Christian Cueva dio firme respuesta sobre si merecía estar en la selección peruana tras brillar con Cienciano

Christian Cueva se refirió a su ausencia en la convocatoria de la selección peruana

El volante Christian Cueva fue uno de los ausentes en la convocatoria del técnico Óscar Ibáñez para los duelos de la selección peruana ante Colombia y Ecuador por la fecha FIFA de junio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Cueva ha sido pieza clave de los últimos partidos en la Liga 1 2025 y la Copa Sudamericana 2025 y colaboró con goles y asistencias para el repunte en el Torneo Apertura y la clasificación a los octavos de final del torneo Conmebol desde el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo.

La selección peruana y Christian Cueva

Sin embargo, días antes de su protagónico desempeño ante Atlético Mineiro (1-1) en Brasil, el entrenador de la ‘bicolor’ dio la lista de citados y no figuró en ella. La ausencia de ‘Aladino’ fue motivo de debate tras el choque copero respecto a su inclusión o no para las clasificatorias. Cueva se refirió a Perú y ponderó la presencia de Luis Ramos y lo postuló como reemplazante de Paolo Guerrero.

“Yo a mis compañeros les hablo, los llamo, con los que tengo más confianza más seguido, no solo cuando estoy en selección. Por ejemplo, hablé con Luchito Ramos, es una persona muy humilde y realmente creo que el crecimiento que está teniendo va a ayudar mucho a la selección también. Sabiendo que nuestro capitán sigue aportando (Guerrero), pero la realidad es esa, todos en un momento vamos a tomar la decisión de dejar el fútbol”, afirmó a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Cueva Bravo también dio a conocer su sentir sabiendo que su retorno a la selección peruana no será posible. “Todos trabajan para eso. Todos trabajan para estar en la selección. Decirte que merecía o no merecía, sería injusto de mi parte porque hay compañeros también que pasan por buenos momentos. Hay otros que no pasan por un buen momento, llegan a la selección y se transforman. Entonces es una cosa muy difícil para opinar. No me tocó y simplemente ya está. O sea, hay que seguir trabajando”.

El popular ‘Aladino’ analizó su rendimiento en Cienciano, pero prefirió ahondar en el desempeño del equipo y evitó responder sobre una posible oferta de Emelec de Ecuador. “Acá no se trata de si estoy en mi mejor nivel. No, yo estoy bien y día a día mejorando, nada más. Yo hablo solamente de Cienciano”.

“Bueno, la entrega. Intentamos siempre jugar contra un duro rival. Entonces pienso yo que eso de allí vale mucho. Nosotros en ningún momento nos tiramos para atrás. Entonces nada. Yo creo que el equipo viene mostrando la idea de Carlos Desio. La verdad que estamos muy contentos por eso”, destacó del cuadro cusqueño tras el duelo con los ‘galos’.

El volante marcó el empate vía penal tras falta que él mismo generó. (Video: DSports)

La influencia de Carlos Desio en Cienciano

El mundialista con Perú, reconoció que parte del crecimiento del equipo se debe a la propuesta del técnico Carlos Desio. “Es la mentalidad que tiene Carlos y eso nos contagió a todos. Así que, dentro del campo, cuando me tocó, y los compañeros también. Tratar de ver las cosas positivas. El equipo viene en un buen nivel. La importancia de Carlos para el equipo ha sido grande. Entonces si él lo dice pues es porque creo yo y todos. Creo que lo va a decir por cualquier otro. Porque es crecer colectivamente”.

La motivación de Christian Cueva

El otrora jugador de Sao Paulo, dio a conocer el enfoque que ha decidido darle a su vida y privilegió a sus seres queridos. “Bueno, yo tengo que seguir. Nada más hasta donde me toque con Cienciano. Mi motivación es que gracias a Dios tengo trabajo. Es que todo esto lo hago por mis hijos, por mis padres, por mí, esa es mi mayor motivación. Mi vida no ha sido fácil tampoco, he cometido muchos errores. Entonces, hoy por hoy lo único que deseo es seguir siendo feliz con lo que me hace feliz, jugar fútbol, en mi vida personal, con mis hijos, con mis padres y eso es lo más lindo que tengo”.