Eslovaquia vs Kosovo 1-0 EN VIVO: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

MIN 10: Kosovo intenta hacer pie en el partido, pero Eslovaquia mantiene sólidas sus líneas y se ha hecho con el control del encuentro.

MIN 05: ¡GOOOOOL de Eslovaquia! Un tiro libre ejecutado por Haraslín fue enviado al corazón del área de Kosovo y Martin Valjent conectó de cabeza para establecer la apertura del marcador en Bratislava.

MIN 01: Eslovaquia muestra sus armas a través del desequilibrio de Lukáš Haraslín. El ataque del ariete del AZ Alkmaar fue repelido por la defensa kosovar.

¡Día de partido! Eslovaquia y Kosovo se miden en Bratislava por un lugar en la segunda ronda del repechaje de la UEFA al Mundial 2026.

Kosovo ha dejado de ser una promesa emergente para convertirse en una realidad táctica. Admitida por la FIFA apenas en 2016 , la selección balcánica atraviesa el momento más importante de su corta vida deportiva. Bajo la dirección de Franco Foda , el equipo selló su acceso al repechaje para el Mundial 2026 tras una campaña sólida donde escoltó a Suiza y superó a rivales de tradición como Suecia. Ahora, el próximo 26 de marzo en Bratislava, se medirá ante Eslovaquia en una semifinal a partido único que podría catapultarla a la élite global.

Italia vs. Irlanda del Norte (26 de marzo / Estadio Olímpico de Roma / 14:45 / ESPN - Disney+)

06:54 hs

Formato del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

El formato del repechaje de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 destaca por su intensidad y falta de margen para el error. En total, 16 selecciones nacionales participan en esta fase decisiva: los 12 segundos lugares de la fase de grupos y los 4 mejores ganadores de grupo de la UEFA Nations League que no lograron su clasificación directa.

El sistema divide a estos equipos en cuatro rutas independientes (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro países. Dentro de cada ruta, la competencia se resuelve mediante un formato de ‘Final Four’ con semifinales y una final, todas disputadas a partido único. Esta estructura elimina la posibilidad de una revancha, pues no existen los encuentros de ida y vuelta; quien pierde queda automáticamente fuera de la cita mundialista.

Los ganadores de las ocho semifinales avanzan a la final de su respectiva ruta. Solo los cuatro ganadores en sus llaves finales obtendrán los últimos boletos europeos para el Mundial que se celebrará en Norteamérica. En caso de igualdad durante los 90 minutos, el reglamento estipula tiempo suplementario y, de persistir el empate, la definición por penales.