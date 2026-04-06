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Leonardo Jardim, técnico de Flamengo, manda advertencia a Cusco FC en la previa del partido por Copa Libertadores 2026: “No existe lo fácil”

El entrenador del ‘mengao’ tomará los recaudos necesarios para su visita al estadio Inca Garcilaso de la Vega. “Tenemos que hacer un cambio estructural”, dijo

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Leonardo Jardim tomará recaudos para el debut contra Cusco FC. - Crédito: Flamengo
Leonardo Jardim tomará recaudos para el debut contra Cusco FC. - Crédito: Flamengo

Leonardo Jardim está listo para iniciar con Flamengo el camino en la Copa Libertadores 2026, escenario que considera complicado por la cantidad de dificultades que aparecerán durante el recorrido. El primer obstáculo del actual monarca de América será Cusco FC.

“Es posible tener una fase de grupos más competitiva, pero este es un buen ejemplo. Esta competición no es fácil. Hay partidos en altura, hay equipos que juegan un fútbol directo en sus estadios, lo que favorece este tipo de juego”, analizó Jardim.

Leonardo Jardim liderando los entrenamientos del Flamengo. - Crédito: Difusión
Leonardo Jardim liderando los entrenamientos del Flamengo. - Crédito: Difusión

Al centrarse en Cusco FC, aseguró que necesitará de un elenco preparado para contrarrestar las herramientas locales, que contará con un plus importante como la altura del estadio Inca Garcilaso de la Vega, que puede ocasionarle más de un quebradero de cabeza al ‘mengao’.

Tenemos que hacer un cambio estructural para jugadores que estén preparados para este tipo de lucha en lugar de un Maracaná. En el fútbol no existe lo fácil. Todos los partidos son difíciles. Lo que podemos hacer es simplificar el juego”, detalló.

Se le preguntó también a Leonardo Jardim cómo hará para gestionar la semana cargada que se le presenta, considerando que después del estreno en la Libertadores tendrá que medirse contra Fluminense en el clásico más electrizante del Brasileirao.

“Lo que puedo decir es que son dos partidos importantes. Uno es de la Copa Libertadores; el año pasado tuvimos algunas dificultades fuera de casa, Fluminense crea problemas, aunque ganamos el trofeo del Campeonato Carioca”, externó.

Cusco FC, plantel completo para la Copa Libertadores. - Crédito: Difusión
Cusco FC, plantel completo para la Copa Libertadores. - Crédito: Difusión

Tenemos que gestionar al equipo; seguramente algunos jugarán más ahora, luego no jugarán tanto como Fluminense. Lo que no cambia es el trabajo. Siempre he sido así, y no voy a cambiar ahora que soy viejo y calvo”, cerró.

Por el arranque flojo de la temporada, la dirigencia del Flamengo tomó la complicada decisión de romper el vínculo con Filipe Luís, último gran técnico que ganó gloria y reconocimientos. En su lugar se acordó rápido la incorporación de Leonardo Jardim, quien con su experiencia y liderazgo buscará renovar los aires del club de Río de Janeiro.

Cusco FC, calendario en Copa

• Fecha 1: Cusco FC vs Flamengo

8 de abril | 19:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

• Fecha 2: Estudiantes vs Cusco FC

14 de abril | 17:00 horas | Estadio Uno de La Plata

• Fecha 3: Independiente Medellín vs Cusco FC

30 de abril | 21:00 horas | Estadio Atanasio Girardot

• Fecha 4: Cusco FC vs Estudiantes

6 de mayo | 17:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

• Fecha 5: Cusco FC vs Independiente Medellín

20 de mayo | 21:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

• Fecha 6: Flamengo vs Cusco FC

27 de mayo | 19:00 horas | Estadio Maracaná

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