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Eslovaquia vs Kosovo 1-0 EN VIVO: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

El duelo tiene lugar en el Tehelné pole Stadium de Bratislava. El ganador de la llave se medirá ante el vencedor del envite entre República Checa vs Irlanda. Sigue las acciones

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19:59 hsHoy

MIN 12: Primera aproximación para el elenco balcánico. Vedat Muriqi impactó ligeramente el cuero y Martin Dúbravka retiene sin complicaciones el disparo.

19:56 hsHoy

MIN 10: Kosovo intenta hacer pie en el partido, pero Eslovaquia mantiene sólidas sus líneas y se ha hecho con el control del encuentro.

19:53 hsHoy

MIN 05: ¡GOOOOOL de Eslovaquia! Un tiro libre ejecutado por Haraslín fue enviado al corazón del área de Kosovo y Martin Valjent conectó de cabeza para establecer la apertura del marcador en Bratislava.

19:49 hsHoy

MIN 01: Eslovaquia muestra sus armas a través del desequilibrio de Lukáš Haraslín. El ataque del ariete del AZ Alkmaar fue repelido por la defensa kosovar.

19:46 hsHoy

¡Empezó el partido!

19:16 hsHoy

Alineaciones confirmadas

Eslovaquia: Dúbravka, Valjent, Vavro, Obert, Hancko, Bero, Lobotka (c), Duda, L. Sauer, Strelec, Haraslín.

Kosovo: Murić, Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Muslija, Rexhbeçaj, Hodža, Vojvoda, Muriqi (c), Asllani.

06:55 hsHoy

¡Día de partido! Eslovaquia y Kosovo se miden en Bratislava por un lugar en la segunda ronda del repechaje de la UEFA al Mundial 2026.

06:55 hsHoy

Kosovo, la selección más joven de la FIFA, busca su primer gran hito en el repechaje europeo del Mundial 2026

Tras asegurar su lugar en la repesca europea al finalizar segunda en el Grupo B, la escuadra de los ‘dardanios’ se alista para enfrentar a Eslovaquia con una generación consolidada en las ligas más competitivas del mundo

Selección de Kosovo clasificó por primera vez al repechaje mundialista.
Selección de Kosovo clasificó por primera vez al repechaje mundialista.

Kosovo ha dejado de ser una promesa emergente para convertirse en una realidad táctica. Admitida por la FIFA apenas en 2016, la selección balcánica atraviesa el momento más importante de su corta vida deportiva. Bajo la dirección de Franco Foda, el equipo selló su acceso al repechaje para el Mundial 2026 tras una campaña sólida donde escoltó a Suiza y superó a rivales de tradición como Suecia. Ahora, el próximo 26 de marzo en Bratislava, se medirá ante Eslovaquia en una semifinal a partido único que podría catapultarla a la élite global.

Leer la nota completa
06:54 hsHoy

Programación completa del repechaje de las Eliminatorias UEFA

Ruta A

  • Italia vs. Irlanda del Norte (26 de marzo / Estadio Olímpico de Roma / 14:45 / ESPN - Disney+)
  • Gales vs. Bosnia y Herzegovina (26 de marzo / Cardiff City Stadium, Cardiff / 14:45 / ESPN - Disney+)

Ruta B

  • Ucrania vs. Suecia (26 de marzo / Enea Stadion, Poznan - Sede neutral / 14:45 / ESPN - Disney+)
  • Polonia vs. Albania (26 de marzo / Estadio Nacional de Varsovia / 14:45 / ESPN - Disney+)

Ruta C

  • Turquía vs. Rumanía (26 de marzo / Rams Park, Estambul / 12:00 m. / ESPN - Disney+)
  • Eslovaquia vs. Kosovo (26 de marzo / Tehelné pole, Bratislava / 14:45 / ESPN - Disney+)

Ruta D

  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte (26 de marzo / Parken Stadium, Copenhague / 14:45 / ESPN - Disney+)
  • República Checa vs. Irlanda (26 de marzo / Epet ARENA, Praga / 14:45 / ESPN - Disney+)
Los cruces del repechaje UEFA para el Mundial 2026.
Los cruces del repechaje UEFA para el Mundial 2026 - Créditos: BR.
06:54 hsHoy

Formato del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

El formato del repechaje de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 destaca por su intensidad y falta de margen para el error. En total, 16 selecciones nacionales participan en esta fase decisiva: los 12 segundos lugares de la fase de grupos y los 4 mejores ganadores de grupo de la UEFA Nations League que no lograron su clasificación directa.

El sistema divide a estos equipos en cuatro rutas independientes (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro países. Dentro de cada ruta, la competencia se resuelve mediante un formato de ‘Final Four’ con semifinales y una final, todas disputadas a partido único. Esta estructura elimina la posibilidad de una revancha, pues no existen los encuentros de ida y vuelta; quien pierde queda automáticamente fuera de la cita mundialista.

Los ganadores de las ocho semifinales avanzan a la final de su respectiva ruta. Solo los cuatro ganadores en sus llaves finales obtendrán los últimos boletos europeos para el Mundial que se celebrará en Norteamérica. En caso de igualdad durante los 90 minutos, el reglamento estipula tiempo suplementario y, de persistir el empate, la definición por penales.

Programación del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: partidos, horarios y canal TV en Perú. Crédito: Difusión.
Programación del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: partidos, horarios y canal TV en Perú. Crédito: Difusión.

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