A qué hora juega LDU Quito vs Always Ready HOY: partido en El Alto por fecha 1 del Grupo G de la Copa Libertadores 2026

El conjunto ecuatoriano inicia su participación en el Grupo G de la Copa Libertadores enfrentando a Always Ready en el Estadio Municipal de El Alto, buscando sumar pese a la exigente altitud y a su reciente derrota

El duelo entre la Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Always Ready de Bolivia, de hoy martes 7 de abril, se jugará a las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia, en el arranque de una nueva edición del certamen continental.

El partido será transmitido en Sudamérica a través de Disney+, mientras que ESPN 7 sumará cobertura en Ecuador. El debut internacional de ambos equipos coincide con el inicio de la fase de grupos, donde también compiten Lanús de Argentina y Mirassol de Brasil.

El Estadio Municipal de El Alto, ubicado a 4.150 metros sobre el nivel del mar, será el escenario donde Always Ready buscará capitalizar su localía frente a una Liga de Quito que llega tras una derrota en el torneo ecuatoriano pero respaldada por la dirigencia. El presidente del club, Isaac Álvarez, manifestó: “Nunes nos llevó a una semifinal de Libertadores, un poco de respeto para algunos del plantel que fuimos campeones de Sudamericana”, en clara defensa al técnico brasileño Tiago Nunes.

A qué hora juega LDU Quito vs Always Ready por Copa Libertadores 2026

El duelo entre Always Ready y Liga de Quito se jugará a las 19:00 en Perú, con transmisión vía Disney+ para toda Sudamérica. (LDU)

El enfrentamiento entre Always Ready y Liga de Quito está programado para el martes 7 de abril de 2026 a las 19:00 (hora de Perú, Ecuador y Colombia), 20:00 en Bolivia y Chile, y 21:00 en Argentina y Uruguay. Para los aficionados en México, el inicio será a las 18:00.

La señal oficial para toda Sudamérica será Disney+, mientras que en Ecuador también podrá seguirse a través de ESPN 7. Quienes tengan acceso a plataformas digitales podrán ver el partido mediante las aplicaciones oficiales de ambos canales, que ofrecen seguimiento en tiempo real y alta definición.

La organización de la Copa Libertadores ha dispuesto que todos los encuentros de la fase de grupos sean transmitidos en simultáneo por sus socios oficiales, garantizando cobertura en los principales mercados del continente. De igual manera, en Infobae Perú se podrá encontrar el minuto a minuto del partido para quienes prefieran seguirlo por internet.

Dónde ver LDU Quito vs vs Always Ready por Copa Libertadores 2026

El partido podrá seguirse por Disney+, en un contexto donde Always Ready apuesta por la altura y Liga de Quito por su experiencia internacional. (Always Ready)

Las expectativas por el desempeño de Always Ready en el debut continental crecen por la reciente goleada 4-0 sobre Real Tomayapo en el arranque de la liga boliviana, resultado que reforzó la confianza bajo la dirección técnica de Julio Baldivieso. El conjunto local buscará imponer su ritmo y aprovechar la altitud de El Alto para obtener ventaja desde el primer minuto ante un rival que apunta alto en el plano internacional.

Por su parte, Liga de Quito llega tras caer 0-2 frente a Barcelona SC en la Liga Ecuabet, aunque conserva el impulso de haber superado a Always Ready en la pretemporada, durante la Noche Blanca, con marcador 4-2. Sin embargo, el antecedente oficial más reciente entre ambos data del 25 de julio de 2024 en la Copa Sudamericana, cuando Always Ready venció 3-1 en Bolivia, pero los ecuatorianos avanzaron de ronda por el global 4-3.

El grupo G de esta edición incluye además a Lanús y Mirassol, equipos que completan una zona de alto nivel competitivo. La participación de Bolivia en el repechaje retrasó el inicio de su torneo local, factor que podría incidir en el ritmo de juego de Always Ready.

Alineaciones probables y protagonistas destacados

El partido contará con protagonistas de peso en ambos planteles, con nombres experimentados que buscarán marcar diferencias desde el inicio. (LDU)

Always Ready presentará un once inicial con Baroja en el arco; una defensa conformada por Carlos Rodríguez, Luis Caicedo, Marcelo Suárez y Daniel Rodríguez; mediocampo con Samuel Saucedo, Héctor Cuéllar y Moisés Torrico; mientras que el ataque estará a cargo de Joel Amoroso, Jesús Maraude y Enrique Triverio. El plantel cuenta con la experiencia y liderazgo de figuras como el ecuatoriano Luis Caicedo y el argentino Felipe Pasadore.

Por el lado de Liga de Quito, el técnico Tiago Nunes alineará a Gonzalo Valle bajo los tres palos; línea defensiva integrada por José Quintero, Richard Mina, Luis Segovia y Leonel Quiñónez; mediocampo con Kevin Minda, Jesús Pretell y Óscar Cornejo; y en ofensiva, Janner Corozo, el brasileño Deyverson y Michael Estrada. La llegada de Deyverson como refuerzo estrella busca aportar poder goleador en la altura boliviana.

La localía en el Estadio Municipal de El Alto, sumada a la presión de la primera fecha, promete un duelo intenso y con alta exigencia táctica. Los antecedentes previos y las declaraciones de protagonistas anticipan un partido de alto voltaje, clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Copa Libertadores.