en áreas como la seguridad, al considerar que este aspecto contribuye a la estabilidad y al desarrollo del país. “Vamos a seguir apoyando al país en temas de seguridad, porque sabemos que con seguridad trae estabilidad y con estabilidad traemos prosperidad. Vamos a seguir trabajando con el nuevo gobierno”, manifestó.
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Reafirma neutralidad de EE.UU.
Durante la misma intervención, Bernie Navarro enfatizó que Estados Unidos ha mantenido una posición de neutralidad frente al proceso electoral peruano y que respeta la decisión que adopten los ciudadanos en las urnas. Según indicó, la elección del próximo presidente corresponde exclusivamente al pueblo peruano.
“Estados Unidos está aquí solamente para ser observador. La autodeterminación del pueblo de Perú es para el pueblo de Perú. Nosotros somos observadores, siempre vamos a mantener esa neutralidad”, declaró el embajador.
Protestas fuera del Centro Histórico
En la misma actividad, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se refirió a las convocatorias a marchas y manifestaciones tras la segunda vuelta electoral. El burgomaestre señaló que la Municipalidad de Lima hará cumplir la ordenanza que declara intangible el Centro Histórico y sostuvo que las protestas deberán realizarse fuera de esa zona.
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Asimismo, Reggiardo reiteró que no será candidato en las próximas elecciones municipales. El alcalde aseguró que su decisión es personal y negó que esté relacionada con las aspiraciones políticas de otras figuras. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la presentación de una técnica de asfaltado en frío que, según la comuna, permitirá mejorar la transitabilidad en las vías de la capital.
JNE evaluará apelación para anular mesas en EE.UU.
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 admitió el recurso de apelación presentado por Carlos Zafra Flores, personero legal de Juntos por el Perú, en representación del candidato presidencial Roberto Sánchez, para que se evalúe la nulidad de 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La resolución dispone elevar el expediente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá revisar los argumentos de la organización política y emitir una decisión definitiva. La admisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo del pedido.
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Entre las jurisdicciones comprendidas en la solicitud figuran mesas instaladas en Nueva York, Carolina del Norte y Salt Lake City, donde sufragaron ciudadanos peruanos residentes en el exterior. Según el conteo oficial de la ONPE, en Estados Unidos se emitieron 61.790 votos durante la segunda vuelta, de los cuales 59.572 fueron válidos. Keiko Fujimori obtuvo 45.544 votos —el 76,45% de los votos válidos—, frente a los 14.028 de Roberto Sánchez, lo que representa una diferencia de más de 31.500 sufragios y una brecha de 52,9 puntos porcentuales.
Con el expediente en manos del JNE, ese organismo deberá determinar si corresponde declarar la nulidad solicitada o ratificar la validez del proceso en esas mesas. El JEE también ordenó notificar la resolución al personero legal de JP y proceder con su publicación, conforme a la normativa electoral vigente. Hasta que el JNE emita su pronunciamiento, el procedimiento continuará según lo establecido en la legislación electoral.
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