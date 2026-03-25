Waldir Sáenz le recordó a Jefferson Farfán su polémica con Hernán Barcos tras entrevista: “Te botó del club”

'Wally' le recordó a la 'Foquita' sobre su conflicto con el 'Pirata' en Alianza Lima. Créditos: Córner Blanquiazul / Youtube.

Jefferson Farfán recibió a Hernán Barcos como invitado en la más reciente edición de su podcast Enfocados. De esta forma, el ‘10 de la calle’ respondió al pedido de sus seguidores, tras los rumores sobre un conflicto personal con el delantero argentino desde su salida de Alianza Lima en 2022.

Farfán y Barcos conversaron sobre diversos temas en su programa de YouTube, aunque evitaron referirse a la polémica entre ambos, la cual podría tratarse en la segunda parte de la entrevista. Tras la publicación de ese episodio, la ‘Foquita’ participó en Córner Blanquiazul, un espacio digital conducido por exjugadores de Alianza.

En el panel se encontraba Waldir Sáenz, exfutbolista que tuvo un cruce con el ‘Pirata’ Barcos. Durante la charla, Roberto Guizasola, amigo de Farfán, planteó una pregunta que generó risas: “¿Quién es más ídolo, Waldir o Hernán?”.

Los panelistas no tardaron en dar su opinión. Henry ‘Pato’ Quinteros sostuvo que Waldir Sáenz, opinión compartida por Jayo Legario, quien destacó las experiencias compartidas con el exdelantero peruano en el club. Guizasola también se inclinó por el máximo goleador histórico de Alianza Lima.

Al momento de responder, Farfán optó por prolongar el suspenso. Guizasola le recordó el impacto de Barcos en la institución, motivo por el que Farfán afirmó sentir respeto por el argentino. “Yo lo respeto”, exclamó.

Entonces Waldir Sáenz intervino y, aludiendo a su antiguo conflicto con Barcos, comentó: “Te alzó y te botó del club”, en referencia a la celebración tras el bicampeonato, cuando el ‘Pirata’ levantó a Farfán sobre sus hombros.

Waldir Sáenz le recordó a Jefferson Farfán su enfrentamiento con Hernán Barcos tras entrevista en Enfocados.

¿Qué pasó entre Waldir Sáenz y Barcos?

En 2022, Alianza Lima fue escenario de una controversia que involucró a dos figuras reconocidas: Waldir Sáenz y Hernán Barcos. Todo comenzó tras un partido frente a la Universidad San Martín, donde el exdelantero peruano, referente histórico del club, criticó abiertamente un penal cobrado en los minutos finales, considerando que la decisión arbitral había sido errónea y que los ‘íntimos’ merecieron perder por las oportunidades desaprovechadas.

“Mira, dale gracias a San Martín que no le metió cuatro goles a Alianza Lima. Encima le regalaron un penal. No hay forma de que no le hayan cobrado penales a Alianza porque ninguno lo fue, ¿acaso esto es penal?”, expresó Sáenz en declaraciones para PBO Campeonísimo.

Estas palabras generaron reacciones en redes sociales. Un hincha del club publicó en Twitter su malestar por la postura de Sáenz, cuestionando su apoyo al equipo y calificando sus declaraciones de injustas. El mensaje captó la atención de Hernán Barcos, quien respondió con un “Las 2” acompañado de emojis de risa, sumando un nuevo capítulo al cruce de opiniones.

Polémica respuesta de Hernán Barcos sobre Waldir Sáenz en Twitter.

Sáenz, lejos de retractarse, reafirmó su postura en una entrevista para Willax Deportes: “Alianza Lima tuvo muchas oportunidades de gol y no las aprovechó. Y el penal, no lo fue. Yo por decir las cosas como son a veces la gente se molesta. A mí me tiene sin cuidado si se molesta o no. Esa es mi opinión y eso es lo que yo vi”.

El exdelantero también fue tajante al referirse a los comentarios del atacante argentino: “Me tiene sin cuidado lo que diga Barcos. A mí me preocupa lo que es Alianza Lima. Barcos no es Alianza. Yo quiero que el equipo mejore, que haga bien las cosas, que sume puntos, que haga bien las cosas en la Copa Libertadores”. Y añadió: “Hernán Barcos no es Alianza Lima. Yo soy hincha de Alianza. Los jugadores pasan, la institución queda. Yo soy hincha de la institución”.

El exjugador arremetió contra el delantero 'blanquiazul' por un comentario que publicó en sus redes sociales. | Video: Willax Deportes