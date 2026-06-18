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Choque múltiple en la Vía Expresa Sur dejó cuatro heridos y afectó el tránsito tras colisión que involucró a seis vehículos

Dos de los lesionados fueron trasladados a una clínica cercana, mientras la Policía investiga las causas que originaron el choque

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Un accidente vehicular se registró en el límite de los distritos de Surco y Barranco, en la Vía Expresa Sur. Una camioneta blanca impactó por detrás a un vehículo que esperaba el cambio del semáforo, dejando un saldo de al menos cuatro personas heridas. Canal N

En una de las principales vías de circulación de Lima, un nuevo siniestro vial volvió a generar preocupación entre conductores y autoridades. El hecho ocurrió en la Vía Expresa Sur, en el tramo ubicado entre los distritos de Surco y Barranco, una zona que concentra un importante flujo vehicular durante gran parte del día y que, en horas punta, registra una elevada carga de tránsito.

El accidente se produjo en un contexto de circulación intensa y provocó afectaciones temporales en el desplazamiento de los vehículos que transitaban por el sector. Aunque no se reportaron víctimas mortales, varias personas sufrieron lesiones y requirieron atención médica tras el impacto.

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La emergencia movilizó a las autoridades y obligó a ejecutar acciones para restablecer el tránsito en el menor tiempo posible. Mientras tanto, las circunstancias exactas que originaron el choque permanecen bajo investigación policial.

Choque múltiple involucró a seis vehículos

De acuerdo con la información difundida desde el lugar de los hechos, un vehículo de color blanco impactó por la parte posterior a una unidad que permanecía detenida mientras esperaba el cambio de luz en un semáforo. La colisión desencadenó un choque múltiple que alcanzó a otros automóviles presentes en la vía.

El incidente involucró un total de seis vehículos. Las imágenes registradas tras el accidente mostraron daños materiales en varias unidades, además de restos dispersos sobre la pista, entre ellos fragmentos de espejos y faros.

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La zona del accidente se ubica cerca del cruce de la Vía Expresa Sur con la avenida República de Panamá, un punto de conexión utilizado diariamente por miles de conductores.

Cuatro personas resultaron heridas

Se registró un choque múltiple en la Vía Expresa Sur, entre los distritos de Surco y Barranco. Composición: Infobae
Se registró un choque múltiple en la Vía Expresa Sur, entre los distritos de Surco y Barranco. Composición: Infobae

La información disponible señala que al menos cuatro personas sufrieron lesiones como consecuencia del impacto. Dos de los afectados fueron trasladados a una clínica cercana para recibir atención especializada.

Hasta el momento, no se reportaron fallecidos. Esta situación permitió descartar un desenlace fatal pese a la magnitud del choque y a los daños observados en los vehículos involucrados.

Las autoridades no difundieron detalles adicionales sobre el estado de salud de los heridos ni sobre la identidad de las personas afectadas.

Retiro de vehículos permitió recuperar la circulación

Poco más de una hora después del accidente, los vehículos involucrados ya no permanecían en el lugar. Las unidades fueron retiradas con el objetivo de facilitar la circulación y evitar una mayor congestión en una de las avenidas más transitadas de la capital.

Tras la remoción de los automóviles, solo quedaron visibles diversos restos de las piezas dañadas por el impacto. El tránsito continuó con una intensidad considerable debido a la hora en que ocurrió el accidente.

Las imágenes registradas posteriormente mostraron una importante cantidad de vehículos desplazándose por la vía, lo que evidenció la rápida recuperación del flujo vehicular en el sector.

Investigación busca determinar las causas del impacto

Según la información difundida durante la cobertura del hecho, los vehículos afectados se encontraban detenidos al momento de la colisión. Las imágenes mostraron que la camioneta blanca avanzó hasta impactar directamente contra las unidades ubicadas delante de ella.

Sin embargo, no existe una conclusión oficial sobre las causas del accidente. Las autoridades serán las encargadas de establecer las responsabilidades y reconstruir la secuencia exacta de los hechos mediante las investigaciones correspondientes.

La información obtenida en la zona del accidente señaló que las unidades involucradas probablemente serían llevadas a la comisaría más cercana como parte del procedimiento habitual en este tipo de casos.

El traslado permitiría a los investigadores realizar las pericias necesarias para esclarecer las circunstancias del choque múltiple. Entre las tareas previstas figuran la evaluación de los daños, la revisión de los vehículos y la recopilación de testimonios que contribuyan al desarrollo de la investigación.

Mientras continúan las diligencias, el caso se suma a los recientes incidentes registrados en la Vía Expresa Sur, una arteria clave para la movilidad urbana en Lima.

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