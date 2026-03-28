Nolberto Solano confía en que la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana no responda a su conflicto con la Federación: “Sería muy penoso”

Nolberto Solano se refirió a la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana. Crédito: difusión.

La selección peruana se alista para iniciar una nueva etapa al mando de Mano Menezes. El adiestrador brasileño decidió su nómina para los juegos amistosos ante Senegal y Honduras en territorio europeo. El DT del combinado nacional no dejó de lado la generación anterior que brilló en los procesos rumbo a Rusia y Catar. Sin embargo, no incluyó a un futbolista que se mantiene vigente y aún no está en el ocaso de su carrera, Renato Tapia.

Nolberto Solano, excelso jugador peruano que brilló en la Premier League en la primera década del milenio, lamentó la ausencia de Tapia. “Me sorprendió por la calidad”, sostuvo el ahora entrenador de Pakistán en diálogo con ‘Radio Ovación’. ‘Ñol’, crítico de la política de captación de futbolistas menores fuera del país, elogió la capacidad de Renato.

“Nosotros estamos hablando que estamos utilizando jugadores de afuera y darnos el lujo, a un jugador con más de 80 partidos con la selección, todavía está vigente, nos suena a todos, nos hace ruido”, sumo el ‘Maestrito’. En esa línea, se refirió a la crítica posición que tomó el mundialista en Rusia 2018 con la gestión de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Sin Renato Tapia, la Selección Peruana afronta desafíos en un momento clave de su reconstrucción deportiva. (Facebook / Selección Peruana)

“Esperemos que sea desde el lado de que el profe Mano quiere mirar algo diferente, pero si no está siendo convocado por temas personales con gente de la FPF, ya sería algo muy penoso”, concluyó. Conviene mencionar que un par de meses atrás, Tapia denunció “hipocresía” en las autoridades en Videna.

Tapia, enfrentado con Agustín Lozano

Renato Tapia mantiene un quiebre profundo con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. El conflicto escaló debido a la gestión de la crisis institucional que atraviesa el organismo y lo que el volante considera una actitud “hipócrita” hacia los futbolistas. Para el mediocampista, la única forma de protesta efectiva ante los malos manejos es el retiro de los jugadores de la selección peruana.

Aunque surgieron rumores sobre supuestos roces con otros directivos locales, como Jean Ferrari, la realidad apunta a un desacuerdo directo con las políticas de Lozano. Tapia siente que el bienestar del deportista y la transparencia no son prioridades para la federación. Por su parte, desde el entorno cercano a la selección —Jean Ferrari—califican estas especulaciones como una falta de respeto hacia el proceso del nuevo entrenador Mano Menezes.

El 'Capitán del Futuro' rompe su silencio y reflexiona sobre el rendimiento de la 'bicolor' desde el repechaje en Qatar, señalando que la única medida de protesta drástica sería renunciar a la selección, aunque nadie quiere hacerlo | YouTube

Perú vs Senegal: día, hora y dónde ver

El partido amistoso entre Perú y Senegal, válido a la primera fecha FIFA del año, se disputará el sábado 28 de marzo a las 11:00 horas para Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 12:00 horas.

En tanto, el inicio está programado para las 13:00 horas en Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, mientras que en México el horario será a las 10:00 horas. En España, el compromiso dará inicio a las 17:00 horas.

El duelo se disputará en el Stade de France y la transmisión para el público ‘incaico’ estará disponible por Movistar Deportes en los canales 3 y 703 en alta definición, además de América TV (canales 4 y 704) y ATV (canales 9 y 709). También podrá seguirse a través de la plataforma de streaming, Movistar TV App.

De la misma manera, Infobae Perú ofrecerá una cobertura digital y actualizaciones minuto a minuto en su portal web, junto con información previa y declaraciones de los protagonistas. ¡No te lo pierdas!

Dónde ver Perú vs Senegal: partido amistoso en París por fecha FIFA 2026. Crédito: La Bicolor/Le Soleil