Semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: cuándo inician y equipos clasificados.

La agenda del voleibol será intensa esta semana. La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 iniciará con los partidos de desempate y luego continuará con las semifinales. En esta nota se informa cuándo se jugarán los encuentros que definirán a los dos finalistas de la temporada.

Cuándo inician las semifinales

Los equipos semifinalistas no quedaron definidos el domingo 22 de marzo, por lo que se disputarán dos ‘extra games’ el miércoles 25. Tras estos encuentros, comenzarán las semifinales.

Las semifinales se jugarán el sábado 28 y el domingo 29 de marzo. La programación de ambos partidos se anunciará una vez finalizados los partidos de desempate.

Las semis, al igual que los cuartos de final, se definirán bajo el formato de dos duelos ganados. Si se produce un empate, se disputará un encuentro adicional para determinar a los finalistas de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Programación de los 'extra games' de la Liga Peruana de Vóley 2026 - Crédito: FPV.

Equipos clasificados a la semifinal

La Universidad San Martín fue el primer equipo en asegurar su lugar en las semifinales. El sábado 21 de marzo, las ‘santas’ superaron 3-1 a Circolo Sportivo Italiano, resultado que repitieron tras haber ganado el partido de ida por el mismo marcador.

La USMP dominó el encuentro y Circolo no logró revertir la serie. Los parciales del segundo partido fueron 25-16, 25-19, 19-25 y 25-21. Destacaron en el compromiso las atacantes Fernanda Tomé y Adeola Owokoniran, junto con la armadora Paola Rivera.

Las 'santas' vencieron 3-1 a Circolo Sportivo Italiano en el partido de vuelta. Créditos: Latina / web.

Alianza Lima se convirtió en el segundo equipo clasificado a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley y mantiene su objetivo de alcanzar el tricampeonato. Las ‘blanquiazules’ superaron 3-1 a Deportivo Soan, que ofreció resistencia pero no logró extender el partido a un quinto set.

Los parciales fueron 25-19, 26-24, 22-25 y 25-17. La atacante peruana Ysabella Sánchez se destacó como la figura del equipo dirigido por Facundo Morando, imponiéndose ante el bloqueo del conjunto de Puente Piedra.

El cuadro 'blanquiazules' superó 25-17 y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Latina.

Se definen los últimos dos semifinalistas

Los dos últimos equipos clasificados a las semifinales se definirán el miércoles 25 de marzo, cuando se jueguen los partidos de desempate. Universitario de Deportes y Regatas Lima llegan igualados en la serie, luego del triunfo 3-2 del conjunto de Chorrillos en el segundo encuentro. En la ida, la ‘U’ había ganado 3-1 y tenía la clasificación al alcance, pero la escuadra dirigida por Horacio Bastit logró revertir el resultado.

La otra llave semifinalista se resolverá entre Atlético Atenea y Deportivo Géminis. El equipo de Natalia Málaga se impuso 3-1 en el primer partido, pero las ‘diosas’ dominaron el segundo encuentro y se llevaron la victoria 3-0, forzando así un tercer y decisivo enfrentamiento.

Miércoles 25 de marzo

- Géminis vs Atenea / 15:00 horas

- Universitario vs Regatas Lima / 17:00 horas

Las chorrillanas superaron 18-16 y lograron el 'extra game' para definir al rival de San Martín - Crédito: Latina.

Dónde ver las semifinales de la Liga Peruana de Vóley

Latina posee los derechos exclusivos de la Liga Peruana de Vóley y transmitirá los partidos de semifinales por televisión (canal 2), en su página web y a través de su aplicación, permitiendo distintas alternativas para seguir los encuentros.

La Federación Peruana de Vóley también ofrecerá la señal de los compromisos en su portal oficial. Además, la Liga Peruana de Vóley difundirá los cotejos en directo desde su página oficial de Facebook, ampliando el acceso para los seguidores del torneo.

Infobae Perú cubrirá íntegramente las semifinales en su web, con información previa, el minuto a minuto de los cuatro partidos, declaraciones y todos los detalles relevantes de la definición.