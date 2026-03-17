Natalia Málaga hizo autocrítica tras triunfazo de Géminis ante Atlético Atenea: “La parte emocional no se entrena”

La entrenadora peruana señaló lo que le falta a su equipo luego de vencer a Atlético Atenea. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

Deportivo Géminis sorprendió al imponerse sobre Atlético Atenea, una de las revelaciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, en el primer duelo de los cuartos de final. Tras el encuentro disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes, la entrenadora Natalia Málaga realizó una autocrítica sobre el desempeño de sus dirigidas y destacó aspectos a mejorar en el equipo.

“Hay que trabajar, hay que seguir ajustando cosas que nos generan ese tipo de inseguridades. Como aflojar un poco el saque, dejamos que el otro equipo juegue. Nos confiamos del score, pero no ha habido mucha diferencia de puntaje. Ha estado ahí, a tres o cuatro puntos de diferencia. Uno no puede bajar la intención de juego, tenemos que seguir hasta el final. Eso creo que nos ha pasado y, aparte, obviamente, trabajar más seguridad en nuestro saque, en nuestro tiempo de bloqueo, en nuestra recepción, para poder desenvolvernos bien como equipo”, señaló en zona mixta.

Málaga enfatizó la importancia del aspecto mental, un punto que considera pendiente en el plantel: “La parte emocional y de confianza es lo principal. Eso no se entrena. Es parte de ellas cuando ya tienen seguridad de juego. Ya no entran en dudas ni en una crisis de errores. Cuando están seguras de lo que pueden hacer, puedes equivocarte una o dos veces, pero tres o cuatro genera una presión de nervios y desconfianza. Eso es lo que ha sucedido, me parece”.

La entrenadora insistió en la necesidad de corregir la actitud, especialmente en el tercer set frente a Atenea: “¿Tú crees que en ese tercer set hubo actitud? Eso es lo que hay que corregir y trabajar. Más la parte psicológica, cada una debe aplicar eso. Yo no puedo. Les hablo, les doy la seguridad de que lo pueden hacer. En los entrenamientos hacen el trabajo y lo hacen bien. Ellas mismas deben empezar a adquirir esa seguridad propia, que es muy importante".

Natalia Málaga hizo autocrítica tras triunfazo de Deportivo Géminis ante Atlético Atenea en cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Programación del Géminis vs Atenea, partido de vuelta

El duelo definitivo entre Géminis y Atenea se disputará el domingo 22 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. Las entradas para este partido se pondrán a la venta en las próximas horas y se podrán comprar mediante la plataforma de Joinnus.

Si el equipo de Comas consigue otra victoria, avanzará a las semifinales, donde se medirá con el ganador del duelo entre Universidad San Martín y Circolo Sportivo Italiano. En caso de que las ‘diosas’ triunfen, se disputará un tercer y decisivo partido.

Las 'guerreras' sacaron ventaja en esta llave de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV.

El compromiso comenzará a las 15:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión arrancará a las 16:15. Para Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el inicio está previsto para las 17:15, permitiendo que seguidores de distintos países sigan el desenlace de la serie en sus respectivos husos horarios.

El partido de cuartos de final contará con varias opciones para los aficionados. Latina TV, que posee los derechos exclusivos de la Liga Peruana de Vóley, lo emitirá en señal abierta por el canal 2, así como en su sitio web y aplicación móvil.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) realizará la transmisión en directo a través de su portal oficial, www.fpvorg.pe. Además, la Liga Peruana de Vóley transmitirá el encuentro por su página de Facebook, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo.

Infobae Perú ofrecerá cobertura completa del enfrentamiento, incluyendo análisis previo, seguimiento punto a punto, incidencias y declaraciones, disponibles en su plataforma digital. Así, los hinchas podrán seguir la definición entre las ‘guerreras’ y las ‘diosas’ de la forma que prefieran.