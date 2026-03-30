Perú Deportes

Mano Menezes confesó charla con Alfonso Barco tras derrota ante Senegal y advirtió a Alianza Lima y Universitario: “Lo más importante es la selección”

El entrenador de la ‘bicolor’ se pronunció por lo que será el duelo con Honduras, además de su conversación con ‘Fonchi’ y del clásico este fin de semana

Guardar
El DT brasileño habló de los cambios de la 'bicolor' para el duelo con Honduras, de la charla con Alfonso Barco y del mensaje a Alianza Lima y Universitario. (Video: Horacio Zimmermann / Doble Punta)

La selección peruana atraviesa días de reflexión y ajustes tras la derrota 2-0 ante Senegal en París, en lo que significó el debut de Mano Menezes en el equipo nacional. El técnico brasileño ofreció una conferencia de prensa en la que analizó el presente del plantel y adelantó que realizará variantes para el próximo amistoso frente a Honduras, con el objetivo de observar el desempeño de más jugadores y cuidar la integridad física de los convocados.

El DT comenzó reconociendo la importancia de los resultados, pero también remarcó que el equipo se encuentra en pleno proceso de construcción. “Está claro que el resultado se debe lograr. Obviamente, no vivimos sin resultados y sabemos que para evolucionar tenemos que ganar para confirmar nuestras ideas y ganar confianza. Camino a esto, tenemos el inicio de un nuevo trabajo y aquí vamos a pasar por algunos saltos porque es natural en una construcción”, dijo en conferencia de prensa

Menezes explicó que la cercanía entre partidos obliga a un monitoreo constante del estado físico de los futbolistas. “Cuando jugamos partidos seguidos, siempre analizamos los tests para ver el desgaste de los jugadores. No queremos correr el riesgo de perderlos ni entregarlos al club lesionados. Todos están bien, pero también pretendemos darles más minutos a más jugadores que a los 11 habituales. Lo analizaremos hasta que nos reunamos. Hoy habrá una sesión de entrenamiento, les transmitiremos algunos puntos que consideramos importantes para todos y mañana decidiremos quién inicia”.

El primer once de Mano Menezes en la selección peruana ante Senegal. - créditos: FPF
El primer once de Mano Menezes en la selección peruana ante Senegal. - créditos: FPF

En este contexto, Menezes resaltó que el amistoso ante Honduras servirá para ampliar la rotación y evaluar a quienes no fueron titulares ante los campeones africanos. Y es que busca consolidar conceptos tácticos y funciones claras para los futbolistas, más allá del sistema utilizado en cada encuentro.

“En la segunda entrevista en Perú hablamos de temas tácticos, estrategias y funciones. Para mí lo más importante son las funciones. Los sistemas se cambian en el mismo juego, para defender de alguna manera, para atacar de otra manera; pero lo más importante es hacer entender a los jugadores la función que tienen. Es obvio que para jugar contra Senegal se tiene una estrategia y contra Honduras es otra”.

En el debut de Mano Menezes, la 'bicolor' cayó 2-0 frente a los africanos en el estadio de Francia - Crédito: Movistar Deportes

Mano Menezes sobre su charla con Alfonso Barco

Durante la conferencia, Mano Menezes reveló una conversación con Alfonso Barco acerca de su posición ideal en el campo. “Tengo por hábito conversar bastante con los jugadores para ver dónde se sienten más cómodos porque no tiene lógica traerlos a la selección para crearles una posición. Conversé con Barco sobre ese asunto y me dijo que se siente cómodo como defensa central por izquierda”.

La declaración de Menezes deja en claro su intención de respetar las características naturales de los jugadores y adaptarse a sus condiciones en beneficio del equipo. En el caso de ‘Fonchi’, quedó expuesto tras ser superado por Ibrahim Mbaye en el primer gol senegalés.

Mano Menezes y su mensaje a Alianza Lima y Universitario

El partido amistoso ante Honduras se jugará en la antesala del clásico entre Alianza Lima y Universitario, programado para el sábado 4 de abril en el estadio Monumental. Esta coincidencia generó inquietud en los clubes respecto al uso de sus futbolistas en la selección peruana. Consultado por la posibilidad de limitar la participación de estos jugadores, Mano Menezes respondió de manera firme y respetuosa.

