Tras intensos trabajos y sanciones económicas, el principal recinto deportivo peruano prioriza los partidos de fútbol profesional, restringiendo todo evento ajeno al deporte hasta 2027 por la protección urgente del césped y la infraestructura (Andina)

La reapertura del Estadio Nacional de Lima marca un nuevo capítulo en la gestión de recintos deportivos en el país, después de que el césped sufriera daños severos a raíz de eventos musicales recientes.

Tras la clausura temporal dictada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), encabezado por Sergio Ludeña Visalot , cumplió con los requisitos legales y coordinó la intervención necesaria. El recinto, considerado el principal escenario futbolístico del Perú, solo podrá ser utilizado para competiciones deportivas de alto nivel hasta 2027, mientras los responsables del daño asumen el costo de las sanciones.

La administración busca asegurar la preservación de la inversión realizada en la modernización del campo, cuya vulnerabilidad quedó expuesta tras los incidentes.

Sanción económica y responsabilidades tras los daños

El deterioro del césped derivó en una multa significativa que recayó sobre la productora, en un caso que expone responsabilidades claras tras el uso inadecuado del estadio. (GEC)

La sanción impuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima ascendió a S/110.000, monto asumido por la empresa promotora Tropicmusic Entertainment SAC, organizadora de los conciertos de salsa que provocaron la clausura del estadio. Según explicó Sergio Ludeña Visalot en declaraciones al medio RPP, “la productora Tropicmusic Entertainment SAC ya respondió y está asumiendo los 110 mil soles de sanción, lo que confirma que el IPD no ha destinado recursos en este tema”. Los espectáculos, realizados el 27 y 28 de marzo bajo el nombre “Una Noche de Salsa 14”, excedieron el horario autorizado y generaron aglomeraciones y residuos, afectando a los vecinos, como reportó el portal RPP.

Durante el festival, reportes municipales y registros visuales confirmaron que el campo de juego quedó completamente destruido. El césped fue cubierto por tierra y basura, quedando inhabilitado para partidos profesionales. La falta de protecciones especiales agravó la situación. El área dañada, de 7.140 m², corresponde a una variedad de césped Bermuda Americana Mejorado, instalada durante la remodelación de 2011, que implicó una inversión de S/974.635, según registros del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

El IPD logró revertir la clausura al presentar la documentación solicitada y coordinar la intervención necesaria para que el Estadio Nacional estuviera nuevamente disponible para partidos de fútbol en menos de 30 días, según detalló Ludeña a RPP.

Restricciones y control de actividades no deportivas

El Estadio Nacional adopta un control estricto sobre los eventos no deportivos, limitando su uso para proteger el césped y evitar que se repitan daños recientes. (Andina)

La administración del Estadio Nacional estableció una política estricta para el uso del recinto: solo se autorizarán actividades deportivas hasta 2027. Aunque existen compromisos previos con al menos 10 conciertos programados antes de la actual gestión, no se permitirán nuevos espectáculos musicales en 2026. Ludeña informó que la solicitud para un concierto de BTS fue rechazada, y los organizadores debieron trasladar ese evento al Estadio de San Marcos, tal como señaló el periodista Gustavo Peralta en el canal L1 Max.

El mantenimiento y renovación del césped han requerido inversiones significativas. La empresa Green Power SAC es responsable del mantenimiento anual desde 2011, con un contrato de S/436.608 adjudicado en 2023. Esta cifra cubre trabajos rutinarios, pero no contempla la reposición integral del campo, una tarea que podría resultar mucho más costosa tras el impacto de la crisis global de fertilizantes identificada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El aumento en los costos de insumos, como la urea y el amoníaco, ha dificultado la restauración de césped deportivo en todo el mundo, afectando especialmente a países con economías dependientes de la importación de estos materiales.

Prioridad absoluta para el fútbol profesional

El Estadio Nacional redefine su futuro con el fútbol como eje central, mientras evalúa mejoras tecnológicas para fortalecer su infraestructura ante nuevas exigencias. (Andina)

La prioridad absoluta del Estadio Nacional, desde 2024 hasta 2027, será el fútbol profesional y las competencias internacionales, incluyendo partidos de la selección nacional. Así lo confirmó Ludeña: “Para 2027, la prioridad la va a tener el fútbol, absolutamente. Y si para que el césped esté adecuadamente se tienen que cancelar los eventos no deportivos, los cancelaremos sin ninguna duda”, declaró el titular del IPD a RPP.

En coordinación con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la administración del estadio inició en 2025 la evaluación de un plan de modernización tecnológica, que contempla la posibilidad de incorporar césped híbrido para reforzar la infraestructura frente a futuros desafíos. Hasta el momento, no se han dado a conocer avances concretos de este proyecto.

Tras la reapertura, el Estadio Nacional de Lima mantendrá un uso prioritario para el fútbol profesional, restringiendo los eventos masivos de otra índole a fin de proteger las inversiones realizadas y preservar el césped, que enfrenta riesgos crecientes por la volatilidad de los insumos agrícolas y la necesidad de controles técnicos más rigurosos.