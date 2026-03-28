Programación de las finales del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: partidos, horarios y canal TV en Perú. Crédito: Difusión.

Ocho selecciones se han instalado en la ronda final de la repesca europea rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Solo cuatro boletos están disponibles y todo se definirá este martes 31 de marzo. Los duelos deparan juegos de intensidad y rendimiento al más alto nivel. Muestra de ello fueron los compromisos de semifinales, pletóricos de un fútbol competitivo.

Italia hizo lo propio ante Irlanda del Norte en Bérgamo y está a un paso de instalarse en una Copa del Mundo luego de dos ediciones al hilo ausente. Al frente, tendrá a la selección de Bosnia y Herzegovina de Edin Džeko, que apeó a Gales en Cardiff por penales.

República Checa se hizo fuerte en Praga y forzó los penales ante Irlanda con un gol sobre la hora para igualar a dos en el tiempo regular. En los tiros desde los doce pasos, los checos celebraron el pase a la final. En la otra orilla, la sólida Dinamarca no exhibió fisuras ante Macedonia del Norte.

El italiano Federico Dimarco (derecha), de Italia, celebra con su compañero de equipo Sandro Tonali, quien anotó el primer gol de su equipo durante el juego de repesca para la clasificación de la Copa del Mundo entre Italia e Irlanda del Norte, en Bérgamo, Italia, el jueves 26 de marzo de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni)

La tercera llave enfrenta a la novel selección de Kosovo contra Turquía. Los balcánicos se estrenaron en un repechaje europeo y firmaron una página dorada en su corta historia futbolística para clasificar a la final y dejar en el camino a Eslovaquia por 4-3. El siguiente desafío es mayúscula: Turquía, sostenida por una generación de talentosos futbolistas.

La serie final empareja a Suecia contra Polonia. Los escandinavos vencieron a Ucrania con una actuación superlativa de Viktor Gyökeres, autor de un triplete en Varsovia. Por otro lado, los polacos sufrieron más de la cuenta ante la siempre complicada Albania y remontaron en el complemento.

Programación completa del repechaje de las Eliminatorias UEFA

Bosnia y Herzegovina vs Italia (martes 31 de marzo/Estadio Bilino Polje/14:45 horas/ESPN - Disney+)

República Checa vs Dinamarca (martes 31 de marzo/Estadio epet ARENA/14:45 horas/ESPN - Disney+)

Kosovo vs Turquía (martes 31 de marzo/Estadio Fadil Vokrri/14:45 horas/ESPN - Disney+)

Suecia vs Polonia (martes 31 de marzo/Estadio Strawberry/14:45 horas/ESPN - Disney+)

Repechaje europeo rumbo al Mundial 2026. Crédito: Claro Sports.

Formato del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

El formato de la repesca de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 destaca por su alta competitividad y la ausencia de margen para el error. En esta etapa decisiva participan 16 selecciones nacionales: los 12 segundos lugares de la fase de grupos y los 4 mejores ganadores de zona de la UEFA Nations League que no obtuvieron su cupo directo.

El sistema organiza a estos equipos en cuatro rutas independientes, denominadas ‘a’, ‘b’, ‘c’ y ‘d’. Cada grupo cuenta con cuatro países que disputan un formato de ‘final four’ con semifinales y una final a partido único. Esta estructura suprime la opción de una revancha, pues no existen los encuentros de ida y vuelta; quien pierde queda fuera de la cita mundialista de forma automática.

Los vencedores de las ocho semifinales acceden a la final de su respectiva llave. Solo los cuatro ganadores de estas finales obtendrán los últimos boletos de Europa para el torneo en Norteamérica. En caso de igualdad tras los 90 minutos, el reglamento establece un tiempo suplementario y, si persiste el empate, una definición por penales.

El cuadro de Arda Güler se impuso 1-0 ante su gente y avanzó a la final de la repesca - Crédito: ESPN.

Italia superó el primer escollo

Italia enfrenta una cita definitiva con la historia frente a su similar de Bosnia y Herzegovina. Tras ausentarse de las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, la ‘azzurra’ busca sellar su regreso al torneo más importante del fútbol internacional. El equipo que dirige Genaro Gatusso carga con la presión de todo un país que no ve a su selección en un Mundial desde Brasil 2014.

El conjunto italiano llega con el ánimo a tope para este compromiso decisivo. En su última presentación, los tetracampeones del mundo vencieron con autoridad a Irlanda del Norte en la ciudad de Bérgamo. Aquel triunfo brindó la confianza necesaria para encarar esta repesca europea, donde no existe margen para el error. Solo una victoria separa a Italia de terminar con su larga pesadilla y asegurar su presencia en la cita que se celebrará en Norteamérica.