Hernán Barcos y Alex Valera protagonizaron fuerte discusión en Universitario vs Alianza Lima: “Eres un muerto”

A los 10′ minutos de iniciado el partido, en un atiborrado estadio Monumental, los delanteros más célebres de la actualidad se enfrascaron en una enorme discusión que se resolvió con amonestación

Renzo Galiano

Se dijeron de todo en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

El clásico de la Liga 1, celebrado en el estadio Monumental, presentó un inicio muy intenso en todos los pliegues del campo. A los 10′ minutos del partido, sin embargo, se suscitó un episodio que involucró a Hernán Barcos y Alex Valera, los delanteros más celebres de los ‘compadres’.

Una infracción de Jesús Castillo en contra de Guillermo Enrique, mientras este se desmarcaba a la carrera por el flanco derecho, dio pie a un pleito verbal entre el ‘Pirata’ y el ‘Cholo’, mientras el árbitro intentaba zanjar la falta inicial que, dicho sea de paso, alteró a Jorge Fossati.

Las cámaras de transmisión de GOLPERU captaron precisamente el cruce de palabras de los goleadores, donde Hernán Barcos fue quien realizó más descargos dejando sin mucha reacción a Alex Valera. “[Eres un] muerto, muerto”, le dice al tiempo que lo cataloga de cobarde. En un intento de reacción, el delantero de la ‘U’ desafío en un ‘uno vs uno’ a su interlocutor.

Jordi Espinoza, el juez principal de la contienda, no esperó demasiado para zanjar el asunto de una buena vez. Primero, se acercó a HB9 para enseñarle la cartulina amarilla y luego fue el turno del artillero de Universitario de Deportes, a quien no le importó la tarjeta, aunque dejó entrever su molestia por la decisión.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

