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Renzo Garcés exhorta a las autoridades deportivas a cesar los reclamos en los escritorios: “Resulta bastante incómodo”

El defensor de Alianza Lima y la selección peruana expresó su postura sobre la suspensión que exige Universitario contra él y Paolo Guerrero. “No debería proceder”, consignó

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Renzo Garcés, incómodo con los reclamos en los despachos de Alianza Lima y Universitario. Crédito: Andina.
Renzo Garcés, incómodo con los reclamos en los despachos de Alianza Lima y Universitario. Crédito: Andina.

Alianza Lima y Universitario de Deportes se han enfrascado en una disputa legal para intentar sacar ventaja deportiva con sanciones en los despachos. El club ‘crema’ alista pedidos de suspensiones contra Renzo Garcés y Paolo Guerrero como respuesta al reclamo que interpuso la entidad ‘blanquiazul’ —y al que accedió la Comisión Disciplinaria para penalizar a Jairo Concha y Javier Rabanal—.

En esta tesitura, el defensor ‘íntimo’ compartió su punto de vista acerca de los constantes reclamos legales entre las dos instituciones deportivas más relevantes del país. “De verdad que resulta bastante incómodo el tema de los reclamos, debemos de enfocarnos en lo bonito que es el fútbol”, sostuvo el defensor central de 29 años a la salida del centro de entrenamiento de Alianza Lima.

“Creo que hoy en día más se están analizando lo que se debe reclamar que analizar al rival. Debemos dedicarnos a jugar más”, aseguró el ‘Pastor’, autor de cuatro dianas y pieza vital en el engranaje del equipo que dirige Pablo Guede. De momento, el defensor se mantiene entre algodones a la espera de recuperarse para sumar minutos valiosos en el clásico ante Universitario.

El defensa volvió a marcar con los 'blanquiazules' y es el máximo goleador del equipo con 4 tantos - Crédito: L1MAX.

Más adelante, Garcés expuso que, bajo su óptica, el reclamo de Universitario “no debería proceder”, pues se trata de un hecho que no tuvo lugar esta temporada. “Es ilógico que quieran reclamar algo del 2025. Eso da cabida a que se reclamen cosas de años anteriores”, sumó.

El nuevo proceso de Mano Menezes

Renzo Garcés se ganó a pulso su presencia en la primera nómina de Mano Menezes en la selección peruana. Sin embargo, el jugador sufrió una pubalgia que lo desafectó del equipo nacional y lo mantuvo al margen del último encuentro con Alianza Lima.

Pese a no viajar a Europa, el defensor compartió su confianza con el nuevo comando técnico de ‘la bicolor’: “Estoy con mucha ilusión porque sabemos que esta clase de amistosos con un nuevo entrenador va a llegar a la gente. Hay muchos talentos buenos y sé que hoy empieza algo con el nuevo comando técnico, y que vienen cosas mejores”.

Nueva edición del clásico del fútbol peruano

Este sábado 4 de abril, el fútbol peruano se paraliza con una nueva edición del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. A las 20:00 horas, el Estadio Monumental será el escenario de un duelo crucial que puede definir el rumbo del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegan con obligaciones distintas, pero con la misma urgencia de victoria.

Para Universitario, este partido representa una final anticipada. El equipo ‘crema’ necesita los tres puntos de forma imperativa para reducir la distancia a solo dos unidades frente a los líderes, Alianza Lima y Los Chankas. Un resultado negativo en Matute significaría un golpe crítico a sus aspiraciones, pues quedarían lejos de la pelea por el título de manera prematura.

Alianza Lima – Universitario de Deportes – Clásico del Fútbol peruano – Perú - deportes – 24 marzo
La Comisión Disciplinaria evalúa el caso en un momento clave, con la posibilidad de que su decisión impacte en el entorno del clásico peruano (Facebook / Liga 1)

Por su parte, Alianza Lima tiene una oportunidad de oro. Una victoria local permitiría a los ‘íntimos’ extender su ventaja sobre el eterno rival a ocho puntos, una diferencia que parece irremontable a estas alturas del campeonato. Además, consolidarían su liderato absoluto en la tabla de posiciones.

Los aficionados podrán seguir este compromiso a través de L1 Max, canal que posee los derechos exclusivos de la Liga 1 2026. La señal está disponible en operadores como DirecTV, Claro, Movistar, Win y Best Cable, además de la plataforma Liga 1 Play. Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa con el minuto a minuto, videos de los goles y todas las incidencias del encuentro en su portal digital.

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