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Alexander Robertson cerró definitivamente la puerta a Perú: quedó blindado por Australia cerca al Mundial 2026

El mediocentro del Cardiff City, de raíces peruanas, se ha alineado de por vida con los ‘socceroos’, ignorando totalmente a la ‘bicolor’, que deberá aceptar su pérdida con resignación

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Alexander Robertson defenderá definitivamente a Australia. - Crédito: Steve Christo
Alexander Robertson defenderá definitivamente a Australia. - Crédito: Steve Christo

La novela creada en Perú alrededor de Alexander Robertson ha terminado. No era ningún secreto que el mediocentro del Cardiff City siempre estuvo demasiado interesado en defender la camiseta de Australia, pero ahora ha dado ese paso definitivo que lo transforma como puntual oficial oceánico hasta el final de sus días.

El entrenador Tony Popovic estuvo muy al pendiente de su caso, pero no había dado los avances adecuados para llamar a Alex por cuestiones de papeleo, lo que avivó un posible movimiento del futbolista hacia la selección peruana. Nada más lejos de la realidad.

Resuelto ese tema, el técnico de Australia se animó a citar a Robertson frustrando cualquier intención de Perú por separarlo con una pre-convocatoria de cierre del año anterior. Claramente Alexander se decantó por la nación que se ubica en toda la extensión de su corazón.

Hasta ese momento se conocía que el surgido en las divisiones menores del Manchester City se inclinaba más por los ‘socceroos’ y hoy se ha dado esa confirmación luego de que hiciera su ingreso en la goleada de los suyos contra la también mundialista Curazao.

Incluido en este compromiso, Alexander Robertson completó tres presencias de categoría A con Australia, lo que finalmente lo ha blindado a ellos para siempre y así se ha zanjado, totalmente, cualquier opción de que vista la camiseta de Perú.

Alex es hijo de madre peruana y padre australiano oriundo de Escocia. Desde muy niño se trasladó a Inglaterra, lo que le abrió la puerta a acceder a su nacionalidad. Representó a los ‘tres leones’ en divisiones inferiores, pero al no tener opciones en categorías superiores decidió seguir la estela familiar uniéndose a los ‘socceroos’.

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