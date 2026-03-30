Mano Menezes confesó charla con Alfonso Barco tras derrota ante Senegal y advirtió a Alianza Lima y Universitario: “Lo más importante es la selección”

El DT brasileño habló de los cambios de la 'bicolor' para el duelo con Honduras, de la charla con Alfonso Barco y del mensaje a Alianza Lima y Universitario. (Video: Horacio Zimmermann / Doble Punta)

La selección peruana atraviesa días de reflexión y ajustes tras la derrota 2-0 ante Senegal en París, en lo que significó el debut de Mano Menezes en el equipo nacional. El técnico brasileño ofreció una conferencia de prensa en la que analizó el presente del plantel y adelantó que realizará variantes para el próximo amistoso frente a Honduras, con el objetivo de observar el desempeño de más jugadores y cuidar la integridad física de los convocados.

El DT comenzó reconociendo la importancia de los resultados, pero también remarcó que el equipo se encuentra en pleno proceso de construcción. “Está claro que el resultado se debe lograr. Obviamente, no vivimos sin resultados y sabemos que para evolucionar tenemos que ganar para confirmar nuestras ideas y ganar confianza. Camino a esto, tenemos el inicio de un nuevo trabajo y aquí vamos a pasar por algunos saltos porque es natural en una construcción”, dijo en conferencia de prensa

Menezes explicó que la cercanía entre partidos obliga a un monitoreo constante del estado físico de los futbolistas. “Cuando jugamos partidos seguidos, siempre analizamos los tests para ver el desgaste de los jugadores. No queremos correr el riesgo de perderlos ni entregarlos al club lesionados. Todos están bien, pero también pretendemos darles más minutos a más jugadores que a los 11 habituales. Lo analizaremos hasta que nos reunamos. Hoy habrá una sesión de entrenamiento, les transmitiremos algunos puntos que consideramos importantes para todos y mañana decidiremos quién inicia”.

El primer once de Mano Menezes en la selección peruana ante Senegal. - créditos: FPF

En este contexto, Menezes resaltó que el amistoso ante Honduras servirá para ampliar la rotación y evaluar a quienes no fueron titulares ante los campeones africanos. Y es que busca consolidar conceptos tácticos y funciones claras para los futbolistas, más allá del sistema utilizado en cada encuentro.

“En la segunda entrevista en Perú hablamos de temas tácticos, estrategias y funciones. Para mí lo más importante son las funciones. Los sistemas se cambian en el mismo juego, para defender de alguna manera, para atacar de otra manera; pero lo más importante es hacer entender a los jugadores la función que tienen. Es obvio que para jugar contra Senegal se tiene una estrategia y contra Honduras es otra”.

En el debut de Mano Menezes, la 'bicolor' cayó 2-0 frente a los africanos en el estadio de Francia - Crédito: Movistar Deportes

Mano Menezes sobre su charla con Alfonso Barco

Durante la conferencia, Mano Menezes reveló una conversación con Alfonso Barco acerca de su posición ideal en el campo. “Tengo por hábito conversar bastante con los jugadores para ver dónde se sienten más cómodos porque no tiene lógica traerlos a la selección para crearles una posición. Conversé con Barco sobre ese asunto y me dijo que se siente cómodo como defensa central por izquierda”.

La declaración de Menezes deja en claro su intención de respetar las características naturales de los jugadores y adaptarse a sus condiciones en beneficio del equipo. En el caso de ‘Fonchi’, quedó expuesto tras ser superado por Ibrahim Mbaye en el primer gol senegalés.

Mano Menezes y su mensaje a Alianza Lima y Universitario

El partido amistoso ante Honduras se jugará en la antesala del clásico entre Alianza Lima y Universitario, programado para el sábado 4 de abril en el estadio Monumental. Esta coincidencia generó inquietud en los clubes respecto al uso de sus futbolistas en la selección peruana. Consultado por la posibilidad de limitar la participación de estos jugadores, Mano Menezes respondió de manera firme y respetuosa.

“¿Pedido de ‘U’ y Alianza para que sus jugadores tengan menos participación ante Honduras? Tenemos mucho respeto a los clubes, pero lo que estamos haciendo acá es importante para Perú. Para nosotros lo más importante es hacer las cosas para la selección”.