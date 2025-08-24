Hernán Barcos y Alex Valera protagonizaron fuerte discusión en Universitario vs Alianza Lima: “Eres un muerto”

Se dijeron de todo en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

El clásico de la Liga 1, celebrado en el estadio Monumental, presentó un inicio muy intenso en todos los pliegues del campo. A los 10′ minutos del partido, sin embargo, se suscitó un episodio que involucró a Hernán Barcos y Alex Valera, los delanteros más celebres de los ‘compadres’.

Una infracción de Jesús Castillo en contra de Guillermo Enrique, mientras este se desmarcaba a la carrera por el flanco derecho, dio pie a un pleito verbal entre el ‘Pirata’ y el ‘Cholo’, mientras el árbitro intentaba zanjar la falta inicial que, dicho sea de paso, alteró a Jorge Fossati.

Las cámaras de transmisión de GOLPERU captaron precisamente el cruce de palabras de los goleadores, donde Hernán Barcos fue quien realizó más descargos dejando sin mucha reacción a Alex Valera. “[Eres un] muerto, muerto”, le dice al tiempo que lo cataloga de cobarde. En un intento de reacción, el delantero de la ‘U’ desafío en un ‘uno vs uno’ a su interlocutor.

Jordi Espinoza, el juez principal de la contienda, no esperó demasiado para zanjar el asunto de una buena vez. Primero, se acercó a HB9 para enseñarle la cartulina amarilla y luego fue el turno del artillero de Universitario de Deportes, a quien no le importó la tarjeta, aunque dejó entrever su molestia por la decisión.

