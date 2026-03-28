Hernán Barcos quiso abandonar set de Enfocados tras ser comparado con Alex Valera: la reacción de Jefferson Farfán

Hernán Barcos intenta abandonar set de Enfocados tras ser comparado con Alex Valera: la reacción de Jefferson Farfán.

Hernán Barcos generó gran repercusión tras su aparición en Enfocados, el programa de Jefferson Farfán, con quien se le atribuían diferencias internas en Alianza Lima. Debido a la cantidad de temas abordados por el ‘Pirata’, su participación fue dividida en dos partes.

En la segunda entrega, Barcos participó en una dinámica de preguntas rápidas junto a Farfán y Roberto Guizasola. Una de las primeras comparaciones fue entre el argentino y Paolo Guerrero. “Ya con esto acaba el programa ya”, comentó la ‘Foquita’ después de formular la pregunta.

Guizasola también le preguntó quién era mejor, si Barcos o Waldir Sáenz, otro exjugador ‘blanquiazul’, con el que protagonizó una polémica. Al mencionar el apodo ‘Discoteca’ para referirse al máximo goleador de Alianza, Guizasola provocó risas entre los presentes. Luego llegó la pregunta más esperada por los seguidores del programa.

Farfán consultó: “Barcos o Alex Valera”. Barcos se levantó y simuló retirarse del set, aunque Guizasola intervino para evitarlo. Antes de esto, ya le habían preguntado por su relación con Valera, recordando un cruce entre el delantero argentino y el atacante de Universitario ocurrido meses atrás.

El 'Pirata' se confesó con Jefferson Farfán en Enfocados. Créditos: Enfocados / Instagram.

Barcos habló de su salida de Alianza Lima

En el segundo capítulo del programa Enfocados, Hernán Barcos abordó varios temas, entre ellos su salida de Alianza Lima. Tras varios meses, el ‘Pirata’ relató cómo vivió el momento de dejar La Victoria después de cinco temporadas y un bicampeonato nacional.

“De ningún club me fui triste, de todos me fui porque quería o me fui vendido, de Alianza, me sacaron y fue duro”, expresó Barcos, visiblemente conmovido al tocar un asunto personal.

En ese contexto, Barcos aclaró que no se considera ídolo de Alianza, aunque reconoció que la hinchada se lo ha hecho sentir. En ese momento, Farfán intervino con una declaración directa: “Yo sí digo que me siento ídolo, a mí me importa un pepino, ‘yo sí soy ídolo’”.

Barcos, además, habló sobre la dinámica interna del club y su relación con Néstor Gorosito durante 2025. El delantero argentino lanzó una observación sobre el estilo de su compatriota: “Muy bien, un tipo muy liberal, liberaba hasta demás a veces”, señaló.

Hernán Barcos reveló cómo se sintió tras su salida de Alianza Lima.

¿Qué pasó entre Alex Valera y Hernán Barcos?

En agosto de 2025, Hernán Barcos y Alex Valera tuvieron una fuerte discusión durante el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el estadio Monumental, lo que llevó al árbitro a mostrar tarjeta amarilla a ambos.

En la zona mixta, Barcos explicó que su reacción se debió a una falta de respeto por parte de Valera mientras conversaba con el árbitro. “Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto, me grita, por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto, Valera tiene que aprender a respetar, él es un chico que recién empieza en el fútbol, y me falta el respeto a mí, sin desmerecerlo”, declaró.

Barcos también cuestionó la decisión de Valera de no acudir a la selección peruana en el pasado. “Después de decirle que no a la selección, de no querer jugar con su patria, no querer defender a su país, me viene de decir algo a mí, que creo que defiendo más al país que él. Nunca había tenido problemas con él, al contrario siempre había hablado bien, dado consejos, espero que tenga humildad y aprenda a respetar”, agregó.

Por su parte, Valera se refirió brevemente al incidente y evitó profundizar en el tema. “Parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásicos. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda”, concluyó.

El 'Pirata' anticipó un reencuentro amistoso con el delantero de Universitario. (Video: L1MAX)

En enero de 2026, el ‘Pirata’ puso punto final a ese episodio y optó por restarle importancia a una polémica que, según él, no debía extenderse fuera del partido. “Lo mismo que Alex, creo que por respeto el tema quedó ahí. Se le dio demasiada importancia a algo que fue en el campo y quedó ahí”, afirmó.