Dinamarca vs Macedonia: sigue EN VIVO el parido de clasificación que podría arrojar al tercer rival de México

La escuadra de Briana Riemer buscará hacer efectiva su calidad de favorito para vencer a una de las selecciones más inesperadas del Mundial 2026.

El técnico de Macedonia, Goce Sedloski , buscará ser el caballo negro de la jornada sorprendiendo a uno de los favoritos para clasificarse al Mundial.

Inician las actividades en el Parken Stadion, de Copenhague. Es importante destacar que se juega en la casa de los daneses debido a que quedaron mejor posicionados en las clasificatorias de la UEFA.

Para México, el partido entre Dinamarca y Macedonia del Norte es transmitido por la señal de Sky Sports, en televisión de paga.

Quien salga ganador del sorteo, se medirá al conjunto de Javier Aguirre en el tercer partido de la fase de grupos en el Estadio Azteca el próximo 24 de junio.

Macedonia del Norte, Iralnda, República Checa y Dinamarca se jugarán uno de los boletos para acudir al Mundial 2026. Sin embargo, no solo son selecciones que quieren hacer historia, sino que de este grupo saldrá el tercer rival de México para la próxima justa.

El equipo danés se acerca al marco rival y ya tiene la posesión del balón dentro de los primeros 10 minutos del encuentro.

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