“¿Pedido de ‘U’ y Alianza para que sus jugadores tengan menos participación ante Honduras? Tenemos mucho respeto a los clubes, pero lo que estamos haciendo acá es importante para Perú. Para nosotros lo más importante es hacer las cosas para la selección”.

Temas Relacionados

Mano MenezesSelección peruanaSelección de SenegalSelección de HondurasAlianza LimaUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Los Chankas destacan el inicio de Adrián Quiroz con la selección peruana: “Nunca dejes de creer, los sueños sí se cumplen”

‘Adri’ ha recibido el completo apoyo de los ‘guerreros’ al momento que hizo su debut oficial con Perú ante Senegal, en París. “Un logro que refleja el trabajo, la disciplina y el compromiso de un verdadero guerrero Chanka”, postearon

Los Chankas destacan el inicio de Adrián Quiroz con la selección peruana: “Nunca dejes de creer, los sueños sí se cumplen”

Franco Torres en Infobae Perú: el extraordinario inicio de Los Chankas en Liga 1 2026, los halagos a Adrián Quiroz y su formación en River Plate

El goleador argentino, por el que pasa el fútbol organizativo de los ‘guerreros’, repasa con este medio su arranque fulgurante en el Apertura 2026 así como también sus primeros pasos en el ‘millonario’, donde coincidió con un campeón del mundo

Franco Torres en Infobae Perú: el extraordinario inicio de Los Chankas en Liga 1 2026, los halagos a Adrián Quiroz y su formación en River Plate

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante Honduras por fecha FIFA

Luego de la caída ante Senegal, la ‘bicolor’ se medirá con el cuadro centroamericano en el segundo partido bajo la conducción de Mano Menezes. Aquí los detalles de este duelo

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante Honduras por fecha FIFA

DT de Senegal lanzó llamativo concepto de Perú tras victoria en amistoso: “Es una buena selección, hay cosas por mejorar”

Pape Thiaw, técnico del campeón africano, destacó el resultado obtenido frente a la ‘bicolor’, al que le dedicó un mensaje. Antoine Mendy, lateral senegalés, subrayó la complejidad que representó el encuentro

DT de Senegal lanzó llamativo concepto de Perú tras victoria en amistoso: “Es una buena selección, hay cosas por mejorar”

Hernán Barcos reveló su dolor por salida de Alianza Lima y si Sporting Cristal lo quiso fichar: “Conversé con Paulo Autuori”

El ‘Pirata’ contó detalles de su partida del cuadro ‘blanquiazul’ y de las opciones que surgieron antes de llegar a FC Cajamarca, aclarando si los ‘celestes’ lo buscaron

Hernán Barcos reveló su dolor por salida de Alianza Lima y si Sporting Cristal lo quiso fichar: “Conversé con Paulo Autuori”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Elecciones 2026: indecisos definirán el voto y el debate será clave en la última semana

Debate presidencial 2026: hoy se desarrolla la segunda jornada tras un inicio con más críticas que propuestas

Más de 120 mil miembros de mesa fueron capacitados por la ONPE en primera jornada nacional presencial

Rondas campesinas castigan a subprefecto en Puno por reunirse con Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Jesús Alzamora confirma por primera vez infidelidad a su esposa María Paz en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas, como un perro”

Jesús Alzamora confirma por primera vez infidelidad a su esposa María Paz en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas, como un perro”

Christian Meier será el telonero de Ed Sheeran en su concierto en el Estadio Nacional

ENHYPEN anuncia su gira Blood Saga e incluye a Perú: concierto será el 8 de julio

Cevichería Las Gaviotas se pronuncia tras muerte de su parqueador en balacera: “No fue ningún tipo de extorsión”

Diego Torres vuelve a Lima: fecha, lugar, entradas y más sobre el concierto del cantante argentino

DEPORTES

Franco Torres en Infobae Perú: el extraordinario inicio de Los Chankas en Liga 1 2026, los halagos a Adrián Quiroz y su formación en River Plate

Franco Torres en Infobae Perú: el extraordinario inicio de Los Chankas en Liga 1 2026, los halagos a Adrián Quiroz y su formación en River Plate

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante Honduras por fecha FIFA

DT de Senegal lanzó llamativo concepto de Perú tras victoria en amistoso: “Es una buena selección, hay cosas por mejorar”

Hernán Barcos reveló su dolor por salida de Alianza Lima y si Sporting Cristal lo quiso fichar: “Conversé con Paulo Autuori”

A qué hora juega Perú vs Honduras: partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026