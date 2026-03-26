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Dinamarca vs Macedonia: sigue EN VIVO el parido de clasificación que podría arrojar al tercer rival de México

La eliminatoria de la UEFA por fin llegó y con ello se podría anticipar quién quedaría en el Grupo A junto al Tri, Corea del Sur y Sudáfrica

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19:57 hsHoy

El equipo danés se acerca al marco rival y ya tiene la posesión del balón dentro de los primeros 10 minutos del encuentro.

19:56 hsHoy

Posible rival de México

Macedonia del Norte, Iralnda, República Checa y Dinamarca se jugarán uno de los boletos para acudir al Mundial 2026. Sin embargo, no solo son selecciones que quieren hacer historia, sino que de este grupo saldrá el tercer rival de México para la próxima justa.

Quien salga ganador del sorteo, se medirá al conjunto de Javier Aguirre en el tercer partido de la fase de grupos en el Estadio Azteca el próximo 24 de junio.

19:53 hsHoy

Transmisión

Para México, el partido entre Dinamarca y Macedonia del Norte es transmitido por la señal de Sky Sports, en televisión de paga.

19:45 hsHoy

Inician las actividades en el Parken Stadion, de Copenhague. Es importante destacar que se juega en la casa de los daneses debido a que quedaron mejor posicionados en las clasificatorias de la UEFA.

19:38 hsHoy

El técnico de Macedonia, Goce Sedloski, buscará ser el caballo negro de la jornada sorprendiendo a uno de los favoritos para clasificarse al Mundial.

19:35 hsHoy

Alineación de Macedonia del Norte

Así sale el equipo de Macedonia del Norte para el encuentro de repechaje.
Así sale el equipo de Macedonia del Norte para el encuentro de repechaje. (TW @MacedonianFoot_)
19:31 hsHoy

Alineación de Dinamarca

El equipo lanza a sus mejores hombres al terreno de juego para acceder a la final del repechaje.
El equipo lanza a sus mejores hombres al terreno de juego para acceder a la final del repechaje. (TW Selección de Dinamarca)
19:28 hsHoy

La escuadra de Briana Riemer buscará hacer efectiva su calidad de favorito para vencer a una de las selecciones más inesperadas del Mundial 2026.

El conjunto nórdico busará ganarse su pase a la Copa del Mundo contra un rival que no cuenta con mucha experiencia. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)
El conjunto nórdico busará ganarse su pase a la Copa del Mundo contra un rival que no cuenta con mucha experiencia. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

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